La emotiva anécdota de Anne Hathaway con su hijo que tuvo a Messi como inesperado protagonista

Hathaway cerró la anécdota con una reflexión sobre el particular poder que puede tener una figura como el futbolista argentino: “Sí, lo es, y es un puente hacia tantas cosas, un puente hacia cosas maravillosas”.

Así, una simple pregunta sobre Messi terminó siendo, para la actriz, la llave que permitió que dos chicos dejaran atrás la timidez y encontraran algo en común.

Cuál fue la curiosa reacción del Dibu Martínez al partido de despedida de Lionel Messi

Emiliano "Dibu" Martínez habló sobre el futuro homenaje que tendría Lionel Messi con la Selección argentina y dejó una declaración que no pasó inadvertida. El arquero fue interceptado por los medios al arribar a Ezeiza y, cuando le preguntaron por el encuentro de despedida del capitán albiceleste, respondió con sorpresa: "La verdad pensé que ya se había retirado".

Sus palabras generaron repercusión inmediata entre quienes estaban presentes. Después de esa primera reacción, el marplatense amplió su reflexión y expresó: "Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos que sea un lindo día para él".

Durante una emisión de Arriba Argentinos (El Trece), Pablo Gravellone analizó la relación entre ambos futbolistas y remarcó una característica habitual del arquero. "Dibu declara siempre sin cassette. Yo no sé si es chicana, si es su forma de hablar. Siempre les dije en esta mesa que Messi y Dibu Martínez son de grupos diferentes", comentó el periodista. Acto seguido, profundizó sobre el tema y señaló: "Dibu no es de la mesa chica de Messi. Se respetan, se admiran obviamente. Fueron buenos compañeros".

Tras comunicar oficialmente su adiós a la Selección argentina el pasado 31 de agosto, trascendió que Messi tendrá una despedida especial vistiendo por última vez la camiseta nacional. Aunque Lionel Scaloni decidió incluirlo en la nómina para la próxima ventana FIFA, el rosarino solamente sumará minutos en el compromiso final de esa serie de amistosos. Su reaparición está prevista para el 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental, encuentro que se disputará luego de los dos primeros compromisos programados para el combinado argentino.