Atención, Colapinto: Briatore reveló los tres pilotos que pelean por el segundo asiento de Alpine en 2026

Franco Colapinto : el argentino atraviesa un momento de crecimiento dentro del equipo. Aunque Briatore reconoció que el inicio de su temporada fue por debajo de las expectativas, valoró su evolución: “Pensábamos que rendiría mejor. Ahora está agarrando ritmo poco a poco. Conoce mejor el coche y se siente más cómodo”.

Paul Aron : considerado una de las grandes promesas, forma parte del grupo de pilotos a evaluar en lo que resta del año.

Jack Doohan: ya tuvo oportunidades en el pasado, pero su rendimiento estuvo marcado por varios accidentes, lo que dejó dudas en la dirigencia.

Por qué Alpine apuesta por un piloto joven y no por un nombre consagrado

La estrategia de la escudería apunta a consolidar un proyecto de largo plazo, acompañando la llegada del motor Mercedes con una dupla estable y en crecimiento. Briatore fue tajante al remarcar que no saldrán al mercado en busca de alternativas externas: “No vamos a fichar a otros pilotos. Queremos darle la chance a nuestros jóvenes”.

Cuándo se tomará la decisión final

La definición no tardará demasiado. Briatore adelantó que la elección se concretará entre octubre y noviembre, y todo indica que el anuncio se realizará en la previa del Gran Premio de San Pablo. Para entonces, Alpine espera haber reunido suficiente información sobre el desempeño de los tres aspirantes.

¿Cómo impacta esta decisión en el futuro de Alpine?

Con Gasly renovado hasta 2028 y un plan firme de desarrollo para 2026, Alpine busca construir un equipo competitivo que logre salir del fondo de la tabla. La elección del segundo piloto no será un simple complemento, sino una apuesta clave para acompañar la evolución del monoplaza con motor Mercedes.

El futuro de Alpine empieza a definirse y Franco Colapinto aparece en el centro de la escena. La decisión de Briatore y la cúpula del equipo marcará el rumbo de la escudería en un ciclo que promete ser determinante en la Fórmula 1.