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"Días difíciles": Messi confesó por qué lloró luego del primer gol ante Argelia en el Mundial

El capitán argentino brilló en el debut ante Argelia con tres goles, pero sorprendió al revelar el duro momento personal que atraviesa. Además, habló de su inspiración en esta etapa de su carrera y alcanzó una marca histórica en los Mundiales.

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La confesión de Lionel Messi tras su llanto luego del primer gol ante Argelia en el Mundial 2026

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Sin embargo, una vez finalizado el partido en el Kansas City Stadium, las declaraciones del rosarino dejaron un mensaje que trascendió lo deportivo. Consultado por las lágrimas que mostró tras convertir el primer tanto de la noche, Messi reveló que atraviesa un momento personal complicado.

"Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío", expresó sin brindar mayores detalles.

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Sus palabras rápidamente despertaron preocupación entre los hinchas y reforzaron las versiones que circulan desde hace meses sobre la delicada situación de salud de su padre, Jorge Messi.

La preocupación por la salud de Jorge Messi

Las declaraciones del capitán argentino también volvieron a poner el foco sobre la situación de salud de Jorge Messi.

Según informó el sitio web MDZ meses atrás, el entorno familiar seguía con preocupación la evolución de un problema médico que motivó consultas con distintos especialistas. Incluso, de acuerdo con diferentes versiones periodísticas, Lionel participó activamente en la búsqueda de alternativas y segundas opiniones para acompañar a su padre.

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El papá de Messi reveló cuál será el futuro de su hijo.

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Jorge Messi fue una figura central en la vida del capitán argentino desde sus primeros pasos en el fútbol. Fue quien lo acompañó durante su llegada a Barcelona y uno de los principales impulsores de su carrera profesional.

Aunque el futbolista no brindó detalles sobre el estado actual de salud de su padre, sus palabras después del partido dejaron en claro que atraviesa un momento sensible fuera de las canchas, en medio de una nueva ilusión mundialista con la Selección argentina.

Argentina volverá a jugar este lunes 22 de junio a las 14 horas ante Austria en Dallas, mientras que el sábado 27 cerrará la fase de grupos frente a Jordania a las 23 horas.

La inspiración que Messi encuentra en Rafael Nadal

Además de referirse al momento personal que atraviesa, Messi contó quién es el deportista que hoy lo inspira en la etapa final de su carrera profesional.

"A mí me gusta jugar al fútbol desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, soy muy parecido en ese sentido, siempre quiero dar el máximo", aseguró.

Luego agregó una reflexión sobre todo lo que consiguió a lo largo de su carrera. "Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa. Llegué mucho más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal. Todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico", señaló el capitán argentino, que se encuentra transitando sus últimos años como futbolista profesional.

Un récord histórico en los Mundiales

La noche también dejó una marca histórica para Messi. Con su triplete ante Argelia alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales.

Pese a la magnitud del logro, el rosarino le restó importancia. "Es un honor estar ahí, por lo que significa estar al lado de Klose, Ronaldo o Mbappé, pero al final es una estadística y nada más. Es un orgullo competir con ellos", afirmó.

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El análisis de Messi sobre el debut de la Selección argentina

Sobre el desarrollo del encuentro, Messi reconoció que el estreno mundialista fue más complejo de lo que reflejó el resultado final.

"Sabía que iba a ser difícil. Fue un partido complicado, pero estuvimos bien parados cuando no teníamos la pelota. Los primeros partidos siempre son difíciles y se está viendo en el Mundial que nadie regala nada", analizó.

Y agregó: "Todas las selecciones están trabajadas. Todos los partidos van a ser intensos y parejos".

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