Montiel se entrenó diferenciado: qué le ocurrió y qué decisión tomará Scaloni en la Selección Argentina

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El futbolista de 29 años, que actualmente se desempeña en River Plate, había estado en el once que arrancó el compromiso contra Argelia, el cual concluyó con una sólida victoria por 3-0 para la defensora del título. Sin embargo, Montiel padece una pequeña molestia muscular que no le permitió moverse con total normalidad en la última jornada de entrenamiento. Más allá de que no llegó a sufrir una lesión y todo indica que este viernes podría reincorporarse a la par del resto de sus compañeros, lo cierto es que el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni prefirió no arriesgarlo bajo ningún concepto. Por esa razón, se optó por moderar su exigencia y realizar tareas de kinesiología o gimnasio.