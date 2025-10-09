Polémica total: Mica Viciconte y su tajante postura sobre besar a su hijo Luca en la boca

A24.com

La influencer Mica Viciconte se sinceró sobre cómo lleva adelante la crianza de Luca de tres años junto a Fabián Cubero y expuso su opinión sobre un tema sensible y controversial, como lo es besar o no en la boca a los hijos.

9 oct 2025, 12:49
A pesar de que Mica Viciconte siempre se mostró desapegada a las relaciones familiares y sentimentales, de hecho al comienzo de su noviazgo con Fabián Cubero no lo tomó muy en serio, su postura dio un vuelco de 180 grados tras la llegada de Luca Cubero a su vida, quien le regaló nada menos que el título de mamá y afianzó por completo su pareja con el ex de Nicole Neumann.

En una charla con la revista Pronto, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) no tuvo prurito alguno en revelar cómo lleva la maternidad y opinó de un tema polémico si los hay: las madres que besan en la boca a sus hijos, y dejó en claro si está o no de acuerdo con esa controvertida costumbre.

"Luca está hermoso. Yo le digo bebote pero ya no es bebote, es un niño. Es travieso, muy pícaro, está grande, es divino. ¡Es un bombón! Luca es amoroso, es comestible. Esa es la palabra: es comestible. Me dan ganas de chaparlo. Antes veía a esas mamás que a veces les dan besos en la boca a sus hijos y yo decía: 'No, no, no voy a hacer eso'. Pero a veces en la comisura se te escapa un poquito; es tu bebé. Pero bueno, ya está más grande, ya tiene conciencia de su cuerpo y hay cosas que te dice: 'No, mamá, no esto, no lo otro”. Es hermoso, me tiene enamorada'", reveló a corazón abierto.

Claro que también se refirió a la personalidad que está forjando el pequeño a sus tres años y medio. "Creo que tiene un poco de mi carácter porque es muy cabeza dura en muchas cosas", al tiempo que aseguró que de papá Fabián heredó "toda la dulzura" que admitió no tener ella. "Fabi es más amoroso, más besuquero y toda la parte sentimental y más demostrativa la heredó del papá", señaló orgullosa.

Asimismo, se refirió también a la relación que Luca mantiene con sus medio hermanas -las hijas de Cubero fruto de su matrimonio con Nicole Neumann-, al asegurar que "ama" estar con ellas.

"¡Las ama! También las vuelve locas y les hace maldades, en chiste. El vínculo con las hermanas es extraordinario y va mutando porque hay etapas en las que se lleva mejor con una que con otra y ahora sabe perfectamente quién es cada una y para qué está cada una", explicó así como también destacó que tanto Indiana como Allegra y Sienna "tienen devoción por su hermano", y lo cuidan mucho, al punto tal de afirmar que en su casa "hay cuatro mamás" para Luca.

"Muchas veces soy más libre y desaprendida y las chicas dicen: 'No, Luca, que te vas a golpear'. Son súper amorosas, lo contienen, lo abrazan y le enseñan", concluyó Mica Viciconte súper enamorada tanto de su hijo como de su pareja, y claramente en el mejor momento familiar.

Cómo reaccionó Mica Viciconte cuando la acusaron de lucrar con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero

El enfrentamiento entre Mica Viciconte y Nicole Neumann parece no tener fin. La tensión se reavivó hace un par de semanas cuando surgieron acusaciones contra la influencer por supuestamente lucrar con las tres hijas que su pareja, Fabián Cubero, tuvo con la modelo.

Consultada por un cronista de Puro Show sobre los rumores que circulaban en redes, Mica fue directa: “Veíamos en el chat como que la gente ponía que lucrabas con las hijas de Fabián por la publicidad de un yogur”. Y ella respondió sin rodeos: “Hay un reel, claro, sí. Pero hay un padre que está ahí. Yo no soy la madre ni el padre, así que yo hago mi trabajo nada más”.

Otro notero le recordó que algunas críticas podrían venir de los seguidores de Nicole: “Por ahí la gente o la hinchada, entre comillas, de Nicole, aprovecha para tirar algún palito cada tanto”. Viciconte no se dejó llevar por los comentarios y aseguró: “No sé, ni lo agarro, te digo la verdad. Ni lo agarro, hago mi vida”.

Sobre la situación legal relacionada con el viaje de las chicas, Mica mantuvo la cautela: “No sé todavía en qué quedó eso. Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. O sea, si uno firma algo, creo que tiene que confiar en la Justicia. Bueno, calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer”. Y agregó: “Fabi se fue con Luca, ya está, uno tiene todo organizado y no podés depender siempre de alguien”.

Finalmente, sobre cómo maneja la exposición y los conflictos públicos, Viciconte dejó en claro su postura: “Estoy tranquila. No medito, pero creo que con el tiempo, ocho años, uno ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, no me sorprende nada. Y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora, que están buenísimas. Creo que lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás… tu cabeza rompe los huevos”.

Con estas palabras, Mica Viciconte dejó claro que su prioridad es mantener la calma, enfocarse en su carrera y no dejar que las polémicas interfieran en su día a día.

