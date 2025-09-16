Crisis en San Lorenzo: se declaró la acefalía institucional y ahora debe definir el futuro una asamblea

Embed

El rol de Marcelo Moretti y el malestar en las tribunas

La figura de Marcelo Moretti, quien fue electo presidente del Ciclón en diciembre de 2023, está en el centro de la polémica. El dirigente había solicitado una licencia en medio de fuertes cuestionamientos, pero su regreso reciente solo profundizó las divisiones internas. Su liderazgo fue duramente cuestionado tanto por miembros de la Comisión Directiva como por grupos opositores y socios del club.

El malestar acumulado estalló también en las tribunas. Durante las últimas presentaciones del equipo en el Pedro Bidegain, los cantos contra la dirigencia fueron constantes. Afuera, las protestas de hinchas subieron de tono, con hechos de violencia registrados en las inmediaciones del estadio, lo que generó preocupación adicional por la gobernabilidad de la institución.

¿Qué implica la acefalía en un club como San Lorenzo?

La acefalía institucional ocurre cuando los principales cargos directivos de una organización quedan vacantes por renuncias, incapacidad o fallecimiento. En este caso, la renuncia masiva de autoridades clave dejó al club sin conducción oficial, ni presidente, ni vice, ni Comisión Directiva activa.

Es un escenario comparable al que se vive cuando un país queda sin presidente ni vicepresidente: se genera un vacío de poder que obliga a activar mecanismos de sucesión establecidos en los estatutos internos.

En el caso de San Lorenzo, el siguiente paso será la convocatoria de una Asamblea de Socios, que deberá designar a un órgano de transición que garantice el funcionamiento del club hasta la realización de nuevas elecciones.

La oposición exige elecciones anticipadas: la propuesta de César Francis

Frente al colapso dirigencial, la agrupación opositora "Volver a San Lorenzo", liderada por el exdirigente César Francis, emitió un comunicado exigiendo que se convoque a elecciones anticipadas antes de fin de año.

El documento propone que la votación se realice el próximo 21 de diciembre, para evitar que el club quede en una situación de incertidumbre prolongada. Desde ese sector aseguran que la única salida legítima y transparente es que los socios vuelvan a las urnas y elijan a un nuevo proyecto para conducir al club.

¿Cómo sigue el proceso y qué escenarios se barajan?

Tras la declaración de acefalía, la Asamblea deberá reunirse en las próximas semanas. Será ella la encargada de definir un triunvirato o comisión normalizadora, integrada posiblemente por referentes de distintos sectores, que tendrá el mandato de llevar adelante la administración básica del club hasta que se convoquen elecciones.

No se descarta que ese proceso pueda acelerarse si existe consenso entre oficialismo y oposición. Sin embargo, también hay quienes temen que el vacío de poder se prolongue, generando aún más desgaste e incertidumbre.