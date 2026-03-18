El plan estratégico de Alpine en la pausa de la F1 que puede beneficiar a Colapinto

Esta instancia de trabajo cobra especial relevancia en un contexto en el que varios equipos todavía están adaptándose al nuevo reglamento técnico de la categoría.

Por qué este parate puede beneficiar a Alpine

Alpine fue uno de los equipos que sintió el impacto del cambio normativo en 2026. La incorporación de motores Mercedes implicó un proceso de adaptación que, en las primeras fechas, presentó dificultades para comprender y optimizar el funcionamiento de la unidad de potencia.

Sin embargo, en el Gran Premio de China se observaron señales positivas en ese proceso de ajuste. Por eso, este parate aparece como una oportunidad para consolidar mejoras y seguir evolucionando en el rendimiento del monoplaza.

El trabajo en fábrica permitirá afinar detalles en la integración entre el motor y el chasis, un aspecto clave para competir en igualdad de condiciones.

¿Colapinto puede viajar a la Argentina durante la pausa?

En paralelo, surgió la posibilidad de que Colapinto regrese temporalmente al país. El secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, confirmó que existen gestiones en curso con Alpine para organizar una exhibición en Argentina durante este período.

“Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco”, señaló el funcionario.

De todos modos, desde la escudería aclararon que todavía no hay definiciones sobre ese evento, aunque sí confirmaron que tienen actividades previstas en Latinoamérica y que la posibilidad de realizar una exhibición en Buenos Aires sigue abierta.

Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en el Gran Premio de Japón, que se disputará el fin de semana del 29 de marzo. Alpine buscará llegar a esa cita con mejores sensaciones antes de encarar una pausa que puede resultar determinante para el desarrollo de su temporada.