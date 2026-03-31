Detuvieron al padre de Enzo Pérez tras ser denunciado por abuso

Siempre de acuerdo a la denuncia, el hombre le habría dado un abrazo y luego intentado besarla en la boca. Además, le habría dicho una frase que generó alarma en el entorno familiar. Tras ese episodio, la menor se retiró del lugar y posteriormente relató lo ocurrido a su madre, quien decidió abandonar la vivienda y dar aviso a la policía.

Qué medidas tomó la Justicia tras la acusación

Con los elementos aportados en la denuncia, la fiscalía ordenó la aprehensión del sospechoso, que se concretó cerca de las 21.45 en el mismo domicilio donde habrían ocurrido los hechos. El hombre quedó alojado en una dependencia policial, a la espera de que la denunciante amplíe su declaración en sede judicial.

En paralelo, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), cuyos profesionales fueron notificados para actuar en el caso. Este organismo suele intervenir en situaciones que involucran a menores, con el objetivo de brindar contención y evaluar el contexto.

La investigación continuará en las próximas horas con la recolección de testimonios y la realización de peritajes que permitan avanzar en la causa. Será la Justicia la encargada de determinar la situación procesal del acusado, en función de las pruebas que se incorporen al expediente.

El caso generó un fuerte impacto por la cercanía del acusado con el futbolista, actualmente en actividad, aunque por el momento no hubo declaraciones públicas del jugador.