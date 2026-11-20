En tanto, remarcó que el malestar del canal del solcito con la conductora Juana Viale viene por los días que se va de vacaciones y por los cuales dejó grabados cuatro programas, algo que no gustó y que ya se lo hicieron saber a Nacho Viale.

"Hubo un ultimátum a Nacho Viale donde le dijeron que no puede dejar tantos programas grabados Juana. Ahora se va de vacaciones dos semanas y tengo entendido que deja 4 programas grabados y eso no gustó. Del canal me cuentan: es una locura y discutieron con Nacho", precisó el periodista.

El presente de Mirtha Legrand tras recuperarse de la internación

Sobre el final, Santiago Riva Roy también aportó datos sobre el presente de Mirtha Legrand alejada de la televisión y después de pasar por una internación de casi tres semanas por un cuadro de neumopatía y de cual recibió el alta médica a principios de octubre.

"Me contaron que el miércoles tomó el té con productores y amigos y me contaban que está mucho muy feliz y familiera que antes a raíz de ese episodio de salud", confió al aire.

Y señaló que la conductora está pasando por un momento de tranquilidad y rodeada de su familia: "Sale a pasar en el auto de Nacho que la busca y que ya no le importa maquillarse para las fotos, la coquetería. Está re bien, lúcida y le interesa más compartir con la familia en este momento", cerró el periodista sobre la recuperación de Chiquita.