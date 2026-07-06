Yanina Latorre contó cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi y cuánto cobrará

Fue entonces cuando apareció el documento que, según contó, Icardi presentó en el expediente. "Él presentó su trabajo nuevo en el juzgado. En Turquía tiene un trabajo", adelantó.

A continuación, leyó parte del contrato que acredita su nueva función. "Contrato de embajador de marca. El contrato de embajador de marca se celebra el primero de julio del 2026 entre Cosmedica Clínica, en adelante la compañía, y el señor Mauro Emanuel Icardi, en adelante el embajador. La compañía y el embajador se denominarán en adelante de forma conjunta las partes. La compañía designa al embajador como su embajador de marca oficial durante la vigencia de este contrato", leyó al aire. Y resumió: "O sea, que a partir de ahora es embajador de una marca, es influencer, es el único trabajo. Es un tratamiento de alopecia. De implantes capilares. En Turquía son muy famosos".

Lejos de terminar ahí, Yanina aprovechó para lanzar otro comentario con destinataria incluida. "En Turquía son famosas estas clínicas. La gente viaja a Turquía a hacerse implantes. Hay agencias de viajes que te lo venden. Y acá está la China, en la puerta de Cosmedica. Digo, pobre ella que quería un jugador que gane 10 palos al año, terminó con uno que saben cuánto le pagan", comentó con su habitual tono provocador.

Por últimi también reveló cuál sería la cifra que percibiría el delantero por este vínculo comercial y aseguró que el acuerdo tendría una duración limitada, mientras espera resolver su futuro deportivo. "Esto es hasta septiembre igual. Después en septiembre, tal vez, tiene una oferta de Arabia. No es que no lo quiere el Garatasaray del todo. Le ofrecen mucho menos dinero por su bajo rendimiento. Porque está muy ocupado en pelear conmigo, con los periodistas, insultan a todo el mundo", sostuvo.

Y cerró con el dato económico que terminó de encender el debate. "Por tres meses, el gran Mauro Icardi, crack, futurazo del mundo, le dan 100 mil euros. Son 33 mil euros por mes", concluyó.

Cuál fue el posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre tras confirmar el amante de la China Suárez

Mauro Icardi volvió a encender la polémica con un fuerte mensaje en redes sociales dirigido contra Yanina Latorre, después de que la conductora asegurara que la China Suárez habría tenido un romance con Franco Deambrosi, joven piloto de 26 años.

Fiel a su estilo, el delantero evitó nombrarla directamente, pero recurrió a ironías y frases punzantes para desmentir sus dichos, sumando así un nuevo capítulo a la larga disputa mediática que ambos sostienen desde hace tiempo.

"Pobrecita la Aruzza tikitita... Prometiste fuegos artificiales y tus 'pruebas' fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean", escribió en primera instancia, haciendo alusión a lo que Latorre había comentado sobre la presunta infidelidad de la actriz con el piloto.

Lejos de quedarse ahí, Icardi redobló la apuesta y volvió a desafiarla públicamente, dejando entrever que esperaba revelaciones mucho más sólidas: "¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostras poco. Pensé que estabas para más", disparó, alimentando aún más la tensión entre ambos.