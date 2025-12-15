En vivo Radio La Red
De promesa a despedida silenciosa: el futbolista que deja Boca tras diez años y un récord de préstamos

El futbolista de 31 años finalizará su vínculo con Boca el próximo 31 de diciembre, luego de diez años en el club y un récord de préstamos consecutivos. ¿Dónde continuará su carrera?

Nazareno Solís cerrará a fin de año un ciclo tan extenso como particular en Boca Juniors. El extremo, que llegó al club en 2016 cargado de expectativas y con la ilusión de cumplir el sueño de jugar en el equipo del que es hincha, dejará de pertenecer a la institución azul y oro tras una década en la que casi no tuvo participación oficial, pero sí un largo recorrido a préstamo por distintos destinos del fútbol argentino y del exterior.

image

Mientras Boca comienza a depurar su plantel de cara a la pretemporada 2026 y ya se conocieron algunas salidas resonantes, el caso de Solís aparece como uno de los más singulares. El futbolista nacido en Campana apenas disputó cuatro partidos oficiales con la camiseta xeneize, todos ingresando desde el banco de suplentes, sin goles ni asistencias. Sin embargo, su contrato se extendió durante diez años, período en el que acumuló ocho cesiones consecutivas.

Por qué Nazareno Solís deja Boca después de tantos años

El contrato de Solís con Boca finalizará el 31 de diciembre y no será renovado. A diferencia de otros futbolistas que lograron consolidarse tras varias salidas a préstamo, el extremo nunca pudo encontrar un espacio real dentro del plantel profesional xeneize. Desde su llegada, fue cedido a Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, OFI Creta de Grecia, Alvarado, Patronato, Gimnasia de Mendoza y, finalmente, Deportivo Madryn.

Cada préstamo representó un nuevo intento por sumar continuidad y demostrar el potencial que había despertado el interés de Boca cuando lo incorporó desde Talleres. Sin embargo, esa oportunidad definitiva en La Bombonera nunca llegó y la cadena de cesiones se extendió durante casi toda su etapa contractual.

¿Dónde encontró Solís su mejor versión futbolística?

Paradójicamente, el tramo más sólido de su carrera llegó lejos de Buenos Aires. En Deportivo Madryn, Solís logró asentarse y convertirse en una pieza importante del equipo dirigido por Leandro Gracián. Durante la última temporada, disputó 37 partidos entre la Primera Nacional y el Reducido por el Ascenso, con un balance de cinco goles y diez asistencias.

Su rendimiento fue clave para que el conjunto del sur peleara hasta las instancias finales por el ascenso, que finalmente se les escapó tras caer en la final frente a Gimnasia de Mendoza y en el cruce decisivo ante Estudiantes de Río Cuarto. A pesar de no haber logrado el objetivo colectivo, su nivel individual convenció a la dirigencia de Madryn, que acordó su continuidad hasta diciembre de 2026, ya desligado de Boca.

El sueño que no pudo ser en la Bombonera

Cuando Solís llegó a Boca, no ocultó su emoción. “Estoy cumpliendo un sueño, es un salto único en mi carrera. A muy pocos se les cumple el sueño de jugar en el club del cual uno es hincha”, había declarado tras firmar su contrato. Aquellas palabras ilusionaron a los hinchas, que veían en él una apuesta interesante para el futuro.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Las oportunidades escasearon, el contexto nunca terminó de favorecerlo y su paso por el primer equipo quedó reducido a cuatro apariciones esporádicas. A partir de allí, su carrera se desarrolló lejos de la Ribera, con experiencias diversas y resultados irregulares hasta encontrar estabilidad en el sur del país.

¿Qué dijo Solís sobre su salida y su futuro?

Consciente del cierre de una etapa, el propio futbolista confirmó su situación contractual y dejó en claro dónde estará enfocado su próximo desafío. “El 31 de diciembre finaliza mi contrato con Boca, fue un proceso muy largo mientras el contrato estaba vigente. Estoy convencido de lograr grandes cosas con Madryn”, expresó recientemente.

Esa declaración resume una historia extensa, marcada por expectativas iniciales, oportunidades postergadas y una perseverancia que finalmente encontró recompensa lejos del club que lo vio llegar. Para Boca, será una salida más dentro de un proceso de reordenamiento; para Solís, el cierre definitivo de un capítulo y la posibilidad de consolidarse, por fin, en un lugar donde logró sentirse protagonista.

