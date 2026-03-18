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El plan estratégico de Alpine en la pausa de la F1 que puede beneficiar a Colapinto

La cancelación de dos Grandes Premios generó un parate inesperado en la Fórmula 1 y el equipo francés ya definió cómo trabajará para mejorar su rendimiento.

El plan estratégico de Alpine en la pausa de la F1 que puede beneficiar a Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá una pausa inesperada. La Federación Internacional del Automóvil confirmó la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente, lo que generará un parón de aproximadamente un mes entre las carreras de Japón y Miami.

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Este escenario abre una ventana de trabajo clave para varios equipos, entre ellos Alpine, que buscará aprovechar estas semanas para ajustar su rendimiento junto a Franco Colapinto.

Qué hará Alpine durante la pausa de la Fórmula 1

El equipo francés planea utilizar este período sin competencia para profundizar en el análisis técnico. Según se pudo saber, se llevarán a cabo reuniones de ingeniería en Enstone, la sede británica de la escudería, con la participación de los pilotos y el resto del equipo.

El objetivo será revisar lo ocurrido en las primeras tres carreras del año y definir los próximos pasos antes de retomar la actividad en el Gran Premio de Miami.

Esta instancia de trabajo cobra especial relevancia en un contexto en el que varios equipos todavía están adaptándose al nuevo reglamento técnico de la categoría.

Por qué este parate puede beneficiar a Alpine

Alpine fue uno de los equipos que sintió el impacto del cambio normativo en 2026. La incorporación de motores Mercedes implicó un proceso de adaptación que, en las primeras fechas, presentó dificultades para comprender y optimizar el funcionamiento de la unidad de potencia.

Sin embargo, en el Gran Premio de China se observaron señales positivas en ese proceso de ajuste. Por eso, este parate aparece como una oportunidad para consolidar mejoras y seguir evolucionando en el rendimiento del monoplaza.

El trabajo en fábrica permitirá afinar detalles en la integración entre el motor y el chasis, un aspecto clave para competir en igualdad de condiciones.

¿Colapinto puede viajar a la Argentina durante la pausa?

En paralelo, surgió la posibilidad de que Colapinto regrese temporalmente al país. El secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, confirmó que existen gestiones en curso con Alpine para organizar una exhibición en Argentina durante este período.

“Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco”, señaló el funcionario.

De todos modos, desde la escudería aclararon que todavía no hay definiciones sobre ese evento, aunque sí confirmaron que tienen actividades previstas en Latinoamérica y que la posibilidad de realizar una exhibición en Buenos Aires sigue abierta.

Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en el Gran Premio de Japón, que se disputará el fin de semana del 29 de marzo. Alpine buscará llegar a esa cita con mejores sensaciones antes de encarar una pausa que puede resultar determinante para el desarrollo de su temporada.

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