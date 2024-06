¡Cuanto amor! Los halagos de los jugadores de la Selección al Cuti Romero

Lisandro Martínez, su compañero en la defensa, comentó: "Me volvés loco". Rodrigo De Paul, fiel a su estilo, escribió: "Cristian, me gustaría decirte que sos muy completo", junto con una carita de enamorado. Dibu Martínez también se sumó a los elogios con un "Mi central" y un emoji de fuego. Los comentarios de Leo Paredes con "cómo jugás, Cristian" y de Gio Lo Celso con "el asistidor" completaron la lista de halagos.

VIDEO | La jugada magistral del Cuti Romero en el gol de Di María ante Ecuador

Qué dijeron Di María y Scaloni sobre la asistencia de Cuti Romero

Una vez finalizado el encuentro, Di María habló sobre la jugada y no ocultó su sorpresa por la forma en la que Romero se incorporó al ataque y enganchó para asistirle. "Nunca pensé que me la iba a dar porque el enganche que metió fue terrible, la verdad que contento por el gol. Creo que hicimos un gran partido y merecimos la victoria", declaró el goleador de la noche.

Scaloni, ya en la conferencia de prensa posterior al encuentro, develó que el pedido suele ser que el defensor no suba al ataque, al contrario de lo sucedido anoche, pero destacó la enorme confianza que maneja y su conocimiento innato del deporte. "Hay veces en las que le decimos que no vaya, pero él va igual. En este caso, sacó su gen que lo tenía de cuando estaba en Atalanta, que agarraba y hacía esas cabalgadas. El Cuti y la mayoría tienen eso, potrero, que a veces no podés controlar. Nos da sus frutos en un montón de ocasiones. Cuti decidió ir, Rodrigo (De Paul) se la da como si fuera un nueve. Es una sensación de confianza. Eso se transmite. Nosotros bajo ningún concepto se las queremos cortar. Obviamente que en algunas situaciones del partido que se tendría que controlar, pero en esta jugada no le puedo decir mucho".