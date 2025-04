Eliana Guercio reveló el drama que vive en su matrimonio con Chiquito Romero tras 17 años juntos

“Él tiene sus momentos, puede tomarse una cervecita alguna vez", precisó la panelista. Y agregó sobre los cuidados que lleva como deportista profesional.

"Pero el deportista en general, que arrancó así de tan chiquito, tienen como una rutina y una conducta de vida que la llevan… es más, soy yo la que no debería estar sentada al lado de él”, aclaró Guercio.

Embed

En tanto, Eliana marcó cuál es el accionar de ella que motiva el "enojo" de su marido: “Yo sí me tomo mi vinito, me fumo mi cigarrillito. Nada que ver. Él detesta que fume, odia, odia...".

En esa línea, marcó que su compañero de trabajo Santiago del Moro también está en contra de que fume, luego de que Lizy Tagliani mencionó al conductor.

"Los dos. Santi detesta que fume, si te ve afuera de la radio fumando, ya dice ‘dejen ese vicio de miércoles, es una porquería”, sentenció Eliana Guercio y el tema del cigarrillo que su marido no banca.

Eliana y Chiquito siguen adelante con su larga historia de amor y en febrero celebraron los 15 años de Jazmín, la hija mayor del matrimonio, con una mega fiesta y muchos invitados top.

eliana guercio chiquito romero.jpg

Eliana Guercio reveló los motivos de su pelea con Beto Casella y Edith Hermida la cruzó en vivo

Pasados ya unos años de la interna entre Eliana Guercio y Edith Hermida en El club del Moro, el programa de radio de Santiago del Moro, FM 100, que terminó con la renuncia de la exvedette, este miércoles Intrusos, América Tv, logró lo que parecía imposible: la reconciliación de las dos mujeres.

La tensa situación se reflotó esta mañana cuando Guercio participaba en A la Barbarossa, Telefe, y la conductora entrevistaba a Beto Casella, quien repentinamente salió a defender a Hermida y disparó picante con la actual analista de Gran Hermano.

A partir de ese feroz cruce, desde el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se comunicaron con Eliana Guercio, quien por primera vez detalló qué pasó realmente aquella mañana con la locutora en la radio que la hizo terminar renunciando, donde primó su situación familiar y el pedido de su hija más chica para que fuese ella quien la llevase al colegio.

Ante un comentario poco feliz sobre Sabrina Cortez, Eliana recordó que del Moro le dijo al aire "tené cuidado con esos comentarios porque te pueden cancelar, la vas a pasar horrible", y fue allí que Edith acotó "lo que Santi te quiere decir es que...", en su intento por apoyar al conductor, generándose una situación tensa lo que terminó en la salida de Guercio del estudio para irse a llorar al baño y su posterior renuncia al ciclo radial.

Tras ello, Eliana confió que luego del feroz cruce matutino con Casella en Telefe por este tema había hablado con Edith para dar por terminado el tema de un vez, al tiempo que aseguró que no tuvo ni tiene ningún problema con la locutora.

En tanto, en ese preciso momento desde Intrusos pusieron en comunicación a Hermida y lograron así la reconciliación oficial entre ambas.

Así, luego de halagar y agradecer la defensa que Beto Casella hizo de ella ante Eliana, la histórica panelista de Bendita, El Nueve, pidió que "este conflicto frene, porque no tiene nigún sentido".

"No me gusta estemos mal. De mi parte está todo bien, siempre dije que la admiraba, que me parece una mujer increíble, que se levanta temprano que tiene cuatro pibes de distintas edades... Y me dio pena que no tuvo la oportunidad de seguir trabajando conmigo", confió Edith.

"Yo nunca quise generarle ningún conflicto", remarcó entonces Edith ante lo cual Eliana Guercio intervino asegurando que si no se hubiese ido muy probablemente hoy estarían "comiendo juntas a la salida de la radio".

Al tiempo que, ya con la tranquilidad de la pelea terminada, Guercio concluyó: "Yo no tengo nada malo para decir de Edith y nunca dije nada malo. Yo dije 'yo me fui por mí', no me sentí más en el círculo de confianza donde cuento toda mi vida y preferí antes de mandarme una cagada, irme", concluyó.