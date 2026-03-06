Furor en Netflix por Franco Colapinto y la nueva temporada de la serie más popular
La nueva temporada de Formula 1: Drive to Survive en Netflix revela momentos desconocidos de Franco Colapinto y un episodio clave que cambió su carrera en Alpine.
Furor en Netflix por Franco Colapinto y la nueva temporada de la serie más popular. (Foto: Archivo)
Franco Colapinto se convirtió en uno de los nombres más comentados dentro del universo de la Fórmula 1 y ahora también en el catálogo de Netflix. La plataforma decidió poner el foco en uno de los momentos más determinantes de su carrera deportiva dentro de la nueva temporada de Drive to Survive, la docuserie que desde hace años revela los secretos mejor guardados del paddock.
La octava temporada de esta producción volvió a captar la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Pero esta vez lo hizo con un protagonista inesperado para muchos: Franco Colapinto, el piloto argentino que vivió una temporada marcada por la presión, las decisiones estratégicas y un giro inesperado dentro del equipo Alpine.
La serie no solo repasa lo ocurrido en la pista. También expone las tensiones internas, los rumores que circularon y las conversaciones que definieron el futuro del equipo. Todo quedó registrado por las cámaras de Netflix, que siguieron de cerca cada momento de incertidumbre.
El fenómeno de Formula 1: Drive to Survive dentro de Netflix
Desde su estreno en 2019, Drive to Survive cambió la forma en que el público se acerca a la Fórmula 1. La docuserie no solo mostró carreras y resultados. También se enfocó en lo que ocurre lejos de las cámaras oficiales de los grandes premios.
Las conversaciones privadas entre directores de equipo, las negociaciones contractuales y las tensiones internas comenzaron a formar parte del relato. Ese enfoque permitió que millones de espectadores descubrieran el lado más humano del automovilismo.
Con el paso de las temporadas, la producción se transformó en una pieza clave dentro del catálogo de Netflix. Cada año sumó nuevos seguidores, incluso entre personas que antes no seguían la Fórmula 1.
En esta octava temporada, ese acceso volvió a ser determinante. Las grabaciones mostraron un momento crítico dentro de Alpine, justo cuando Franco Colapinto buscaba una oportunidad para consolidarse en la máxima categoría.
La temporada que cambió el rumbo de Franco Colapinto
La edición más reciente de la docuserie se centró en los acontecimientos de la temporada 2025 de Fórmula 1. Allí apareció uno de los episodios más comentados del año dentro del paddock.
En ese momento, Franco Colapinto ocupaba el rol de piloto de reserva en Alpine. Su objetivo era claro: demostrar que estaba preparado para competir al máximo nivel y recuperar un lugar en la grilla de largada.
Las cámaras captaron el ambiente de tensión que rodeaba esa situación. Mientras el argentino esperaba su oportunidad, dentro del equipo circulaban rumores sobre posibles cambios en la alineación de pilotos. La temporada avanzó con resultados irregulares para la escudería. En paralelo, la presión dentro del equipo comenzó a crecer. Todo cambió con un episodio inesperado.
Franco Colapinto habló tras las prácticas del GP de Australia
Franco Colapinto cerró el primer día de actividad en Melbourne en el puesto 18 y reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir antes de la clasificación. Aun así, confía en que el equipo pueda mejorar el rendimiento.
"No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana", expresó el piloto argentino después de bajarse del auto.
El pilarense también aclaró que los entrenamientos sirven justamente para detectar los aspectos a corregir antes de la clasificación y la carrera. "Solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave donde sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas que mejorar, algo que confío en que podamos hacer", agregó.
Tráiler de la temporada 8 de Formula 1: Drive to Survive