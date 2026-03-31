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IMPACTO EN EL FÚTBOL ARGENTINO

Detuvieron al padre de Enzo Pérez tras ser denunciado por abuso

El hombre fue aprehendido en Mendoza luego de una denuncia por abuso sexual simple. La causa quedó en manos de la Justicia y se esperan avances en las próximas horas.

Detuvieron al padre de Enzo Pérez tras ser denunciado por abuso

Un hecho de extrema gravedad generó conmoción en el fútbol argentino luego de que fuera detenido el padre de Enzo Pérez tras una denuncia por abuso sexual simple. El procedimiento se llevó a cabo en la localidad mendocina de Maipú y la causa ya se encuentra bajo investigación judicial.

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Foto: X @RiverPlate
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El acusado, identificado como Carlos Francisco Pérez, de 68 años, quedó aprehendido durante la noche del lunes en jurisdicción de la Subcomisaría Coquimbito. La intervención fue ordenada por la fiscal María de las Mercedes Moya, quien quedó a cargo del expediente.

Cómo se originó la denuncia contra el padre de Enzo Pérez

De acuerdo a la información inicial, la denuncia fue realizada por la pareja del hombre, luego de que su hija menor le relatara una situación ocurrida días antes en el domicilio familiar, ubicado sobre la calle Montecaseros. A partir de ese testimonio, se activó el protocolo judicial y se dispuso la inmediata intervención de las autoridades.

Según la reconstrucción preliminar, el episodio habría tenido lugar el sábado por la noche dentro de la vivienda. La menor, de 12 años, habría señalado una conducta inapropiada por parte del acusado mientras se encontraba en la planta baja de la casa, en un momento en el que su madre estaba en el piso superior.

Siempre de acuerdo a la denuncia, el hombre le habría dado un abrazo y luego intentado besarla en la boca. Además, le habría dicho una frase que generó alarma en el entorno familiar. Tras ese episodio, la menor se retiró del lugar y posteriormente relató lo ocurrido a su madre, quien decidió abandonar la vivienda y dar aviso a la policía.

Qué medidas tomó la Justicia tras la acusación

Con los elementos aportados en la denuncia, la fiscalía ordenó la aprehensión del sospechoso, que se concretó cerca de las 21.45 en el mismo domicilio donde habrían ocurrido los hechos. El hombre quedó alojado en una dependencia policial, a la espera de que la denunciante amplíe su declaración en sede judicial.

En paralelo, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), cuyos profesionales fueron notificados para actuar en el caso. Este organismo suele intervenir en situaciones que involucran a menores, con el objetivo de brindar contención y evaluar el contexto.

La investigación continuará en las próximas horas con la recolección de testimonios y la realización de peritajes que permitan avanzar en la causa. Será la Justicia la encargada de determinar la situación procesal del acusado, en función de las pruebas que se incorporen al expediente.

El caso generó un fuerte impacto por la cercanía del acusado con el futbolista, actualmente en actividad, aunque por el momento no hubo declaraciones públicas del jugador.

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