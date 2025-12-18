El refuerzo que quiere Riquelme dio una señal clave y Boca se ilusiona

En Brandsen 805 hay optimismo para que la operación pueda cerrarse en los próximos días, con la idea de que Hinestroza se sume al grupo desde el inicio de la pretemporada, prevista para el 2 de enero. Boca planea ofrecerle un contrato a largo plazo, convencido de que puede transformarse en una pieza importante dentro del nuevo ciclo.

Quién es Marino Hinestroza, el jugador que busca Boca

Hinestroza surgió de las divisiones inferiores de América de Cali y luego pasó por la filial del Palmeiras, donde continuó su proceso de formación. Más tarde emigró al Pachuca de México y fue transferido al Columbus Crew de la MLS por una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

Sin demasiada continuidad en el fútbol estadounidense, el delantero recaló en Atlético Nacional en 2024 a través de un préstamo con opción de compra. Su rendimiento convenció rápidamente al club colombiano, que decidió ejecutar esa cláusula y quedarse con su pase.

Desde entonces, Hinestroza se transformó en una de las piezas más destacadas del equipo. En su etapa en el conjunto de Medellín disputó 83 partidos oficiales, marcó 11 goles y entregó 14 asistencias, números que reflejan su influencia ofensiva y su crecimiento sostenido.

Qué busca Boca con su posible llegada

La dirigencia xeneize apunta a sumar un futbolista joven, con experiencia internacional y margen de evolución, capaz de aportar desequilibrio en el frente de ataque. En ese sentido, Hinestroza encaja en el perfil que pretende Riquelme para reforzar el plantel de cara a una temporada exigente, en la que Boca buscará ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

Mientras continúan las conversaciones entre clubes, el mensaje de despedida del colombiano reforzó la sensación de que su ciclo en Atlético Nacional está llegando a su fin. En Boca, los hinchas siguen cada novedad con atención y empiezan a ilusionarse con que el primer refuerzo del año esté cada vez más cerca.

El mercado recién se abre, pero el gesto de Hinestroza ya dejó una señal clara: el nombre que quiere Riquelme está en movimiento y el Xeneize juega su primera carta fuerte del verano.