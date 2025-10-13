River en alerta roja: la racha negativa que preocupa a Gallardo y los hinchas

El próximo desafío será el sábado 18 de octubre a las 22.15, frente a Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Clausura 2025. Para ese encuentro, el Muñeco podrá recuperar a los seis futbolistas ausentes por la fecha FIFA —Montiel, Acuña, Rivero, Juanfer Quintero, Castaño y Galarza Fonda— y a Juan Portillo, quien cumplió una fecha de suspensión tras la roja ante Rosario Central.

El hincha de River espera que estas incorporaciones permitan revertir la situación y cortar la racha negativa que mantiene al club en un momento crítico, mientras la figura de Gallardo sigue siendo clave para encontrar soluciones dentro del campo de juego. Entre la autocrítica del entrenador y la bronca de los seguidores, el Millonario encara un tramo decisivo de la temporada, donde cada partido se transformará en una prueba de carácter y resiliencia.