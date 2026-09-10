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Un club europeo busca a Mauro Icardi, pero el director técnico del equipo no lo quiere

El delantero argentino analiza distintas propuestas para continuar su carrera tras su salida del Galatasaray. Un histórico club italiano avanzó por su contratación, pero la postura del entrenador aparece como el principal obstáculo para concretar su llegada.

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Mauro Icardi podría volver a Italia

Mauro Icardi podría volver a Italia, pero apareció un inesperado obstáculo. (Foto: archivo Reuters)

El futuro de Mauro Icardi continúa abierto después de su salida del Galatasaray. A sus 33 años y con el pase en su poder, el delantero argentino aparece en el radar de varios equipos europeos y sudamericanos. Entre ellos está la Lazio, aunque surgió un importante obstáculo para concretar su regreso al fútbol italiano: Gennaro Gattuso no lo tendría entre sus prioridades.

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La realidad cotidiana en Formello, el predio de entrenamiento del conjunto romano, marca que el entrenador tiene en mente un perfil de centrodelantero diferente al de Icardi. Busca un atacante dinámico, con despliegue físico, capacidad para presionar y participación en el juego colectivo más allá de su cuota goleadora.

En ese escenario, el exdelantero del Inter no terminaría de encajar en las características que pretende Gattuso para encabezar el ataque. Una de las principales señales llegó durante el último mercado de pases, cuando la Lazio incorporó a Andrea Pinamonti. El exjugador del Sassuolo fue un pedido específico del entrenador y, aunque todavía busca alcanzar su mejor versión, mantiene el respaldo del técnico.

Mientras Pinamonti continúe como una de las apuestas centrales del proyecto, Icardi quedaría relegado inicialmente a un papel secundario en caso de concretar su llegada. Pese a la postura del entrenador, la dirigencia de la Lazio no cerró definitivamente la puerta. Tras la incorporación de Diogo Leite, quedaron dos cupos disponibles para inscribir jugadores en la Serie A, correspondientes a las salidas de Patric y Luca Pellegrini.

El delantero es pretendido por la Lazio. (Foto: Reuters)

El delantero es pretendido por la Lazio. (Foto: Reuters)

En ese contexto, el nombre de Icardi continúa sobre la mesa. Según informó el Corriere dello Sport, Claudio Lotito, presidente de la Lazio, nunca habría descartado completamente su incorporación, aunque la postura de Gattuso sería considerablemente más fría.

El interés incluso se tradujo en una propuesta económica. De acuerdo con el medio italiano, Lazio ofreció inicialmente 2,5 millones de euros por una temporada y posteriormente mejoró la propuesta a un contrato por dos años a cambio de tres millones de euros anuales. Sin embargo, el entorno de Icardi decidió frenar las conversaciones.

Hubo la posibilidad, fue muy amable Fabiani, pero nos dijimos: esperemos un momento, paremos”, explicó Letterio Pino, representante del delantero, en referencia a Angelo Fabiani, director deportivo de Lazio. El agente también reveló qué busca Icardi para definir su próximo equipo: “El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”.

Gennaro Gattuso no tendría al argentino entre sus prioridades y quiere otro perfil para el ataque. (Foto: archivo)

Gennaro Gattuso no tendría al argentino entre sus prioridades y quiere otro perfil para el ataque. (Foto: archivo)

Las ofertas que analiza Mauro Icardi para definir su futuro

Lazio no es la única posibilidad que tiene Mauro Icardi sobre la mesa. Según informó el periodista Gustavo Méndez, el argentino analiza dos propuestas provenientes del fútbol griego: Olympiacos y PAOK Salónica. También aparece una posibilidad en Brasil, donde Atlético Mineiro lo tendría en carpeta, mientras que en Italia Parma figura como otra alternativa.

A esas opciones se sumó Everton. El periodista Germán García Grova informó que Icardi fue ofrecido formalmente al equipo inglés, que cerró el mercado sin incorporar a un delantero de referencia. La situación contractual del argentino juega a su favor: al encontrarse como agente libre, puede firmar con un nuevo club aunque el mercado de pases esté cerrado.

Por eso, Icardi no tendría apuro para tomar una decisión y buscaría priorizar un proyecto que le garantice continuidad y estabilidad durante las próximas temporadas. Mientras tanto, Lazio también analiza otros futbolistas libres y uno de ellos es Yves Bissouma, mediocampista de 30 años con pasado en Tottenham.

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