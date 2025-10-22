Murió 'Kadu' Santos, el fisicoculturista que había conmovido al país con su historia de amor

El promotor deportivo Joel Rodrigues fue uno de los primeros en recordarlo públicamente. “Empezó con un sueño, y ese sueño se hizo realidad. Era un atleta y un hombre al que todos adoraban. Para nuestro deporte, es una gran pérdida”, expresó en diálogo con medios locales.

Desde PowerCT, el centro de acondicionamiento donde trabajaba, publicaron un mensaje en su memoria: “Kadu siempre fue un ejemplo de dedicación, disciplina y camaradería, dejando una huella inspiradora en colegas, profesores y amigos”.

El gesto que conmovió a Brasil: su propuesta de matrimonio durante una competencia

Uno de los momentos más recordados en la vida pública de Kadu Santos ocurrió en julio de este año, cuando sorprendió a su pareja, Sabrina Wollmann, al proponerle matrimonio durante una competencia de fisicoculturismo.

Ambos eran entrenadores personales y compartían la pasión por el deporte desde agosto de 2021, cuando iniciaron su relación. En ese entonces, el gesto se volvió viral en redes sociales y fue replicado por distintos medios brasileños.

Tras la muerte del atleta, Wollmann recordó aquel instante con un mensaje emotivo: “Te amo con todo mi corazón, te admiro y estoy muy orgullosa de lo que hemos llegado a ser juntos. Gracias por ayudarme a convertirme en la mejor versión de mí misma. Te elijo cada día para compartir esta vida contigo”.

fisicoculturista_propuestacasamiento

Cómo reaccionó el mundo del culturismo tras su fallecimiento

La noticia del fallecimiento de Santos generó gran conmoción en la comunidad deportiva. Su amigo y también fisicoculturista Diego Wiegand lo despidió con sentidas palabras: “El cielo está de fiesta hoy. Kadu era un atleta fuera de lo común, un entrenador increíble y una persona aún mejor. Dejaste un legado aquí en la tierra y siempre serás recordado”.

El velatorio se llevó a cabo en Novo Hamburgo, ciudad del área metropolitana de Porto Alegre, con la presencia de familiares, amigos y colegas. Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa del deceso, y la familia pidió respeto por su privacidad.

Desde la asociación deportiva Equipo Deusa Hera, de la cual formaba parte, también expresaron su pesar: “Kadu siempre fue un ejemplo de disciplina y compromiso, un verdadero embajador del deporte”.

El legado de un atleta ejemplar

Con apenas 31 años, Kadu Santos dejó una huella profunda en el culturismo brasileño. Su historia representa no solo la del atleta exitoso, sino también la del entrenador comprometido con inspirar a otros. Su disciplina, carisma y pasión por el deporte lo convirtieron en una figura admirada que será recordada por su impacto dentro y fuera de las competencias.