Polémica total: Mica Viciconte y su tajante postura sobre besar a su hijo Luca en la boca

Asimismo, se refirió también a la relación que Luca mantiene con sus medio hermanas -las hijas de Cubero fruto de su matrimonio con Nicole Neumann-, al asegurar que "ama" estar con ellas.

Mica Viciconte y Luca Cubero

"¡Las ama! También las vuelve locas y les hace maldades, en chiste. El vínculo con las hermanas es extraordinario y va mutando porque hay etapas en las que se lleva mejor con una que con otra y ahora sabe perfectamente quién es cada una y para qué está cada una", explicó así como también destacó que tanto Indiana como Allegra y Sienna "tienen devoción por su hermano", y lo cuidan mucho, al punto tal de afirmar que en su casa "hay cuatro mamás" para Luca.

"Muchas veces soy más libre y desaprendida y las chicas dicen: 'No, Luca, que te vas a golpear'. Son súper amorosas, lo contienen, lo abrazan y le enseñan", concluyó Mica Viciconte súper enamorada tanto de su hijo como de su pareja, y claramente en el mejor momento familiar.

Mica Viciconte, Luca y Fabián Cubero 2

Cómo reaccionó Mica Viciconte cuando la acusaron de lucrar con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero

El enfrentamiento entre Mica Viciconte y Nicole Neumann parece no tener fin. La tensión se reavivó hace un par de semanas cuando surgieron acusaciones contra la influencer por supuestamente lucrar con las tres hijas que su pareja, Fabián Cubero, tuvo con la modelo.

Consultada por un cronista de Puro Show sobre los rumores que circulaban en redes, Mica fue directa: “Veíamos en el chat como que la gente ponía que lucrabas con las hijas de Fabián por la publicidad de un yogur”. Y ella respondió sin rodeos: “Hay un reel, claro, sí. Pero hay un padre que está ahí. Yo no soy la madre ni el padre, así que yo hago mi trabajo nada más”.

Otro notero le recordó que algunas críticas podrían venir de los seguidores de Nicole: “Por ahí la gente o la hinchada, entre comillas, de Nicole, aprovecha para tirar algún palito cada tanto”. Viciconte no se dejó llevar por los comentarios y aseguró: “No sé, ni lo agarro, te digo la verdad. Ni lo agarro, hago mi vida”.

Embed

Sobre la situación legal relacionada con el viaje de las chicas, Mica mantuvo la cautela: “No sé todavía en qué quedó eso. Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. O sea, si uno firma algo, creo que tiene que confiar en la Justicia. Bueno, calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer”. Y agregó: “Fabi se fue con Luca, ya está, uno tiene todo organizado y no podés depender siempre de alguien”.

Finalmente, sobre cómo maneja la exposición y los conflictos públicos, Viciconte dejó en claro su postura: “Estoy tranquila. No medito, pero creo que con el tiempo, ocho años, uno ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, no me sorprende nada. Y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora, que están buenísimas. Creo que lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás… tu cabeza rompe los huevos”.

Con estas palabras, Mica Viciconte dejó claro que su prioridad es mantener la calma, enfocarse en su carrera y no dejar que las polémicas interfieran en su día a día.