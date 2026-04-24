Filtraron quién sería la íntima amiga de Rodrigo De Paul cuando no está con Tini Stoessel: "La chica 7"

" El se garcha a mucha gente, y ella también se garcha a mucha gente, lo se de primerísima mano, de manera directa", agregó al comentario de su colega y amiga, dando a entender que la relación de pareja se regiría por ciertos acuerdos o dinámicas internas que solo ellos conocen.

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Quién sería la persona con la que estaría Rodrigo De Paul

Las palabras de Flor generaron un fuerte efecto en redes sociales. Rápidamente se abrió un debate entre quienes salieron a bancar a Tini y Rodrigo como pareja, e incluso celebrando su vínculo y los rumores de un posible casamiento hacia fin de año, y quienes tomaron el comentario como punto de partida para alimentar distintas especulaciones en el plano digital.

En ese segundo grupo, usuarios comenzaron a “investigar” en redes y a cruzar información sin ningún tipo de confirmación, lo que derivó en la aparición de distintos perfiles señalados de manera informal. En ese contexto, surgió el nombre de una joven que fue mencionada por algunos internautas, aunque sin ningún respaldo oficial ni evidencia concreta.

La llamaron "La chica número 7" porque en una de sus fotos aparece con esa camiseta del seleccionado, precisamente la que usa "Rodri", el socio principal de Messi en el campo de juego. La joven, identificada en redes como Tamara Benitez, comparte imágenes en distintos contextos, entre ellos visitas a la cancha de River y también a Miami, dos lugares fuertemente asociados a la vida del futbolista.

Sin embargo, todo este entramado se mantiene dentro del terreno de las redes sociales y las interpretaciones de usuarios, sin confirmaciones ni pruebas que permitan establecer vínculos reales, en medio de un escenario donde los rumores suelen amplificarse con rapidez.

Tamara Benítez

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