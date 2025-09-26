Picante cruce entre Marcelo Polino y Daniel Ambrosino por los Martín Fierro: "Quieren ensuciar a Luis Ventura"

En tanto, sobre la versión de que habría intentado ensuciar la imagen de Luis Ventura, volvió a aclarar: “Para nada. De hecho yo hablé el otro día con Luis y está todo bien. Yo acompaño esta gestión”.
Al tiempo que sorprendió con un dato desconocido hasta ahora. “Es más, yo recibí una propuesta de su hijo para continuar con su legado en caso de que él no quiera seguir más porque está cansado. Yo no tenía intención de prestarme a nada”, confió.
Marcelo Polino - captura Desayuno Americano
Asimismo, sobre el adjetivo calificativo de "golpista" con que lo describió Ambrosino, Marcelo Polino disparó picante: “Es una palabra horrible, pero bueno, es Ambrosino, va para el lado que va el viento. Lo quiero igual”.
Por su parte, cuando Daniel Ambrosino fue consultado por el programa de Pamela David sobre los dichos de su colega, el periodista de América Noticias se mantuvo firme. “No me gustan esas cosas. La verdad, no me parece. Creo que usó la palabra tongo o dio a entender que había cosas arregladas, y me parece que está muy mal”, señaló.
“Si vos hacés eso, traé las pruebas. Si no, estás ensuciando a la comisión directiva de APTRA y a Luis Ventura. No digo que no lo diga, que se calle, censura no, pero que primero lleve las pruebas a APTRA. Si no, es simplemente ensuciar”, agregó firme.
Mientras que por último también apuntó contra Pilar Smith, quien aspira al cargo de presidente de Aptra en las próximas elecciones: “Siento que hay una campaña para ensuciar a Ventura. No quiero banalizar la palabra golpista, pero parece que lo quieren voltear”.
Daniel Ambrosino - Polino debería mostrar pruebas de lo que dice - captura Desayuno Americano
Quiénes son los nominados para la próxima entrega de los premios Martín Fierro de la TV abierta
El lunes 29 de septiembre se celebrarán los Premios Martín Fierro 2025 de televisión abierta. Así fue el pasado 9 de septiembre, Luis Ventura y Verónica Lozano anunciaron los nominados que competirán por este galardón, que reconoce lo más destacado de la televisión argentina.
Un año más con transmisión de Telefe, el evento tendrá lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero, siguiendo la tradición de las últimas ediciones.
Además, se informó que Santiago del Moro volverá a conducir la ceremonia, por tercer año consecutivo, a cargo de guiar la fiesta.
Desde 1959, APTRA otorga los Premios Martín Fierro, que constituyen uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito artístico nacional y se entregan anualmente.
Premios Martín Fierro.jpeg
Todos los nominados a los Martín Fierro 2025
Reality
- Cantando 2024 - América
- Gran Hermano 2024 - Telefe
- Survivor, Expedición Robinson- Telefe
Jurados
- Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
- Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
- Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece
Interés General
- La Noche de Mirtha - Eltrece
- Nara que ver - El Nueve
- Susana Giménez - Telefe
Noticiero Nocturno
- América Noticias - América
- Telefe Noticias - Telefe
- Telenoche - Eltrece
Labor periodística femenina
- Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
- Soledad Larghi - América Noticias - América
- Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
- Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe
Labor periodística masculina
- Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
- Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
- Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve
Ficción
- El Encargado - Eltrece
- El Método - El Nueve
- Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Margarita - Telefe
Magazine
- A la Barbarossa - Telefe
- Cortá por Lozano - Telefe
- DDM - América
- Mañanísima - Eltrece
Big Show
- Bake Off Famosos - Telefe
- La noche perfecta - Eltrece
- Noche al Dente - América
Labor en conducción femenina
- Pamela David - Desayuno americano - América
- Mariana Fabbiani - DDM - América
- Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
- Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
- Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
- Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece
Labor en conducción masculina
- Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
- Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
- Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
- Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece
Panea
- Luis Bremer - A la tarde - América
- Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
- David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
- Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe
Entretenimiento
- ¡Ahora Caigo! - Eltrece
- Escape perfecto - Telefe
- Los 8 escalones - Eltrece
Cronista / Movilero
- Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
- Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
- Oliver Quiroz - A la tarde - América
- Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Humorístico
- Bendita - El Nueve
- Pares de comedia - NET
- Pasó en América - América
Actor protagonista de ficción
- Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
- Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
- Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece
Actriz protagonista de ficción
- Isabel Macedo - Margarita - Telefe
- Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece
Periodístico
- A la tarde - América
- GPS - América
- LAM - América
Producción Integral
- Bake Off Famosos - Telefe
- Survivor, Expedición Robinson - Telefe
- Telenueve Central - El Nueve
Gastronomía
- Ariel en su salsa - Telefe
- Comer para creer - América
- Qué mañana! - El Nueve
Revelación
- Lola Abraldes - Margarita - Telefe
- Mora Bianchi - Margarita - Telefe
- Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe
Labor humorística
- Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
- Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
- Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
Musical
- La Peña de Morfi - Telefe
- Pasión de Sábado - América
- Planeta 9 - El Nueve
Noticiero diurno
- Arriba argentinos - Eltrece
- El Noticiero de la Gente - Telefe
- Telenueve al Mediodía - El Nueve
Deportivo
- Carburando - Eltrece
- Conmebol Libertadores - Telefe
- Copa América - Telefe
- Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública
Branded Content
- El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
- Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
- Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe
Aviso publicitario
- Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
- Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
- Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Actriz de reparto
- Julia Calvo - Margarita - Telefe
- Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
- Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece
Cultural / educativo
- Argentina de Película – América
- Proyecto Tierras – Telefe
- Tecno Tendencias – América
Autor / Guionista
- Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece
- Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe
- Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece
Viajes / turismo
- Iván de viaje - Telefe
- Resto del mundo - Eltrece
- Tenés que ir - El Nueve
Programa de Servicio
- Adn buena salud - Televisión Pública
- BA Emergencias - El Nueve
- Intelexis Mujer - NET
Director
- Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
- Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
- Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece
Director de No Ficción
- Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
- Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
- Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe
- Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe