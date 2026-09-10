Bombazo: expusieron quién habría sido la tercera en discordia que desató la guerra entre Jorge Rial y Tinelli

El periodista también recordó cómo, según su versión, comenzaron a circular datos sobre los encuentros entre Tinelli y la co-conductora de Rial: "Y un día yo me voy al Hotel Sheraton, donde (…) me encontraba con Jacobo que me pasaba una lista de chismes. Él manejaba su negocio de automóviles rentados ahí en el Sheraton, y me contaba que una o dos veces por semana Tinelli iba con la co-conductora de Rial al Sheraton. Lo demás se lo imaginan ustedes", relató.

"Jorge toma conocimiento de esto, en determinado momento cuando entra a inflarse el chimento, se empieza a confirmar. Crónica publicó en tapa justamente este romance, y también la revista Flash", señaló.

Para Ventura, aquel episodio habría marcado un quiebre definitivo entre varias de las personas involucradas y terminó teniendo consecuencias laborales. "Ahí empieza el principio del fin, porque en esa relación, recuerden, todo el equipo de ese programa pasó a Canal 9 y solo una persona se quedó en Telefe y en la producción de Marcelo Tinelli", concluyó.

Qué dijo Jorge Rial de Chiche Gelblung

Jorge Rial habló sin filtros sobre los últimos años de Chiche Gelblung y cuestionó con dureza la forma en la que algunos colegas recuerdan su extensa trayectoria. El periodista destacó su figura, pero rechazó que se romantice el hecho de que haya continuado trabajando hasta una edad avanzada y con problemas de salud.

En ese sentido, Rial dejó una contundente reflexión sobre la situación que atravesaba Chiche y marcó una diferencia con el discurso que comenzó a instalarse tras su muerte. "Reivindico a Chiche con todo: lo bueno y lo malo pero no romanticemos. Acá todos dicen 'se murió laburando'. Esa no es una buena muerte", sentenció.

A partir de allí, fue todavía más directo y explicó por qué, según su mirada, Chiche continuaba trabajando a pesar de su estado: "¿Saben por qué se murió trabajando? Porque necesitaba la guita. Tenía que salir de la clínica e ir corriendo al estudio porque vivía al día".

"A los 80 años, él tendría que estar en su casa disfrutando de sus nietos. A veces escucho a colegas decir: 'Tenés 3 laburos, hay que pelarse, no te quejés'. No muchachos, a cierta edad, tenés todo el derecho del mundo a descansar, a estar con tu familia, a recoger los frutos de lo que trabajaste", cuestionó la presión que existe dentro del ambiente laboral para continuar trabajando sin importar la edad o las condiciones personales.

Finalmente, Rial recordó situaciones que había presenciado durante los últimos años de Chiche y volvió a criticar que se presente su esfuerzo como una elección admirable, sin tener en cuenta las circunstancias que atravesaba: "Lo he visto entrar en silla de ruedas, contando que tal vez tenían que cortarle las piernas. ¿Les parece? Se romantiza que él estaba hecho y lo hacía por una necesidad interna pero no".