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La emotiva anécdota de Anne Hathaway con su hijo que tuvo a Messi como inesperado protagonista

Anne Hathawaycontó una tierna escena que vivió junto a su hijo y reveló cómo Lionel Messi terminó siendo clave en un momento inesperado.

30 sept 2026, 15:00
anne hathaway y lionel messi
anne hathaway y lionel messi

Anne Hathaway no necesitó conocer la Argentina para encontrar una forma muy particular de acercarse al país. Durante una entrevista, la actriz de Hollywood habló sobre los vínculos que mantiene con la cultura argentina y terminó revelando una tierna anécdota relacionada con Lionel Messi, que tuvo como protagonistas inesperados a su hijo y a otro niño.

La conversación se dio cuando le mencionaron a Joaquín Furriel, a quien Hathaway había conocido en distintos eventos. “Creo que no viniste aquí, a la Argentina, pero conociste a un actor argentino, Joaquín Furriel, en los eventos de Moncler. Él dijo que hizo una buena labor de promoción de la Argentina”, le comentó la periodista, antes de que la actriz sorprendiera al mencionar espontáneamente al capitán de la Selección argentina.

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“Ustedes tienen muchísimos embajadores increíbles, Dios mío. También tiene a todo el equipo de fútbol (risas), también tienen a Messi”, empezó contestando la actriz de El diablo viste a la moda. A partir de allí, Hathaway compartió una escena cotidiana que terminó convirtiéndose en una pequeña muestra del alcance que tiene el futbolista argentino incluso lejos de las canchas.

“Presencié un momento muy tierno. El otro día estaba con mi hijo, y él estaba conociendo a un nene nuevo, y vieron que los niños pueden ser tímidos entre ellos, al fin y al cabo, son niños. No sabían de qué hablar”, relató. Y contó cómo encontró una inesperada solución para romper el hielo: “Entonces me dirigí al otro niño y le pregunté ‘¿Te gusta Messi?’. Y él respondió ‘¡Ah, sí!’. Y mi hijo dijo ‘Me encanta Messi’, y ahí mismo se hicieron mejores amigos”.

Hathaway cerró la anécdota con una reflexión sobre el particular poder que puede tener una figura como el futbolista argentino: “Sí, lo es, y es un puente hacia tantas cosas, un puente hacia cosas maravillosas”.

Así, una simple pregunta sobre Messi terminó siendo, para la actriz, la llave que permitió que dos chicos dejaran atrás la timidez y encontraran algo en común.

Cuál fue la curiosa reacción del Dibu Martínez al partido de despedida de Lionel Messi

Emiliano "Dibu" Martínez habló sobre el futuro homenaje que tendría Lionel Messi con la Selección argentina y dejó una declaración que no pasó inadvertida. El arquero fue interceptado por los medios al arribar a Ezeiza y, cuando le preguntaron por el encuentro de despedida del capitán albiceleste, respondió con sorpresa: "La verdad pensé que ya se había retirado".

Sus palabras generaron repercusión inmediata entre quienes estaban presentes. Después de esa primera reacción, el marplatense amplió su reflexión y expresó: "Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos que sea un lindo día para él".

Durante una emisión de Arriba Argentinos (El Trece), Pablo Gravellone analizó la relación entre ambos futbolistas y remarcó una característica habitual del arquero. "Dibu declara siempre sin cassette. Yo no sé si es chicana, si es su forma de hablar. Siempre les dije en esta mesa que Messi y Dibu Martínez son de grupos diferentes", comentó el periodista. Acto seguido, profundizó sobre el tema y señaló: "Dibu no es de la mesa chica de Messi. Se respetan, se admiran obviamente. Fueron buenos compañeros".

Tras comunicar oficialmente su adiós a la Selección argentina el pasado 31 de agosto, trascendió que Messi tendrá una despedida especial vistiendo por última vez la camiseta nacional. Aunque Lionel Scaloni decidió incluirlo en la nómina para la próxima ventana FIFA, el rosarino solamente sumará minutos en el compromiso final de esa serie de amistosos. Su reaparición está prevista para el 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental, encuentro que se disputará luego de los dos primeros compromisos programados para el combinado argentino.

     

 

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