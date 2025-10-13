La táctica sorpresa con la que Sarmiento frenó a River y dejó expuesta su crisis

El plan también tuvo ajustes sobre la marcha. Cuando Marcelo Gallardo decidió mover el banco e ingresó Sebastián Driussi a los 61 minutos, Sava respondió de inmediato. Mandó a Joel Godoy a seguirlo de cerca, anulando el intento del técnico visitante de generar superioridad en el mediocampo. “Nos estaba sobrando uno atrás y cuando entró Driussi preferimos que Joel fuera a seguirlo al medio y lo mismo con las puntas”, detalló el entrenador en TNT Sports. También reconoció que sufrieron cuando el extremo izquierdo Santiago Lencina se cerraba hacia el centro y Alex Vigo no lo seguía, una de las pocas grietas que encontraron.

¿River pudo haberlo empatado?

El gol de Iván Morales alcanzó para que Sarmiento se quedara con la victoria, aunque el visitante tuvo otras ocasiones claras para ampliar la diferencia y no lo consiguió. Esas chances desperdiciadas casi le cuestan caro: Miguel Borja convirtió para River, pero su tanto fue invalidado correctamente por posición adelantada.

Más allá del cierre ajustado, el triunfo fue histórico para Sarmiento, no solo por el contexto, sino por la autoridad con la que lo logró. Defendió con orden, corrió con determinación y ejecutó al pie de la letra un plan diseñado específicamente para un rival de mayor jerarquía. Del otro lado, River quedó expuesto en su peor racha del año y volvió a mostrar dificultades para romper defensas cerradas.

Con esta victoria, el equipo de Junín no solo respira en la tabla del descenso, sino que incluso empieza a ilusionarse con meterse en los playoffs del Clausura. Un sueño que, si sostiene esta intensidad y este compromiso táctico, no parece tan lejano.