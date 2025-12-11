En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Pretemporada
FÚTBOL

El plan de Boca para enero: cómo será la pretemporada 2026 del Xeneize

El “Sifón” sigue encaminado para continuar como entrenador de Boca en 2025, pero la decisión final aún depende de una reunión con Juan Román Riquelme. Mientras tanto, el club ya tiene definida la estructura de la pretemporada y varias opciones sobre el regreso del plantel.

El plan de Boca para enero: cómo será la pretemporada 2026 del Xeneize

La situación del banco de Boca parece encaminarse hacia una continuidad, pero todavía no está cerrada. Aunque desde hace semanas circulan distintas versiones, Claudio Úbeda tiene grandes chances de seguir siendo el entrenador del Xeneize en 2025, tal como deslizaron desde el club. Sin embargo, Marcelo Delgado, mánager del club, fue categórico al explicar que no hay nada firmado: “Lo estamos evaluando”, señaló.

Leé también Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre y quién lo inspiró
Cada 12 de diciembre se celebra el Día del Hincha de Boca Juniors
image

Aun con la confirmación pendiente, el cuerpo técnico ya empezó a trazar los lineamientos principales de la pretemporada, que está programada para comenzar el 2 de enero y que será íntegramente en el Predio de Boca en Ezeiza.

Mientras la dirigencia define los últimos detalles, los futbolistas ya fueron licenciados después de la práctica del martes. Lo único que resta saber es la fecha exacta en la que volverán a encontrarse.

Qué falta para que Boca defina el futuro de Claudio Úbeda como entrenador

Para cerrar definitivamente su continuidad, solo falta una reunión entre Úbeda y Juan Román Riquelme, presidente del club. Allí se discutirá no solo su continuidad sino también la posibilidad de sumar un nuevo asistente de campo para reforzar el cuerpo técnico.

En caso de avanzar, el tridente técnico quedaría compuesto por:

  • Claudio Úbeda como entrenador

  • Juvenal Rodríguez como asistente

  • Un tercer ayudante, elegido en consenso entre el DT y la dirigencia

Hasta ahora, no trascendieron nombres y desde el club remarcan que no habrá anuncios oficiales hasta que esa charla se concrete.

¿Cuándo vuelve el plantel de Boca al trabajo? Dos fechas posibles

Aunque la pretemporada comenzará el 2 de enero, aún no está definido cuándo regresarán los jugadores al predio para realizar los estudios médicos correspondientes.

Las opciones son dos:

  • 27 de diciembre, para aprovechar ese día y el siguiente exclusivamente para los chequeos.

  • Directamente el 2 de enero, iniciando los exámenes y el trabajo físico desde esa misma fecha.

La decisión final dependerá de la reunión entre Riquelme y Úbeda, y de la planificación del área médica.

Dónde se hará la pretemporada y qué trabajos están previstos

Toda la preparación se llevará adelante en el Predio de Boca en Ezeiza, como ya ocurrió en ciclos anteriores. No habrá viajes al exterior ni concentraciones prolongadas fuera del país.

El cuerpo técnico prevé trabajar en:

  • puesta a punto física;

  • trabajos tácticos progresivos;

  • definición de roles y estructuras para el debut oficial.

Dado que a fines de enero comenzará el Torneo Apertura, el primer gran objetivo del club, la idea es que la preparación sea intensa pero escalonada, con un enfoque claro: recuperar la competitividad en el ámbito local y llegar afirmado al regreso a la Copa Libertadores.

¿Boca jugará amistosos y pueden ser con público?

Durante la pretemporada podría confirmarse una serie de amistosos, aunque por el momento no hay rivales ni fechas definidas. Lo que sí trascendió es una intención concreta de la dirigencia: algunos partidos podrían disputarse en La Bombonera, con acceso para socios y socias que habitualmente no pueden asistir a los encuentros por cuestiones de filtro.

La idea sería ofrecer una experiencia distinta durante enero, aprovechando que el estadio no tendrá competencia oficial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Pretemporada
Notas relacionadas
Las zonas de Boca y River en la Liga Profesional: por qué el Xeneize fue "perjudicado"
Sorpresa en Boca: "Chelo" Delgado rompió el silencio y habló sobre el futuro de Claudio Úbeda
Se sorteó el Apertura y el Clausura de la Liga Profesional 2026: los grupos y en qué zona están Boca y River

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar