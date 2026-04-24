Sorpresa total: Guido Süller se casó con su novio 42 años menor en Brasil

El turno de Hernán llegó inmediatamente, y contestó: “Acepto”. Luego de los votos y el intercambio de anillos, la pareja decidió celebrar en la playa.

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Qué contó Guido Süller sobre el emprendimiento que le hizo ganar millones

En Ángel responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, Guido Süller sorprendió al recordar la particular iniciativa que le permitió ganar millones.

"Yo realizaba un sorteo con mis seguidores. Participaban por una merienda conmigo, en mi casa del lago", contó el mediático en el canal de streaming, generando risas y curiosidad.

Ángel no dejó pasar el detalle y bromeó: "En un momento te denunciaron por las meriendas.... ¡cobrabas para participar de un sorteo!". A lo que Guido respondió sin dudar: "¿Por qué me iban a denunciar? Yo cobraba porque era una rifa. Cobraba 10 mil pesos cada rifa. Y los que ganaban compartían la merienda conmigo".

El mediático explicó que la propuesta fue un verdadero boom entre sus seguidores: "Era un meet & greet conmigo.... como hacen las grandes estrellas", remató, dejando en claro que su idea fue tan original como exitosa.