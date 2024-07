Copa América: qué dijo Lionel Scaloni sobre Messi en la previa del partido con Ecuador

Messi padeció de una molestia en el recto anterior de su pierna derecha, el cual lo dejó fuera del once inicial contra Perú: "Altera que no juegue Leo, intentaremos que esté. Después, si no está, buscaré lo mejor para el equipo. Hoy hablaré con él, me parece justo que se tome su tiempo y entrene lo que sea posible", comentó.