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La calculadora de la Selección Argentina: qué necesita para asegurar el primer puesto del Grupo J ante Austria

Tras el contundente estreno frente a Argelia, la Selección Argentina se enfrentará a Austria en la segunda fecha. Los resultados que dejarían al conjunto de Lionel Scaloni en la próxima fase y de forma inalcanzable antes de la jornada de cierre.

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(Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)

La Selección Argentina ya se enfoca en su próximo gran desafío en la cita máxima tras haber dado un primer paso inmejorable en los Estados Unidos. La Albiceleste enfrentará a Austria este lunes, desde las 14:00 horas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Luego del debut con goleada por 3-0 ante Argelia, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no solo encaminó su clasificación a los playoffs, sino que cuenta con serias chances de abrochar el primer lugar de la zona frente a los europeos si se dan algunas combinaciones de resultados en la jornada.

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IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff

Para que el combinado nacional se asegure matemáticamente la primera posición en esta misma presentación, se tienen que cumplir de forma obligatoria dos condiciones. En primer lugar, Argentina deberá ganarle a los austríacos; en segundo término, tendrá que esperar que Jordania no derrote a Argelia en el otro cruce del cuadrangular. En ese escenario ideal, los conducidos por Scaloni alcanzarían las 6 unidades cuando todavía reste una fecha por jugar, volviéndose completamente inalcanzables para todos sus competidores de grupo.

Cuál es el nuevo criterio de desempate que beneficia a la Selección Argentina en el Mundial 2026

La gran ventaja con la que corre el seleccionado nacional reside en una modificación reglamentaria sustancial. El nuevo sistema de clasificación olímpica que rige en el torneo determina que, en caso de empate en puntos entre dos equipos, el primer criterio de desempate ya no es la diferencia de gol, sino los resultados entre sí.

Esto explica por qué la Albiceleste puede liquidar la zona este lunes. Aunque Austria venció en su debut por 3-1 frente a Jordania y podría llegar con chances matemáticas a la última fecha si pierde con Argentina, una victoria argentina sobre los europeos dejaría a la Albiceleste en ventaja en el mano a mano directo, volviendo estéril cualquier potencial igualdad en la jornada de cierre. Lo mismo ocurre con Argelia: si los africanos derrotaran a los asiáticos y en la jornada final alcanzaran la línea de los 6 puntos de Argentina, los campeones del mundo siempre se verían beneficiados en la tabla por haberlos derrotado 3-0 en el estreno. Detrás de los partidos entre sí, el orden de desempate restante es la diferencia de goles, goles a favor, Juego Limpio y Ranking Mundial.

Cuándo y contra quién jugaría Argentina en 16avos si clasifica primera del Grupo J

Dado que Jordania asoma a priori como el rival más débil de la zona, todo hace pensar que el seleccionado nacional cuenta con los números a favor para avanzar en el liderato. De confirmarse esa tendencia, el calendario de la Scaloneta de cara al cuadro eliminatorio ya está perfectamente delineado: el equipo que clasifique primero en el Grupo J volverá a jugar el viernes 3 de julio a las 19:00 horas ante el segundo del Grupo H.

Esa zona de cruce directo se encuentra completamente reseteada y abierta luego de una primera fecha plagada de sorpresivos empates. El panorama en el Grupo H muestra que Cabo Verde le sacó un sorpresivo 0-0 a España, mientras que Uruguay tampoco pudo superar a Arabia Saudita, abriendo un abanico de potenciales e históricos rivales para los campeones del mundo en la ronda eliminatoria.

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