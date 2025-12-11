Revelaron el apodo desconocido que tenía Messi en las inferiores de Newell's: "Le decían..."

Qué dijo Galíndez sobre enfrentar a Messi ya consagrado

Los caminos de ambos volvieron a cruzarse décadas después, esta vez en partidos oficiales. Para Galíndez, atajarle al Messi adulto fue “un orgullo enorme”. Recordó especialmente el encuentro entre Argentina y Ecuador en el Monumental, donde el capitán argentino intercambió camisetas con él tras el 1-0 de la Selección.

El arquero relató que su hijo, de ocho años, le había pedido la camiseta de Messi y que, aunque intentó conseguirla a través de Leo Campana —compañero del rosarino en Inter Miami—, el encuentro terminó resolviéndose en la cancha. “Me dijo que hablara con él después del partido y que podía cambiar la camiseta”, explicó.

Qué vínculo mantiene Galíndez con Ángel Di María

Además de Messi, Galíndez repasó su relación con otro rosarino ilustre: Ángel Di María. Ambos se conocieron en el recorrido juvenil de Rosario Central y mantuvieron el vínculo con el tiempo.

“Es un año más chico que yo, nos cruzamos muchas veces. Vi su llegada a Primera desde adentro”, contó. La anécdota que más recordó fue la del reencuentro en la Copa América de Brasil 2019. “Cuando voy caminando me gritó ‘gordito’. Sigue siendo el mismo”. Después del partido —que Argentina ganó 3-0— Fideo lo abrazó y le dijo: “Mirá dónde llegaste”. Ese día también cambiaron camisetas.