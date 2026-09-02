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Mariana Nannis le dio un consejo de vida a Charlotte Caniggia en Gran Hermano y la conmovió: "Siempre..."

Charlotte Caniggia tuvo el Derecho a Réplica con su mamá, Mariana Nannis, y ambas protagonizaron en Gran Hermano un diálogo cargado de sentimientos. Mira el momento.

2 sept 2026, 00:10
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Mariana Nannis le dio un consejo de vida a Charlotte Caniggia en Gran Hermano y la conmovió: Siempre...
Mariana Nannis le dio un consejo de vida a Charlotte Caniggia en Gran Hermano y la conmovió: "Siempre..."
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Mariana Nannis le dio un consejo de vida a Charlotte Caniggia en Gran Hermano y la conmovió: "Siempre..."

En medio de una noche cargada de emoción, Charlotte Caniggia tuvo su esperado Derecho a Réplica y recibió un llamado telefónico de Mariana Nannis, protagonizando uno de los momentos más conmovoderes de la gala del martes 1 de septiembre en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

La participante venía reflexionando sobre el vínculo con su familia y, en las últimas horas, tuvo la posibilidad de escuchar directamente a su madre a través de una llamada telefónica. Durante la charla, Mariana la alentó a seguir adelante, le pidió que fuera por la copa y le transmitió todo su apoyo.

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Emocionada por volver a escucharla, la participante le respondió desde la casa y contó cómo estaba viviendo las últimas jornadas dentro del reality: Hola, mamá. Estoy acá, aguantando a las locas estas. Me están volviendo loca. Termino acá y voy a verte.

Luego, fue el turno de hablar de la modelo, quien le dio un gran consejo de vida y le expresó todo su amor: “Para mí, vas a ganar. Venite a Marbella donde la vida es bella, pero siempre ganadora. Siempre hay uno más malo que vos y uno más bueno que vos. Así que tranquila, que vos vas a ganar. Te quiero mucho y te llevo siempre en mi corazóm. Besito, mi amor ”, atinó a decir. Y su hija cerró: “¡Te amo! Gracias por llamar".

Cómo fue la charla de Alex y Charlotte Caniggia

La emoción siguió creciendo para Charlotte Caniggia cuando recibió otro mensaje inesperado de su familia, esta vez de parte de su hermano Alex Caniggia, quien quiso acompañarla a la distancia en uno de los momentos más importantes de su participación en Gran Hermano.

Hermana mía de mi vida. Estoy pero tan, tan orgulloso de vos. Te amo, sis ”, expresó Alex en el mensaje que llegó hasta la casa y que rápidamente conmovió a Charlotte.

El mediático continuó con unas sentidas palabras de apoyo para su hermana: “Estoy lejos, pero mi corazón está siempre con vos. Te lo ganaste vos estar ahí, donde estás ahora, en la final. Semanas, meses luchándola. Nadie te puede venir a decir nada, porque vos sola te ganaste el puesto de estar en esa final.

En esa misma línea, le recordó que el resultado de la competencia no modifica todo lo que consiguió durante su recorrido: “Pierdas o ganes, sis. Sos una guerrera de la vida, una luchadora. Entonces, disfrutá la final. Tenés que ser la ganadora de este Gran Hermano, sis. ¡Vamos con todo! ¡Te amo! ”.

Ay, gracias”, respondió la participante con pocas palabras, sin poder ocultar la emoción frente a las cámaras. Luego explicó por qué le resulta tan difícil exteriorizar sus sentimientos en público: “Me cuesta llorar, pero gracias. Yo no me lo permito ”.

De esta manera, Charlotte dejó ver una faceta mucho más íntima y vulnerable, en medio de la enorme expectativa que genera su llegada a la final de Gran Hermano.

     

 

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