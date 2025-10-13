En vivo Radio La Red
EL PLAN DE SAVA

La táctica sorpresa con la que Sarmiento frenó a River y dejó expuesta su crisis

Facundo Sava reveló la receta con la que su equipo impuso intensidad y orden táctico para vencer 1-0 a River. Cómo funcionó su plan de persecuciones individuales y qué hizo para neutralizar los cambios de Gallardo.

La necesidad agudiza el ingenio, y Sarmiento lo demostró con un triunfo fundamental en su lucha por mantener la categoría. El equipo dirigido por Facundo Sava venció 1-0 a River, llegó a 30 puntos en el año y escaló posiciones tanto en la tabla del Clausura como en la anual, lo que le permite tomar aire en la pelea por el descenso. Pero más allá del resultado, lo más llamativo fue la forma: una estrategia trabajada al detalle para incomodar a un rival que, pese a sus bajas y su mal momento futbolístico, sigue siendo de los más peligrosos del país.

Sava, que asumió hace ocho partidos y ya cosechó cuatro triunfos y un empate (54% de efectividad), decidió modificar su planteo habitual y apostar por un esquema con cinco defensores, tres volantes y dos delanteros. No se trató solo de acumular hombres atrás, sino de ajustar movimientos para cortar los circuitos de juego del Millonario. El entrenador lo explicó con total sinceridad una vez finalizado el encuentro: “En general hay muchos partidos que te dan la posibilidad de cambiar las marcas, pero cuando el partido es muy rápido es difícil, por eso preferimos que persiguieran”.

Qué significa que los jugadores “persiguieran”

Lejos de repartir zonas fijas, Sarmiento aplicó un sistema de persecuciones personales, es decir, que cada futbolista debía seguir a su par directo para impedirle recibir con comodidad. La intensidad fue tal que el equipo no dejó de correr en todo el partido, algo que desgastó rápidamente a River, que nunca logró imponerse desde el juego. Esa falta de claridad quedó reflejada en un dato contundente: el Millonario promedió 28 remates, de los cuales 14 fueron desde afuera del área. No encontraba caminos y, ante la desesperación, probaba desde lejos.

El plan también tuvo ajustes sobre la marcha. Cuando Marcelo Gallardo decidió mover el banco e ingresó Sebastián Driussi a los 61 minutos, Sava respondió de inmediato. Mandó a Joel Godoy a seguirlo de cerca, anulando el intento del técnico visitante de generar superioridad en el mediocampo. “Nos estaba sobrando uno atrás y cuando entró Driussi preferimos que Joel fuera a seguirlo al medio y lo mismo con las puntas”, detalló el entrenador en TNT Sports. También reconoció que sufrieron cuando el extremo izquierdo Santiago Lencina se cerraba hacia el centro y Alex Vigo no lo seguía, una de las pocas grietas que encontraron.

¿River pudo haberlo empatado?

El gol de Iván Morales alcanzó para que Sarmiento se quedara con la victoria, aunque el visitante tuvo otras ocasiones claras para ampliar la diferencia y no lo consiguió. Esas chances desperdiciadas casi le cuestan caro: Miguel Borja convirtió para River, pero su tanto fue invalidado correctamente por posición adelantada.

Más allá del cierre ajustado, el triunfo fue histórico para Sarmiento, no solo por el contexto, sino por la autoridad con la que lo logró. Defendió con orden, corrió con determinación y ejecutó al pie de la letra un plan diseñado específicamente para un rival de mayor jerarquía. Del otro lado, River quedó expuesto en su peor racha del año y volvió a mostrar dificultades para romper defensas cerradas.

Con esta victoria, el equipo de Junín no solo respira en la tabla del descenso, sino que incluso empieza a ilusionarse con meterse en los playoffs del Clausura. Un sueño que, si sostiene esta intensidad y este compromiso táctico, no parece tan lejano.

