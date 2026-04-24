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Filtraron quién sería la íntima amiga de Rodrigo De Paul cuando no está con Tini Stoessel: "La chica 7"

A raíz de unas declaraciones de Catalina Gorostidi y Flor Regidor sobre una presunta infidelidad de Rodrigo De Paul hacia Tini Stoessel, comenzó a circular en redes sociales el nombre de una persona que habría sido vinculada de manera indirecta a esa versión.

24 abr 2026, 17:11
Filtraron quién sería la íntima amiga de Rodrigo De Paul cuando no está con Tini Stoessel: La chica 7
Filtraron quién sería la íntima amiga de Rodrigo De Paul cuando no está con Tini Stoessel: La chica 7

Filtraron quién sería la íntima amiga de Rodrigo De Paul cuando no está con Tini Stoessel: "La chica 7"

En las últimas horas volvió a circular en redes sociales una nueva versión que involucra a un futbolista de la Selección Argentina en supuestos encuentros paralelos a su relación pública. Esta vez, el nombre que apareció en boca de todos fue el de Rodrigo De Paul.

Fue en primer lugar Catalina Gorostidi quien, durante su participación en All Access, el programa conducido por Tucu López en DGO, deslizó una supuesta conducta infiel por parte del amigo de Lionel Messi. En su relato, la pediatra llegó a insinuar que habría tenido acceso a capturas de chats que el jugador le habría enviado a una supuesta amiga cercana, lo que encendió rápidamente la especulación en el aire.

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Sin embargo, más allá de lo que dejó trascender en un primer momento, el tema no avanzó demasiado. La propia Gorostidi luego optó por moderar sus dichos e intentar enmarcarlos como parte de un chiste o comentario liviano, en parte para desactivar la polémica y evitar profundizar o confirmar nombres. Esto terminó dejando la situación en un terreno ambiguo, sin mayores precisiones ni continuidad en sus declaraciones.

Pero Flor Regidor no mantuvo la misma postura que otros comentarios más moderados y, en cambio, elevó el tono de sus declaraciones, apuntando directamente contra el deportista. En ese contexto, lanzó pregunta que generó repercusión inmediata en redes: "¿Y se a la que le manda los mensajes De Paul soy yo?".

" El se garcha a mucha gente, y ella también se garcha a mucha gente, lo se de primerísima mano, de manera directa", agregó al comentario de su colega y amiga, dando a entender que la relación de pareja se regiría por ciertos acuerdos o dinámicas internas que solo ellos conocen.

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Quién sería la persona con la que estaría Rodrigo De Paul

Las palabras de Flor generaron un fuerte efecto en redes sociales. Rápidamente se abrió un debate entre quienes salieron a bancar a Tini y Rodrigo como pareja, e incluso celebrando su vínculo y los rumores de un posible casamiento hacia fin de año, y quienes tomaron el comentario como punto de partida para alimentar distintas especulaciones en el plano digital.

En ese segundo grupo, usuarios comenzaron a “investigar” en redes y a cruzar información sin ningún tipo de confirmación, lo que derivó en la aparición de distintos perfiles señalados de manera informal. En ese contexto, surgió el nombre de una joven que fue mencionada por algunos internautas, aunque sin ningún respaldo oficial ni evidencia concreta.

La llamaron "La chica número 7" porque en una de sus fotos aparece con esa camiseta del seleccionado, precisamente la que usa "Rodri", el socio principal de Messi en el campo de juego. La joven, identificada en redes como Tamara Benitez, comparte imágenes en distintos contextos, entre ellos visitas a la cancha de River y también a Miami, dos lugares fuertemente asociados a la vida del futbolista.

Sin embargo, todo este entramado se mantiene dentro del terreno de las redes sociales y las interpretaciones de usuarios, sin confirmaciones ni pruebas que permitan establecer vínculos reales, en medio de un escenario donde los rumores suelen amplificarse con rapidez.

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