Montiel se entrenó diferenciado: qué le ocurrió y qué decisión tomará Scaloni en la Selección Argentina

La Selección Argentina ya planifica su segunda presentación en la Copa del Mundo tras el exitoso debut con goleada ante Argelia, pero los trabajos en el búnker nacional sumaron un foco de atención en el plano físico. El lateral derecho Gonzalo Montiel se entrenó diferenciado este jueves en la práctica de la Selección Argentina porque el cuerpo técnico decidió bajarle las cargas de trabajo. Si bien no se trata de una baja de gravedad, esta situación enciende las alarmas de cara al armado de la estrategia para el próximo compromiso internacional.