Deportes
Boca
Claudio Úbeda
¿SIGUE O NO?

Sorpresa en Boca: "Chelo" Delgado rompió el silencio y habló sobre el futuro de Claudio Úbeda

Marcelo Delgado se refirió por primera vez al futuro del actual entrenador de Boca, Claudio Úbeda. ¿Continuará o no en su cargo en 2026?

Sorpresa en Boca: Chelo Delgado rompió el silencio y habló sobre el futuro de Claudio Úbeda

La continuidad de Claudio Úbeda en Boca parecía encaminada. Las primeras versiones indicaban que el entrenador seguiría al frente del equipo en 2026, con la aprobación de la dirigencia y a la espera de una reunión final con Juan Román Riquelme para sellar el acuerdo. Sin embargo, una declaración pública de Marcelo Delgado encendió señales de alerta y reabrió el debate interno sobre la situación del Sifón.

Se sorteó el Apertura y el Clausura de la Liga Profesional 2026: los grupos y en qué zona están Boca y River
se sorteo el apertura y el clausura de la liga profesional 2026: los grupos y en que zona estan boca y river
ubedaboca5

En diálogo con Radio La Red, el Chelo ofreció la primera postura oficial del club respecto al futuro del DT y sorprendió con una frase que cambió el tono de la discusión: “Estamos evaluando si Úbeda sigue en el club”. La declaración, seca y directa, no solo expuso que la continuidad no está cerrada, sino que además dejó entrever que existen otros escenarios en análisis dentro del Consejo de Fútbol.

El dirigente agregó que el tema no es aislado, sino parte de un paquete más amplio de decisiones que Boca deberá tomar en las próximas semanas. “Estamos analizando eso, en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas, más allá de la continuidad de Claudio: armar la pretemporada, el tema de los refuerzos, chicos que se pueden llegar a ir, vuelven más de 20 jugadores de préstamos… Estamos viendo un montón de cosas”, explicó.

Estas palabras no descartan a Úbeda, pero tampoco confirman lo que muchos daban por hecho. La reunión pactada con Riquelme será el punto decisivo: allí se definirá si el Sifón continúa al frente del plantel, aunque no sería una mera conversación de cierre. Según trascendió, el presidente podría proponerle seguir, pero acompañado por un ayudante de campo elegido por él, una condición que agregaría matices al futuro del cuerpo técnico.

El final de temporada dejó heridas que aún se sienten puertas adentro. Entre ellas, la decisión del DT de sustituir a Exequiel Zeballos en el duelo ante Racing, una modificación que generó críticas y que puso bajo la lupa su conducción. Sin embargo, Delgado respaldó la explicación del entrenador: “Con el diario del lunes a veces se sacan conclusiones. Úbeda reconoció que Zeballos estaba cansado”. Esa frase, lejos de sonar a defensa férrea, al menos puso contexto en una de las polémicas recientes.

La conducción futbolística de Boca entiende que Úbeda llegó en un momento complejo, con múltiples bajas y un recambio profundo por delante. El propio Delgado lo reflejó al mencionar que más de 20 futbolistas regresarán de préstamos, algo que obliga a una reestructuración importante del plantel. De allí la necesidad de evaluar con precisión cada decisión antes del inicio de la pretemporada.

Si bien el escenario no está definido, los tiempos comienzan a acortar los márgenes. Boca debe avanzar rápidamente en la planificación del año, en especial frente a un 2026 que incluirá un calendario apretado y un mercado de pases clave. Todo eso convierte la decisión sobre el entrenador en una prioridad urgente.

Hoy, el futuro del Sifón está en una zona gris: no está afuera, pero tampoco adentro. Las próximas reuniones en el Predio de Ezeiza serán determinantes para saber si Boca apuesta por la continuidad, por una renovación parcial de su estructura o directamente por un giro en la dirección técnica.

Lo único seguro, por ahora, es que el tema ya no está cerrado como parecía. Y que la frase de Delgado abrió un capítulo que Boca deberá resolver cuanto antes.

