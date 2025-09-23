Conmoción: el futbolista Billy Vigar se golpeó la cabeza contra un muro en pleno partido y está en coma

Qué dijo el Chichester City sobre la salud del futbolista

En un comunicado oficial publicado en la red social X, el club confirmó la gravedad de la situación: “Billy recibió una lesión cerebral significativa y actualmente se encuentra en coma inducido en cuidados intensivos, recibiendo el mejor tratamiento posible. Es demasiado pronto para saber cuál será el desenlace y, incluso si todo evoluciona favorablemente, el proceso de recuperación será largo”.

Además, enviaron un mensaje de apoyo: “Todo el cariño de la familia CCFC para Billy”. El encuentro fue suspendido tras el incidente.

Cuál fue la reacción del fútbol inglés

El accidente de Vigar generó una inmediata ola de solidaridad en redes sociales. Diversos clubes, tanto del fútbol profesional como del semiprofesional, enviaron mensajes de aliento.

El Cray Valley FC expresó: “Nuestros mejores deseos para Billy, estamos pensando en él”. El Dulwich Hamlet FC, por su parte, publicó: “Los pensamientos de todos en Champion Hill están con Billy, su familia, sus amigos y todos en Chichester City”. El Brentwood Town FC también se sumó: “Nuestros pensamientos están con Billy y su familia en este momento difícil y delicado. Todos en Brentwood Town FC le deseamos fuerza y una recuperación completa”.

Incluso el Arsenal, club en el que se formó, respondió al comunicado del Chichester City con un mensaje de respaldo: “Todos en el Arsenal envían amor y apoyo a Billy y sus seres queridos en este momento difícil”.

Quién es Billy Vigar, el juvenil formado en Arsenal

Nacido en 2003, Vigar ingresó a la academia del Arsenal a los 14 años y se destacó en las divisiones juveniles. Durante la temporada 2021-22 en la Premier League Sub 18 anotó cuatro goles y repartió dos asistencias con los Gunners. Posteriormente tuvo participación en la Premier League 2, con una asistencia en cuatro partidos.

En su etapa de desarrollo también pasó por cesiones en el Derby County U21 y el Eastbourne. En 2024 dejó definitivamente al Arsenal para incorporarse al Hastings United, en la Non-League Premier, y meses después recaló en el Chichester City, donde buscaba consolidar su carrera en el fútbol inglés.

Aunque nunca llegó a debutar en el primer equipo dirigido por Mikel Arteta, Vigar era recordado en las inferiores por su entrega y su capacidad para moverse en ataque.

Qué se sabe de su evolución

Por el momento, no hay un parte médico más allá de la confirmación del coma inducido. El club y la familia pidieron cautela y respeto en torno a la situación, ya que los próximos días serán determinantes. Lo que está claro es que, incluso si la evolución es positiva, el proceso de recuperación será largo y requerirá paciencia.

El caso de Billy Vigar expone también un tema sensible en el fútbol de categorías menores en Inglaterra: la falta de distancias seguras entre el campo de juego y las superficies duras como muros o estructuras, un factor que en este caso derivó en un accidente con consecuencias dramáticas.

Mientras tanto, la comunidad futbolística sigue de cerca las novedades y se mantiene unida en mensajes de fuerza para un juvenil que aún lucha por recuperarse.