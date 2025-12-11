El plan de Boca para enero: cómo será la pretemporada 2026 del Xeneize

En caso de avanzar, el tridente técnico quedaría compuesto por:

Claudio Úbeda como entrenador

Juvenal Rodríguez como asistente

Un tercer ayudante, elegido en consenso entre el DT y la dirigencia

Hasta ahora, no trascendieron nombres y desde el club remarcan que no habrá anuncios oficiales hasta que esa charla se concrete.

¿Cuándo vuelve el plantel de Boca al trabajo? Dos fechas posibles

Aunque la pretemporada comenzará el 2 de enero, aún no está definido cuándo regresarán los jugadores al predio para realizar los estudios médicos correspondientes.

Las opciones son dos:

27 de diciembre , para aprovechar ese día y el siguiente exclusivamente para los chequeos.

Directamente el 2 de enero, iniciando los exámenes y el trabajo físico desde esa misma fecha.

La decisión final dependerá de la reunión entre Riquelme y Úbeda, y de la planificación del área médica.

Dónde se hará la pretemporada y qué trabajos están previstos

Toda la preparación se llevará adelante en el Predio de Boca en Ezeiza, como ya ocurrió en ciclos anteriores. No habrá viajes al exterior ni concentraciones prolongadas fuera del país.

El cuerpo técnico prevé trabajar en:

puesta a punto física;

trabajos tácticos progresivos;

definición de roles y estructuras para el debut oficial.

Dado que a fines de enero comenzará el Torneo Apertura, el primer gran objetivo del club, la idea es que la preparación sea intensa pero escalonada, con un enfoque claro: recuperar la competitividad en el ámbito local y llegar afirmado al regreso a la Copa Libertadores.

¿Boca jugará amistosos y pueden ser con público?

Durante la pretemporada podría confirmarse una serie de amistosos, aunque por el momento no hay rivales ni fechas definidas. Lo que sí trascendió es una intención concreta de la dirigencia: algunos partidos podrían disputarse en La Bombonera, con acceso para socios y socias que habitualmente no pueden asistir a los encuentros por cuestiones de filtro.

La idea sería ofrecer una experiencia distinta durante enero, aprovechando que el estadio no tendrá competencia oficial.