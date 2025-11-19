En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Russo
Bilardo
DURO RELATO

Desgarrador: revelaron la reacción de Bilardo al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo

El Doctor se enteró días después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo y su reacción conmovió a su familia. La relación entre ambos nació en Estudiantes y marcó sus carreras para siempre.

Desgarrador: revelaron la reacción de Bilardo al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el fútbol argentino, pero especialmente a quienes compartieron con él sus años más intensos en la cancha y en los bancos de suplentes. Entre ellos, Carlos Salvador Bilardo, quien recién se enteró varios días después del fallecimiento del histórico entrenador de Boca y Estudiantes. Su reacción, cargada de emoción y silencio, fue relatada por su hermano Jorge, encargado de darle la noticia “con todo el cuidado del mundo”, tal como había sucedido con la partida de Diego Maradona.

Leé también Tras la muerte de Miguel Russo, Boca analiza su futuro: los candidatos para reemplazar a Claudio Úbeda
Claudio Úbeda - Foto: @javierphotogamma
image

Miguel Ángel Russo jugó toda la vida en Estudiantes.

Russo murió el pasado 8 de octubre y la familia del Doctor decidió esperar para comunicarle la noticia. Como ocurrió con el caso de Diego, el círculo íntimo de Bilardo monitorea con atención sus estímulos afectivos, por lo que el anuncio debía hacerse en un contexto controlado. Finalmente, Jorge eligió un momento difícil pero inevitable: instantes antes del homenaje que Boca le realizó a Russo en la Bombonera en la previa del partido frente a Belgrano.

Sí, se lo contamos. Pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo conté quedó quieto”, relató Jorge en radio Súper Deportivo. “Estábamos mirando el partido de Boca, donde estaban las banderas de Miguel, y ahí le dije: ‘Mirá, fijate que falleció Miguel’. Lagrimeó un poquito”. Luego, agregó una frase que conmovió a todos: “Hoy es bravo… me mató ver su reacción, quise salir y tirarme abajo de un colectivo”.

Por qué eligieron ese momento para contarle a Bilardo la noticia sobre Russo

Según Jorge, el Doctor ya había empezado a notar que algo pasaba. “Como con Diego, se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel… Miguel, Miguel… Y ahí te das cuenta de que tenés que decirle”, explicó. La acumulación de imágenes, recuerdos y tributos despertó la intuición de Bilardo, por lo que la familia entendió que seguir postergando el anuncio sería contraproducente.

El homenaje en la Bombonera fue tan emotivo como simbólico: globos azul y oro, aplausos interminables y una camiseta histórica que voló hacia el cielo porteño. Ese gesto, que recorrió todo el país, también tuvo un cierre inesperado. La casaca apareció semanas después en Cañada Nieto, Uruguay, donde un productor rural la encontró y decidió devolverla a Ignacio Russo, hijo del entrenador y delantero de Tigre.

Qué relación unía a Bilardo y Russo desde Estudiantes

Aunque en las últimas décadas se cruzaron como colegas, la conexión profunda entre ambos nació en Estudiantes de La Plata en los años ‘80. Bilardo era el director técnico; Russo, el líder incuestionable dentro de la cancha. Juntos conquistaron el Metropolitano 1982, uno de los títulos más recordados del club por su solidez táctica y su mística competitiva.

Aquella sociedad derivó en una relación de respeto absoluto. Incluso, cuando el Doctor tomó la Selección Argentina rumbo al Mundial de México 1986, Russo se volvió una pieza fija del proceso. Su figurita integró el álbum oficial de Panini del torneo, símbolo de su importancia en la convocatoria.

Por qué Russo quedó afuera del Mundial de México 1986

La historia fue contada numerosas veces por el propio Miguel: una lesión inesperada lo dejó al margen. Se cayó de la bañera en un accidente doméstico y sufrió un problema en la rodilla derecha que lo obligó a abandonar la carrera hacia la lista definitiva.

“Me llamó y me dijo: ‘Me vas a entender cuando seas entrenador’”, recordó Russo años atrás. “Nunca lo juzgué; creo que fue una decisión correcta”.

La noticia para Bilardo, casi cuarenta años después, volvió a ponerlos frente a frente en la memoria. Y el Doctor, fiel a su intensidad emocional, reaccionó con silencio y lágrimas: un gesto profundo para quien fue más que un jugador, más que un colega. Fue, durante décadas, uno de los suyos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Russo Bilardo
Notas relacionadas
Regalo del cielo: dónde cayó la camiseta con la que Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo
El "Changuito" Zeballos reveló una charla con Miguel Ángel Russo que le cambió su vida en Boca
"Me temblaba todo": el uruguayo que encontró la camiseta de Russo reveló que se la pidió un jugador de Boca

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar