Picante cruce entre Marcelo Polino y Daniel Ambrosino por los Martín Fierro: "Quieren ensuciar a Luis Ventura"

En medio de la habitual polémica que generan los premios Martín Fierro, a días de la entrega Marcelo Polino cuestionó la supuesta influencia de Telefe en las nominaciones, mientras que Daniel Ambrosino lo tildó de “golpista”.

26 sept 2025, 11:55
Picante cruce entre Marcelo Polino y Daniel Ambrosino por los Martín Fierro: "Quieren ensuciar a Luis Ventura"

El próximo lunes 29 de septiembre se llevará a cabo una nueva entrega de los premios Martín Fierro para distinguir a lo más destacado de la televisión abierta de la temporada 2024. Y como de costumbre, la polémica en torno a él está a la orden del día. Lo cierto es que tras conocerse la lista de nominados varias figuras, como Georgina Barbarossa o Cuestión de peso, se quejaron al no figurar en ninguna terna.

Como si esto fuera poco, a esto se sumó el picante comentario de Marcelo Polino, quien dejó entrever que los premios podrían estar arreglados lo que generó el enojo de su colega Daniel Ambrosino, ambos miembros de Aptra. Así, el periodista de América TV tildó a su colega de "golpista" y de querer ensuciar a Luis Ventura, el presidente de la entidad.

De esta manera, entrevistado por Desayuno Americano (América TV), Marcelo Polino cruzó las acusaciones de Ambrosino y fue tajante en su aclaración.Yo no dije que estaba todo medio turbio, sino que me parece que Telefe metió mucho la cuchara en las ternas. El que no entra en Mejor Reality, entra en Big Show; en todos los casilleros le entra uno. Entonces me parece que ahí hay una diferencia con los otros canales”, argumentó sin medias tintas.

En tanto, sobre la versión de que habría intentado ensuciar la imagen de Luis Ventura, volvió a aclarar: “Para nada. De hecho yo hablé el otro día con Luis y está todo bien. Yo acompaño esta gestión”.

Al tiempo que sorprendió con un dato desconocido hasta ahora. “Es más, yo recibí una propuesta de su hijo para continuar con su legado en caso de que él no quiera seguir más porque está cansado. Yo no tenía intención de prestarme a nada”, confió.

Marcelo Polino - captura Desayuno Americano

Asimismo, sobre el adjetivo calificativo de "golpista" con que lo describió Ambrosino, Marcelo Polino disparó picante: “Es una palabra horrible, pero bueno, es Ambrosino, va para el lado que va el viento. Lo quiero igual”.

Por su parte, cuando Daniel Ambrosino fue consultado por el programa de Pamela David sobre los dichos de su colega, el periodista de América Noticias se mantuvo firme. “No me gustan esas cosas. La verdad, no me parece. Creo que usó la palabra tongo o dio a entender que había cosas arregladas, y me parece que está muy mal, señaló.

Si vos hacés eso, traé las pruebas. Si no, estás ensuciando a la comisión directiva de APTRA y a Luis Ventura. No digo que no lo diga, que se calle, censura no, pero que primero lleve las pruebas a APTRA. Si no, es simplemente ensuciar”, agregó firme.

Mientras que por último también apuntó contra Pilar Smith, quien aspira al cargo de presidente de Aptra en las próximas elecciones: “Siento que hay una campaña para ensuciar a Ventura. No quiero banalizar la palabra golpista, pero parece que lo quieren voltear”.

Daniel Ambrosino - Polino debería mostrar pruebas de lo que dice - captura Desayuno Americano

Quiénes son los nominados para la próxima entrega de los premios Martín Fierro de la TV abierta

El lunes 29 de septiembre se celebrarán los Premios Martín Fierro 2025 de televisión abierta. Así fue el pasado 9 de septiembre, Luis Ventura y Verónica Lozano anunciaron los nominados que competirán por este galardón, que reconoce lo más destacado de la televisión argentina.

Un año más con transmisión de Telefe, el evento tendrá lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero, siguiendo la tradición de las últimas ediciones.

Además, se informó que Santiago del Moro volverá a conducir la ceremonia, por tercer año consecutivo, a cargo de guiar la fiesta.

Desde 1959, APTRA otorga los Premios Martín Fierro, que constituyen uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito artístico nacional y se entregan anualmente.

Premios Martín Fierro.jpeg

Todos los nominados a los Martín Fierro 2025

Reality

  • Cantando 2024 - América
  • Gran Hermano 2024 - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

  • La Noche de Mirtha - Eltrece
  • Nara que ver - El Nueve
  • Susana Giménez - Telefe

Noticiero Nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche - Eltrece

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
  • Soledad Larghi - América Noticias - América
  • Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
  • Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
  • Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
  • Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

  • El Encargado - Eltrece
  • El Método - El Nueve
  • Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Margarita - Telefe

Magazine

  • A la Barbarossa - Telefe
  • Cortá por Lozano - Telefe
  • DDM - América
  • Mañanísima - Eltrece

Big Show

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • La noche perfecta - Eltrece
  • Noche al Dente - América

Labor en conducción femenina

  • Pamela David - Desayuno americano - América
  • Mariana Fabbiani - DDM - América
  • Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
  • Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
  • Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
  • Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
  • Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
  • Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Panea

  • Luis Bremer - A la tarde - América
  • Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
  • David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
  • Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Escape perfecto - Telefe
  • Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
  • Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
  • Oliver Quiroz - A la tarde - América
  • Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

  • Bendita - El Nueve
  • Pares de comedia - NET
  • Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
  • Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
  • Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo - Margarita - Telefe
  • Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico

  • A la tarde - América
  • GPS - América
  • LAM - América

Producción Integral

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe
  • Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa - Telefe
  • Comer para creer - América
  • Qué mañana! - El Nueve

Revelación

  • Lola Abraldes - Margarita - Telefe
  • Mora Bianchi - Margarita - Telefe
  • Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
  • Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
  • Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi - Telefe
  • Pasión de Sábado - América
  • Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos - Eltrece
  • El Noticiero de la Gente - Telefe
  • Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

  • Carburando - Eltrece
  • Conmebol Libertadores - Telefe
  • Copa América - Telefe
  • Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
  • Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
  • Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
  • Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

  • Julia Calvo - Margarita - Telefe
  • Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
  • Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Cultural / educativo

  • Argentina de Película – América
  • Proyecto Tierras – Telefe
  • Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

  • Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece
  • Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece

Viajes / turismo

  • Iván de viaje - Telefe
  • Resto del mundo - Eltrece
  • Tenés que ir - El Nueve

Programa de Servicio

  • Adn buena salud - Televisión Pública
  • BA Emergencias - El Nueve
  • Intelexis Mujer - NET

Director

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
  • Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Director de No Ficción

  • Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
  • Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
  • Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe
  • Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe

     

 

