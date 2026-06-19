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Montiel se entrenó diferenciado: qué le ocurrió y qué decisión tomará Scaloni en la Selección Argentina

El lateral derecho de la Albiceleste no formó parte del ensayo general a la par del grupo debido a una sobrecarga física. El cuerpo técnico evalúa modificaciones estructurales en el once inicial para el choque en Dallas.

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Montiel se entrenó diferenciado: qué le ocurrió y qué decisión tomará Scaloni en la Selección Argentina

La Selección Argentina ya planifica su segunda presentación en la Copa del Mundo tras el exitoso debut con goleada ante Argelia, pero los trabajos en el búnker nacional sumaron un foco de atención en el plano físico. El lateral derecho Gonzalo Montiel se entrenó diferenciado este jueves en la práctica de la Selección Argentina porque el cuerpo técnico decidió bajarle las cargas de trabajo. Si bien no se trata de una baja de gravedad, esta situación enciende las alarmas de cara al armado de la estrategia para el próximo compromiso internacional.

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REUTERS/Siphiwe Sibeko
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El futbolista de 29 años, que actualmente se desempeña en River Plate, había estado en el once que arrancó el compromiso contra Argelia, el cual concluyó con una sólida victoria por 3-0 para la defensora del título. Sin embargo, Montiel padece una pequeña molestia muscular que no le permitió moverse con total normalidad en la última jornada de entrenamiento. Más allá de que no llegó a sufrir una lesión y todo indica que este viernes podría reincorporarse a la par del resto de sus compañeros, lo cierto es que el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni prefirió no arriesgarlo bajo ningún concepto. Por esa razón, se optó por moderar su exigencia y realizar tareas de kinesiología o gimnasio.

Qué lesión tenía Nicolás Tagliafico y cuándo vuelve a jugar en la Selección

En paralelo a la situación de Gonzalo Montiel, la jornada de entrenamientos arrojó novedades sumamente positivas para la estructura defensiva y el mediocampo del equipo. Nicolás Tagliafico dejó atrás la lesión en el sóleo de la pierna izquierda que le había impedido estar óptimo para el partido inaugural y comenzó a moverse con total normalidad. De esta manera, el lateral izquierdo apunta a sumar minutos ante Austria el próximo lunes a las 14:00 horas en el estadio de Dallas, un retorno clave para el recambio defensivo de Scaloni. Asimismo, la delegación sumó otra gran noticia con la recuperación de Leandro Paredes, quien ya está recuperado de sus dolencias previas.

Qué cambios evalúa Lionel Scaloni en la formación de Argentina para enfrentar a Austria

La molestia física de Gonzalo Montiel apresura los tiempos de una variante que el director técnico ya venía meditando por razones estrictamente futbolísticas. Debido a esta sobrecarga, Montiel podría perder el puesto con Nahuel Molina para el cruce con Austria, marcando el primer cambio potencial en la línea del fondo.

No obstante, la rotación de nombres de la Scaloneta no se detendría únicamente en el lateral derecho de la defensa. Con respecto al debut frente al conjunto africano, Scaloni podría hacer tres cambios en el once titular para la segunda fecha del Grupo J. Los tres candidatos principales a salir del equipo de arranque son Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Lautaro Martínez. En sus respectivos lugares en la estructura táctica, podrían ingresar desde el inicio Nahuel Molina, Nicolás González y Julián Álvarez, este último ya recuperado de sus dolencias físicas previas. De todas formas, la alineación definitiva se terminará de moldear y definir en las sesiones de entrenamiento de los próximos días.

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