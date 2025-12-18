En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Riquelme
FÚTBOL

El refuerzo que quiere Riquelme dio una señal clave y Boca se ilusiona

El futbolista que quiere Juan Román Riquelme publicó un mensaje en sus redes en medio de las negociaciones con Boca Juniors, que ya envió una oferta formal por su pase.

Boca Juniors empezó a mover sus fichas en el mercado de pases y uno de los primeros nombres en escena es el de Marino Hinestroza, delantero colombiano de 23 años que se convirtió en una de las figuras de Atlético Nacional. Mientras las negociaciones avanzan, el propio futbolista realizó un gesto que no pasó desapercibido y que alimentó la expectativa en el mundo xeneize.

De promesa a despedida silenciosa: el futbolista que deja Boca tras diez años y un récord de préstamos
image

El club de la Ribera ya envió una primera oferta formal por el atacante, cuyo pase está valuado en una cifra cercana a los 6 millones de dólares. En paralelo a esas gestiones, Hinestroza publicó una historia en sus redes sociales que fue interpretada como una despedida del club de Medellín, lo que generó un fuerte impacto entre los hinchas de Boca.

Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más. Te llevaré por siempre en el corazón, verde querido”, escribió el futbolista, acompañando el mensaje con imágenes alusivas a su paso por Atlético Nacional. La publicación rápidamente se viralizó y fue tomada como un claro guiño a una salida inminente.

boca_refuerzo

¿Por qué el mensaje de Hinestroza despertó tanta expectativa en Boca?

El posteo del colombiano llegó justo cuando Boca aceleró las negociaciones y envió su primera propuesta concreta. En el mundo xeneize, ese gesto fue leído como una señal positiva en medio de un mercado que recién comienza y en el que Juan Román Riquelme busca reforzar el plantel con futbolistas jóvenes y de proyección.

En Brandsen 805 hay optimismo para que la operación pueda cerrarse en los próximos días, con la idea de que Hinestroza se sume al grupo desde el inicio de la pretemporada, prevista para el 2 de enero. Boca planea ofrecerle un contrato a largo plazo, convencido de que puede transformarse en una pieza importante dentro del nuevo ciclo.

Quién es Marino Hinestroza, el jugador que busca Boca

Hinestroza surgió de las divisiones inferiores de América de Cali y luego pasó por la filial del Palmeiras, donde continuó su proceso de formación. Más tarde emigró al Pachuca de México y fue transferido al Columbus Crew de la MLS por una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

Sin demasiada continuidad en el fútbol estadounidense, el delantero recaló en Atlético Nacional en 2024 a través de un préstamo con opción de compra. Su rendimiento convenció rápidamente al club colombiano, que decidió ejecutar esa cláusula y quedarse con su pase.

Desde entonces, Hinestroza se transformó en una de las piezas más destacadas del equipo. En su etapa en el conjunto de Medellín disputó 83 partidos oficiales, marcó 11 goles y entregó 14 asistencias, números que reflejan su influencia ofensiva y su crecimiento sostenido.

Qué busca Boca con su posible llegada

La dirigencia xeneize apunta a sumar un futbolista joven, con experiencia internacional y margen de evolución, capaz de aportar desequilibrio en el frente de ataque. En ese sentido, Hinestroza encaja en el perfil que pretende Riquelme para reforzar el plantel de cara a una temporada exigente, en la que Boca buscará ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

Mientras continúan las conversaciones entre clubes, el mensaje de despedida del colombiano reforzó la sensación de que su ciclo en Atlético Nacional está llegando a su fin. En Boca, los hinchas siguen cada novedad con atención y empiezan a ilusionarse con que el primer refuerzo del año esté cada vez más cerca.

El mercado recién se abre, pero el gesto de Hinestroza ya dejó una señal clara: el nombre que quiere Riquelme está en movimiento y el Xeneize juega su primera carta fuerte del verano.

