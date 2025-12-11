En vivo Radio La Red
Revelaron el apodo desconocido que tenía Messi en las inferiores de Newell's: "Le decían..."

Hernán Galíndez, arquero de Huracán y de la selección de Ecuador, recordó sus enfrentamientos con Lionel Messi durante la infancia en Rosario y reveló cómo lo conocían en las inferiores de Newell’s.

Lionel Messi acumula anécdotas desde prácticamente el primer día en que tocó una pelota. Pero cada cierto tiempo, aparece un testimonio nuevo que aporta una pieza más al rompecabezas del futbolista más influyente de la historia. Esta vez, la historia llegó de la mano de Hernán Galíndez, arquero de Huracán y actual jugador de la selección de Ecuador, quien recordó sus enfrentamientos con la Pulga cuando ambos eran niños en Rosario y reveló cómo lo conocían en las divisiones menores de Newell’s.

Galíndez contó que había enfrentado “muchas veces” a Messi cuando él jugaba en las formativas de Rosario Central y Leo en Newell’s, y dejó una frase que se volvió viral: “Siempre le decían ‘El Colorado que juega con la 10’. Si escuchabas eso, arrancabas 3-0 abajo”. Aquel apodo, casi oculto por el paso del tiempo, era usado por los entrenadores, padres y chicos que miraban los partidos para identificar al pequeño zurdo que ya destacaba por encima del resto.

Cómo jugaba Messi de niño según sus rivales

La descripción de Galíndez no dejó margen a dudas. “Era una bestia”, aseguró en una entrevista con ESPN, donde recordó la naturalidad con la que Messi manejaba la pelota en la infancia. “Hay videos que se ven y era de esa forma. Era llamativo que, a esa edad, alguien maneje la pelota así”.

Ambos también se cruzaron en partidos de baby fútbol. El arquero explicó que Messi jugaba en Abanderado Grandoli, el club donde dio sus primeros pasos, muy cerca de la casa de su familia en Rosario. Aquellos duelos quedaron grabados para siempre: “El primer recuerdo que tengo de atajar, de un gol, me lo hizo él. Pasó a cinco compañeros, incluyéndome a mí”.

Qué dijo Galíndez sobre enfrentar a Messi ya consagrado

Los caminos de ambos volvieron a cruzarse décadas después, esta vez en partidos oficiales. Para Galíndez, atajarle al Messi adulto fue “un orgullo enorme”. Recordó especialmente el encuentro entre Argentina y Ecuador en el Monumental, donde el capitán argentino intercambió camisetas con él tras el 1-0 de la Selección.

El arquero relató que su hijo, de ocho años, le había pedido la camiseta de Messi y que, aunque intentó conseguirla a través de Leo Campana —compañero del rosarino en Inter Miami—, el encuentro terminó resolviéndose en la cancha. “Me dijo que hablara con él después del partido y que podía cambiar la camiseta”, explicó.

Qué vínculo mantiene Galíndez con Ángel Di María

Además de Messi, Galíndez repasó su relación con otro rosarino ilustre: Ángel Di María. Ambos se conocieron en el recorrido juvenil de Rosario Central y mantuvieron el vínculo con el tiempo.

“Es un año más chico que yo, nos cruzamos muchas veces. Vi su llegada a Primera desde adentro”, contó. La anécdota que más recordó fue la del reencuentro en la Copa América de Brasil 2019. “Cuando voy caminando me gritó ‘gordito’. Sigue siendo el mismo”. Después del partido —que Argentina ganó 3-0— Fideo lo abrazó y le dijo: “Mirá dónde llegaste”. Ese día también cambiaron camisetas.

