Un club europeo busca a Mauro Icardi, pero el director técnico del equipo no lo quiere

El delantero es pretendido por la Lazio. (Foto: Reuters)

En ese contexto, el nombre de Icardi continúa sobre la mesa. Según informó el Corriere dello Sport, Claudio Lotito, presidente de la Lazio, nunca habría descartado completamente su incorporación, aunque la postura de Gattuso sería considerablemente más fría.

El interés incluso se tradujo en una propuesta económica. De acuerdo con el medio italiano, Lazio ofreció inicialmente 2,5 millones de euros por una temporada y posteriormente mejoró la propuesta a un contrato por dos años a cambio de tres millones de euros anuales. Sin embargo, el entorno de Icardi decidió frenar las conversaciones.

“Hubo la posibilidad, fue muy amable Fabiani, pero nos dijimos: esperemos un momento, paremos”, explicó Letterio Pino, representante del delantero, en referencia a Angelo Fabiani, director deportivo de Lazio. El agente también reveló qué busca Icardi para definir su próximo equipo: “El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”.

Gennaro Gattuso no tendría al argentino entre sus prioridades y quiere otro perfil para el ataque. (Foto: archivo)

Las ofertas que analiza Mauro Icardi para definir su futuro

Lazio no es la única posibilidad que tiene Mauro Icardi sobre la mesa. Según informó el periodista Gustavo Méndez, el argentino analiza dos propuestas provenientes del fútbol griego: Olympiacos y PAOK Salónica. También aparece una posibilidad en Brasil, donde Atlético Mineiro lo tendría en carpeta, mientras que en Italia Parma figura como otra alternativa.

A esas opciones se sumó Everton. El periodista Germán García Grova informó que Icardi fue ofrecido formalmente al equipo inglés, que cerró el mercado sin incorporar a un delantero de referencia. La situación contractual del argentino juega a su favor: al encontrarse como agente libre, puede firmar con un nuevo club aunque el mercado de pases esté cerrado.

Por eso, Icardi no tendría apuro para tomar una decisión y buscaría priorizar un proyecto que le garantice continuidad y estabilidad durante las próximas temporadas. Mientras tanto, Lazio también analiza otros futbolistas libres y uno de ellos es Yves Bissouma, mediocampista de 30 años con pasado en Tottenham.