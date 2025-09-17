En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Flavio Briatore
EXPECTATIVA EN LA F1

Atención, Colapinto: Briatore reveló los tres pilotos que pelean por el segundo asiento de Alpine en 2026

El asesor deportivo del equipo francés confirmó que el segundo asiento de Alpine en 2026, que hoy ocupa Franco Colapinto, se definirá entre tres pilotos. La decisión final se tomará entre octubre y noviembre.

Atención, Colapinto: Briatore reveló los tres pilotos que pelean por el segundo asiento de Alpine en 2026

Alpine atraviesa un año de transición en la Fórmula 1 y concentra sus energías en el proyecto que iniciará en 2026, temporada marcada por la llegada del motor Mercedes. La escudería francesa, que ya aseguró la continuidad de Pierre Gasly hasta 2028, todavía debe resolver una de las cuestiones más sensibles: quién ocupará el segundo asiento.

Leé también La gran noticia que ilusiona a Franco Colapinto en Alpine para la F1 2026
la gran noticia que ilusiona a franco colapinto en alpine para la f1 2026
image

Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo, fue contundente en una entrevista con el medio especializado Auto Motor und Sport (AMUS) y despejó dudas sobre los rumores que vinculaban a corredores experimentados con Alpine. “Quiero ver cómo rinden nuestros jóvenes pilotos lo que resta de temporada. Tenemos a Colapinto, a Paul Aron y también volveremos a probar con Jack Doohan”, aseguró el italiano.

Quiénes son los tres pilotos que pelean por el asiento de Alpine

Briatore descartó a nombres como Sergio Pérez, Valtteri Bottas o Mick Schumacher, que habían circulado en las últimas semanas, y redujo la lista a tres talentos jóvenes: Franco Colapinto, Paul Aron y Jack Doohan.

  • Franco Colapinto: el argentino atraviesa un momento de crecimiento dentro del equipo. Aunque Briatore reconoció que el inicio de su temporada fue por debajo de las expectativas, valoró su evolución: “Pensábamos que rendiría mejor. Ahora está agarrando ritmo poco a poco. Conoce mejor el coche y se siente más cómodo”.

  • Paul Aron: considerado una de las grandes promesas, forma parte del grupo de pilotos a evaluar en lo que resta del año.

  • Jack Doohan: ya tuvo oportunidades en el pasado, pero su rendimiento estuvo marcado por varios accidentes, lo que dejó dudas en la dirigencia.

Por qué Alpine apuesta por un piloto joven y no por un nombre consagrado

La estrategia de la escudería apunta a consolidar un proyecto de largo plazo, acompañando la llegada del motor Mercedes con una dupla estable y en crecimiento. Briatore fue tajante al remarcar que no saldrán al mercado en busca de alternativas externas: “No vamos a fichar a otros pilotos. Queremos darle la chance a nuestros jóvenes”.

Cuándo se tomará la decisión final

La definición no tardará demasiado. Briatore adelantó que la elección se concretará entre octubre y noviembre, y todo indica que el anuncio se realizará en la previa del Gran Premio de San Pablo. Para entonces, Alpine espera haber reunido suficiente información sobre el desempeño de los tres aspirantes.

¿Cómo impacta esta decisión en el futuro de Alpine?

Con Gasly renovado hasta 2028 y un plan firme de desarrollo para 2026, Alpine busca construir un equipo competitivo que logre salir del fondo de la tabla. La elección del segundo piloto no será un simple complemento, sino una apuesta clave para acompañar la evolución del monoplaza con motor Mercedes.

El futuro de Alpine empieza a definirse y Franco Colapinto aparece en el centro de la escena. La decisión de Briatore y la cúpula del equipo marcará el rumbo de la escudería en un ciclo que promete ser determinante en la Fórmula 1.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Flavio Briatore Alpine
Notas relacionadas
¿Hay futuro? El llamativo gesto de la Fórmula 1 que ilusiona a Franco Colapinto y sus fanáticos
La inesperada revelación de Briatore sobre el futuro de Alpine y Colapinto: "Estamos..."
Preocupación: Alpine y Colapinto, al borde de una penalización en la Fórmula 1

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar