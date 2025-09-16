En vivo Radio La Red
Deportes
San Lorenzo
Crisis
Renuncias masivas

Crisis en San Lorenzo: se declaró la acefalía institucional y ahora debe definir el futuro una asamblea

Marcelo Moretti dejó de ser el presidente luego de la renuncia de más de la mitad de los integrantes de la Comisión Directiva. Los Representantes definirán si se adelantan las elecciones.

La crisis en San Lorenzo ya no es solo deportiva, es estructural. En las últimas horas, el club de Boedo quedó acéfalo tras la presentación de las renuncias necesarias en una reunión de Comisión Directiva convocada de urgencia por la Secretaría General. El presidente Marcelo Moretti, que había regresado de su licencia recientemente, reapareció en medio del caos y agudizó los conflictos internos por lo que también terminó dimitiendo.

Los hinchas se manifestaron con violencia, exigiendo respuestas, cambios y elecciones anticipadas. El futuro inmediato de San Lorenzo depende ahora de una asamblea que deberá definir quién asumirá el control institucional de forma transitoria, hasta que se convoque a nuevos comicios.

La reunión de Comisión Directiva se llevó a cabo con carácter urgente, luego de que la crisis institucional escalara en los últimos días. Durante el encuentro, varios directivos presentaron sus renuncias formales, alcanzando así el mínimo necesario para declarar la acefalía del club.

El encargado de comunicarlo públicamente fue Martín Cigna, secretario general saliente, quien brindó una conferencia de prensa desde la sala del estadio. En un tono medido pero firme, aseguró: “La Asamblea definirá quién va a ser la persona que va a estar a cargo”, y agregó: Y agregó: “No es fácil tomar decisiones de estas características, pero entendemos que era el mejor camino para que San Lorenzo vuelva a tener paz".

El rol de Marcelo Moretti y el malestar en las tribunas

La figura de Marcelo Moretti, quien fue electo presidente del Ciclón en diciembre de 2023, está en el centro de la polémica. El dirigente había solicitado una licencia en medio de fuertes cuestionamientos, pero su regreso reciente solo profundizó las divisiones internas. Su liderazgo fue duramente cuestionado tanto por miembros de la Comisión Directiva como por grupos opositores y socios del club.

El malestar acumulado estalló también en las tribunas. Durante las últimas presentaciones del equipo en el Pedro Bidegain, los cantos contra la dirigencia fueron constantes. Afuera, las protestas de hinchas subieron de tono, con hechos de violencia registrados en las inmediaciones del estadio, lo que generó preocupación adicional por la gobernabilidad de la institución.

¿Qué implica la acefalía en un club como San Lorenzo?

La acefalía institucional ocurre cuando los principales cargos directivos de una organización quedan vacantes por renuncias, incapacidad o fallecimiento. En este caso, la renuncia masiva de autoridades clave dejó al club sin conducción oficial, ni presidente, ni vice, ni Comisión Directiva activa.

Es un escenario comparable al que se vive cuando un país queda sin presidente ni vicepresidente: se genera un vacío de poder que obliga a activar mecanismos de sucesión establecidos en los estatutos internos.

En el caso de San Lorenzo, el siguiente paso será la convocatoria de una Asamblea de Socios, que deberá designar a un órgano de transición que garantice el funcionamiento del club hasta la realización de nuevas elecciones.

La oposición exige elecciones anticipadas: la propuesta de César Francis

Frente al colapso dirigencial, la agrupación opositora "Volver a San Lorenzo", liderada por el exdirigente César Francis, emitió un comunicado exigiendo que se convoque a elecciones anticipadas antes de fin de año.

El documento propone que la votación se realice el próximo 21 de diciembre, para evitar que el club quede en una situación de incertidumbre prolongada. Desde ese sector aseguran que la única salida legítima y transparente es que los socios vuelvan a las urnas y elijan a un nuevo proyecto para conducir al club.

IYWQLTVSJJA63C3OZVXWUEBIKY
Los hinchas que se autoconvocaron en el play&oacute;n del Gas&oacute;metro.&nbsp;

Los hinchas que se autoconvocaron en el playón del Gasómetro.

¿Cómo sigue el proceso y qué escenarios se barajan?

Tras la declaración de acefalía, la Asamblea deberá reunirse en las próximas semanas. Será ella la encargada de definir un triunvirato o comisión normalizadora, integrada posiblemente por referentes de distintos sectores, que tendrá el mandato de llevar adelante la administración básica del club hasta que se convoquen elecciones.

No se descarta que ese proceso pueda acelerarse si existe consenso entre oficialismo y oposición. Sin embargo, también hay quienes temen que el vacío de poder se prolongue, generando aún más desgaste e incertidumbre.

