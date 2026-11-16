U2 suma un cuarto show en River Plate: cómo y dónde comprar las entradas

Sin embargo, desde la producción aclararon que el show del 29 de marzo será definitivamente el último, ya que el cronograma internacional de la gira no permite agregar más fechas.

Cuándo salen a la venta las entradas para el cuarto River de U2

Las entradas para el recital del 29 de marzo de 2027 estarán disponibles a partir del miércoles 18 de noviembre a las 13:00, exclusivamente a través de la plataforma All Access.

Además, los fanáticos podrán acceder a un beneficio de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.

Con estas cuatro presentaciones, U2 reunirá a más de 300.000 espectadores en el estadio Monumental y se sumará al selecto grupo de artistas que lograron llenar River en varias noches consecutivas durante una misma visita, como Coldplay, Roger Waters, Soda Stereo y The Rolling Stones.

U2 eligió Argentina para cerrar su gira por Latinoamérica

La cuarta presentación tendrá un significado especial: será el último concierto de U2 en Latinoamérica dentro de esta etapa de su gira mundial.

El recorrido regional comenzará en Ciudad de México, continuará por San Pablo y finalizará en Buenos Aires, donde el público argentino será protagonista de una despedida muy especial.

La gira también marcará el regreso de la banda a los grandes estadios por primera vez desde el cierre de The Joshua Tree Tour.

El espectáculo llegará en un momento clave de su trayectoria, ya que U2 celebrará 50 años de historia y presentará Carnaval de Luz, su nuevo álbum de estudio, el primero con material completamente nuevo desde Songs of Experience (2017).

Según adelantó la producción, la banda prepara una puesta en escena de dimensiones inéditas, con la intención de ofrecer uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera.

Beck será el invitado especial de U2 en River

Otra de las grandes novedades de los conciertos será la presencia de Beck, el reconocido músico estadounidense que acompañará a U2 como invitado especial.

Con una trayectoria marcada por la experimentación musical y su capacidad para combinar distintos géneros, el artista aportará su repertorio a las cuatro noches en el Monumental.

De esta manera, U2 se prepara para protagonizar uno de los acontecimientos musicales más importantes de 2027 en Argentina, con cuatro estadios River agotados o próximos a salir a la venta y una despedida latinoamericana que promete ser inolvidable.