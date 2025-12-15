En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Ander Herrera
FÚTBOL

La decisión límite de Ander Herrera que sacude a Boca: ¿sigue o se retira?

El volante español se tomó un tiempo en España para analizar su situación luego de una temporada con poca continuidad. Según su entorno, solo contempla dos opciones.

La decisión límite de Ander Herrera que sacude a Boca: ¿sigue o se retira?

El futuro de Ander Herrera en Boca atraviesa horas decisivas y ya no admite zonas grises. Después de un 2025 complejo, atravesado por lesiones, escasa continuidad y un desgaste físico evidente, el mediocampista español optó por frenar, tomar distancia y reflexionar sobre el próximo paso de su carrera. Y esa decisión, lejos de abrir un abanico de alternativas, redujo el escenario a apenas dos caminos posibles: seguir en el Xeneize o ponerle punto final a su trayectoria como futbolista profesional.

Leé también Sorpresa en Boca: "Chelo" Delgado rompió el silencio y habló sobre el futuro de Claudio Úbeda
sorpresa en boca: chelo delgado rompio el silencio y hablo sobre el futuro de claudio ubeda
image

La imagen que encendió las alarmas se dio esta semana en el predio de Ezeiza, cuando Herrera retiró sus pertenencias personales. El gesto no pasó inadvertido y rápidamente alimentó rumores sobre una salida anticipada del club. Sin embargo, la situación tuvo una explicación concreta: el volante viajó a España para pasar unos días y evaluar con calma su futuro, lejos de la vorágine cotidiana del fútbol argentino.

Según informó el periodista Diego Monroig, el “Vasco” tomará una determinación en los próximos días y su postura es tajante. No está en sus planes cambiar de camiseta ni buscar una salida en otro club. Si continúa jugando, será en Boca; de lo contrario, optará por el retiro definitivo.

¿Por qué Ander Herrera se replantea su continuidad en Boca?

El contexto deportivo explica gran parte de esta encrucijada. Herrera apenas pudo disputar 17 partidos oficiales en toda la temporada, afectado por una seguidilla de problemas físicos que lo obligaron a pasar más tiempo en la enfermería que dentro del campo de juego. Esa falta de continuidad no solo impactó en su rendimiento, sino también en su bienestar general y en la forma de proyectar el tramo final de su carrera.

A sus 36 años, el mediocampista entiende que el margen de error es cada vez más chico. Las lesiones reiteradas encendieron una señal de alerta y lo llevaron a preguntarse si puede sostener la exigencia física que demanda Boca, con un calendario intenso y una presión constante. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, eligió detenerse y analizar el panorama con serenidad.

Qué postura tiene Boca frente a la situación de Herrera

Del lado del club, la postura está clara. Tanto la dirigencia como el cuerpo técnico lo consideran un jugador de jerarquía y valoran su experiencia, liderazgo y profesionalismo. Por ese motivo, esperan que se presente el próximo 2 de enero, fecha establecida para el inicio de la pretemporada en Ezeiza.

Juan Román Riquelme y el entrenador confían en que, con una buena preparación física y una planificación adecuada, Herrera puede ser una pieza importante dentro del plantel para la próxima temporada. La intención de Boca es contar con él y acompañarlo en el proceso para que pueda dejar atrás un año adverso desde lo físico.

¿Qué piensa Ander Herrera sobre su futuro inmediato?

La idea principal del futbolista es continuar en Boca, pero no a cualquier costo. El desgaste acumulado durante el último año lo obliga a ser prudente y honesto consigo mismo. En ese sentido, su análisis no pasa solo por lo deportivo, sino también por lo personal y familiar, factores que siempre pesaron en sus decisiones.

Herrera no contempla un escenario intermedio: no analiza préstamos, rescisión para jugar en otro club ni experiencias exóticas en ligas alternativas. Su carrera, de enorme recorrido en Europa y con paso por clubes de primer nivel, solo tendría un capítulo más si es en el Xeneize. Caso contrario, prefiere cerrar el ciclo.

Una definición que marcará el rumbo de Boca

La resolución del futuro de Ander Herrera no es un tema menor para Boca. Su continuidad o retiro impactará directamente en la planificación del mediocampo y en la conformación del plantel para 2026. Mientras tanto, el volante español se toma unos días para decidir sin apuros, consciente de que se trata de una elección trascendental.

En los próximos días llegará la respuesta. Y en Boca, como en el propio Herrera, saben que no hay margen para medias tintas: o sigue vistiendo la azul y oro, o cuelga los botines definitivamente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Ander Herrera
Notas relacionadas
El plan de Boca para enero: cómo será la pretemporada 2026 del Xeneize
De promesa a despedida silenciosa: el futbolista que deja Boca tras diez años y un récord de préstamos
Cómo serán los festejos del Día del Hincha de Boca y quiénes pueden entrar a La Bombonera

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar