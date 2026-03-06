Furor en Netflix por Franco Colapinto y la nueva temporada de la serie más popular

Las conversaciones privadas entre directores de equipo, las negociaciones contractuales y las tensiones internas comenzaron a formar parte del relato. Ese enfoque permitió que millones de espectadores descubrieran el lado más humano del automovilismo.

Con el paso de las temporadas, la producción se transformó en una pieza clave dentro del catálogo de Netflix. Cada año sumó nuevos seguidores, incluso entre personas que antes no seguían la Fórmula 1.

En esta octava temporada, ese acceso volvió a ser determinante. Las grabaciones mostraron un momento crítico dentro de Alpine, justo cuando Franco Colapinto buscaba una oportunidad para consolidarse en la máxima categoría.

colapinto___7

La temporada que cambió el rumbo de Franco Colapinto

La edición más reciente de la docuserie se centró en los acontecimientos de la temporada 2025 de Fórmula 1. Allí apareció uno de los episodios más comentados del año dentro del paddock.

En ese momento, Franco Colapinto ocupaba el rol de piloto de reserva en Alpine. Su objetivo era claro: demostrar que estaba preparado para competir al máximo nivel y recuperar un lugar en la grilla de largada.

Las cámaras captaron el ambiente de tensión que rodeaba esa situación. Mientras el argentino esperaba su oportunidad, dentro del equipo circulaban rumores sobre posibles cambios en la alineación de pilotos. La temporada avanzó con resultados irregulares para la escudería. En paralelo, la presión dentro del equipo comenzó a crecer. Todo cambió con un episodio inesperado.

colapinto_alpine16

Franco Colapinto habló tras las prácticas del GP de Australia

Franco Colapinto cerró el primer día de actividad en Melbourne en el puesto 18 y reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir antes de la clasificación. Aun así, confía en que el equipo pueda mejorar el rendimiento.

"No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana", expresó el piloto argentino después de bajarse del auto.

El pilarense también aclaró que los entrenamientos sirven justamente para detectar los aspectos a corregir antes de la clasificación y la carrera. "Solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave donde sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas que mejorar, algo que confío en que podamos hacer", agregó.

Tráiler de la temporada 8 de Formula 1: Drive to Survive