Mariana Nannis le dio un consejo de vida a Charlotte Caniggia en Gran Hermano y la conmovió: "Siempre..."

Cómo fue la charla de Alex y Charlotte Caniggia

La emoción siguió creciendo para Charlotte Caniggia cuando recibió otro mensaje inesperado de su familia, esta vez de parte de su hermano Alex Caniggia, quien quiso acompañarla a la distancia en uno de los momentos más importantes de su participación en Gran Hermano.

“Hermana mía de mi vida. Estoy pero tan, tan orgulloso de vos. Te amo, sis ”, expresó Alex en el mensaje que llegó hasta la casa y que rápidamente conmovió a Charlotte.

El mediático continuó con unas sentidas palabras de apoyo para su hermana: “Estoy lejos, pero mi corazón está siempre con vos. Te lo ganaste vos estar ahí, donde estás ahora, en la final. Semanas, meses luchándola. Nadie te puede venir a decir nada, porque vos sola te ganaste el puesto de estar en esa final”.

En esa misma línea, le recordó que el resultado de la competencia no modifica todo lo que consiguió durante su recorrido: “Pierdas o ganes, sis. Sos una guerrera de la vida, una luchadora. Entonces, disfrutá la final. Tenés que ser la ganadora de este Gran Hermano, sis. ¡Vamos con todo! ¡Te amo! ”.

“Ay, gracias”, respondió la participante con pocas palabras, sin poder ocultar la emoción frente a las cámaras. Luego explicó por qué le resulta tan difícil exteriorizar sus sentimientos en público: “Me cuesta llorar, pero gracias. Yo no me lo permito ”.

De esta manera, Charlotte dejó ver una faceta mucho más íntima y vulnerable, en medio de la enorme expectativa que genera su llegada a la final de Gran Hermano.