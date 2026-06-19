La calculadora de la Selección Argentina: qué necesita para asegurar el primer puesto del Grupo J ante Austria

Esto explica por qué la Albiceleste puede liquidar la zona este lunes. Aunque Austria venció en su debut por 3-1 frente a Jordania y podría llegar con chances matemáticas a la última fecha si pierde con Argentina, una victoria argentina sobre los europeos dejaría a la Albiceleste en ventaja en el mano a mano directo, volviendo estéril cualquier potencial igualdad en la jornada de cierre. Lo mismo ocurre con Argelia: si los africanos derrotaran a los asiáticos y en la jornada final alcanzaran la línea de los 6 puntos de Argentina, los campeones del mundo siempre se verían beneficiados en la tabla por haberlos derrotado 3-0 en el estreno. Detrás de los partidos entre sí, el orden de desempate restante es la diferencia de goles, goles a favor, Juego Limpio y Ranking Mundial.

Cuándo y contra quién jugaría Argentina en 16avos si clasifica primera del Grupo J

Dado que Jordania asoma a priori como el rival más débil de la zona, todo hace pensar que el seleccionado nacional cuenta con los números a favor para avanzar en el liderato. De confirmarse esa tendencia, el calendario de la Scaloneta de cara al cuadro eliminatorio ya está perfectamente delineado: el equipo que clasifique primero en el Grupo J volverá a jugar el viernes 3 de julio a las 19:00 horas ante el segundo del Grupo H.

Esa zona de cruce directo se encuentra completamente reseteada y abierta luego de una primera fecha plagada de sorpresivos empates. El panorama en el Grupo H muestra que Cabo Verde le sacó un sorpresivo 0-0 a España, mientras que Uruguay tampoco pudo superar a Arabia Saudita, abriendo un abanico de potenciales e históricos rivales para los campeones del mundo en la ronda eliminatoria.