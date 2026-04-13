La polémica chicana de un jugador de Barcelona de Ecuador a Boca antes del duelo por Copa Libertadores: "Tampoco es..."

Por qué el partido tendrá un condimento especial en La Bombonera

El encuentro también estará marcado por un regreso muy esperado: Darío Benedetto volverá a pisar el césped de La Bombonera tras sus dos ciclos en Boca. El delantero ya acumula 12 partidos y convirtió tres goles desde su llegada al fútbol ecuatoriano, lo que suma un atractivo extra a una noche que promete ser intensa.

Qué otra voz se sumó a la previa con una frase fuerte sobre Boca

En paralelo, desde el fútbol argentino también apareció otra declaración que llamó la atención. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, reconoció que preferiría evitar al equipo de La Ribera en una futura edición del torneo continental.

“No quiero jugar con Boca en la Libertadores. Tiene una necesidad imperiosa de ganar la copa y yo no quiero jugar contra ellos. No voy a entrar en detalles”, afirmó en diálogo con Carnaval Stream.

Sus palabras refuerzan la idea de que, más allá de opiniones individuales, Boca continúa siendo un rival de peso en la Copa Libertadores, capaz de generar respeto… y también declaraciones que no pasan desapercibidas.