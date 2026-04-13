La polémica chicana de un jugador de Barcelona de Ecuador a Boca antes del duelo por Copa Libertadores: "Tampoco es..."

La previa del duelo entre Boca y Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores sumó temperatura en las últimas horas. A pocas horas del cruce en La Bombonera, una declaración de Sergio Núñez sorprendió y generó malestar en el mundo xeneize.
Sergio Núñez sorprendió con una frase sobre Boca antes del duelo en La Bombonera, mientras que Nicolás Russo admitió que preferiría evitar al Xeneize en la Copa Libertadores.
La previa del duelo entre Boca y Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores sumó temperatura en las últimas horas. A pocas horas del cruce en La Bombonera, una declaración de Sergio Núñez sorprendió y generó malestar en el mundo xeneize.
El delantero uruguayo de 25 años fue directo al opinar sobre el rival: “Es Boca, tampoco es el Milan”, lanzó, en una frase que rápidamente se viralizó y no cayó bien entre los hinchas.
Más allá de ese comentario, Núñez también reconoció la complejidad del encuentro y dejó en claro cuál será la postura de su equipo: “Es un partido difícil. Sabemos que podemos ganar el partido y con esa mentalidad vamos a ir”.
El atacante además respaldó esa confianza con antecedentes recientes. Recordó que Barcelona de Ecuador logró imponerse en condición de visitante durante el repechaje, tanto en Argentina frente a Argentinos Juniors como en Brasil ante Botafogo, resultados que le permitieron meterse en la fase de grupos.
El encuentro también estará marcado por un regreso muy esperado: Darío Benedetto volverá a pisar el césped de La Bombonera tras sus dos ciclos en Boca. El delantero ya acumula 12 partidos y convirtió tres goles desde su llegada al fútbol ecuatoriano, lo que suma un atractivo extra a una noche que promete ser intensa.
En paralelo, desde el fútbol argentino también apareció otra declaración que llamó la atención. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, reconoció que preferiría evitar al equipo de La Ribera en una futura edición del torneo continental.
“No quiero jugar con Boca en la Libertadores. Tiene una necesidad imperiosa de ganar la copa y yo no quiero jugar contra ellos. No voy a entrar en detalles”, afirmó en diálogo con Carnaval Stream.
Sus palabras refuerzan la idea de que, más allá de opiniones individuales, Boca continúa siendo un rival de peso en la Copa Libertadores, capaz de generar respeto… y también declaraciones que no pasan desapercibidas.