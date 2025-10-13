En vivo Radio La Red
PREOCUPACIÓN

River en alerta roja: la racha negativa que preocupa a Gallardo y los hinchas

La derrota de River ante Sarmiento por 1-0 marcó la sexta caída del equipo de Marcelo Gallardo en los últimos siete partidos y profundizó una crisis futbolística que hace sonar las alarmas en el Monumental.

River volvió a caer y la crisis se profundiza. La derrota por 1-0 frente a Sarmiento no solo evidenció los problemas del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, sino que también dejó en claro que la paciencia de los hinchas llegó al límite. En el cierre del partido, el público explotó en una ensordecedora silbatina tras el pitazo final de Sebastián Zunino, mientras el clásico grito de “¡Jugadores!” resonaba en el Monumental.

Con esta caída, el Millonario sumó seis derrotas en siete partidos, un registro que no se veía desde 1982, cuando también perdió seis de siete encuentros, con la única victoria ante Racing, casualmente igual que esta temporada en la Copa Argentina. La racha negativa incluye cuatro derrotas en el Torneo Clausura y dos en la Copa Libertadores, mostrando la magnitud de la crisis futbolística que atraviesa el equipo.

En el ámbito local, River acumula cuatro derrotas consecutivas, una marca que no sufría desde el Clausura 2010, cuando perdió ante Boca, Argentinos Juniors, Lanús y Newell’s. Los errores defensivos y la falta de efectividad en ataque han generado un malestar creciente entre los seguidores, que ya no toleran los resultados adversos.

Marcelo Gallardo, consciente del momento crítico, se refirió a la situación. “Estamos en un momento jodido. Hay que trabajar mucho, pero los objetivos siguen al alcance”, señaló, destacando la necesidad de mantener la calma y de buscar soluciones dentro del plantel.

El próximo desafío será el sábado 18 de octubre a las 22.15, frente a Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Clausura 2025. Para ese encuentro, el Muñeco podrá recuperar a los seis futbolistas ausentes por la fecha FIFA —Montiel, Acuña, Rivero, Juanfer Quintero, Castaño y Galarza Fonda— y a Juan Portillo, quien cumplió una fecha de suspensión tras la roja ante Rosario Central.

El hincha de River espera que estas incorporaciones permitan revertir la situación y cortar la racha negativa que mantiene al club en un momento crítico, mientras la figura de Gallardo sigue siendo clave para encontrar soluciones dentro del campo de juego. Entre la autocrítica del entrenador y la bronca de los seguidores, el Millonario encara un tramo decisivo de la temporada, donde cada partido se transformará en una prueba de carácter y resiliencia.

