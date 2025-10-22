En vivo Radio La Red
Deportes
Murió
Fisicoculturismo
PROFUNDO DOLOR

Murió 'Kadu' Santos, el fisicoculturista que había conmovido al país con su historia de amor

El fisicoculturista Ricardo “Kadu” Santos falleció a los 31 años en Rio Grande do Sul. La noticia fue confirmada por su familia y conmocionó al mundo del deporte, donde era considerado un referente por su trayectoria y carisma.

(Foto: @kadusantos93)

(Foto: @kadusantos93)

El mundo del fisicoculturismo en Brasil atraviesa un profundo dolor. Ricardo Nolasco dos Santos, conocido popularmente como Kadu Santos, falleció a los 31 años en el estado de Río Grande do Sul, según informaron medios locales como Globo y CNN Brasil. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales y rápidamente generó una ola de mensajes de pesar en el ambiente deportivo.

Leé también Es fisicoculturista, estaba preso por homicidio y lo encontraron en su celda de la peor manera
es fisicoculturista, estaba preso por homicidio y lo encontraron en su celda de la peor manera
image

Se desconoce la causa de la muerte del fisicoculturista.

Santos era una de las figuras más destacadas del culturismo brasileño. Con once títulos nacionales y dos consagraciones como campeón absoluto del Muscle Contest, se había consolidado como un referente de la disciplina. Además, su influencia trascendía los escenarios de competencia: con más de 13 mil seguidores en redes sociales, ofrecía asesoramiento online, compartía rutinas de entrenamiento y motivaba a miles de personas con su estilo cercano y entusiasta.

Quién era Kadu Santos y por qué era tan querido en el culturismo brasileño

Nacido en el sur de Brasil, Santos era reconocido tanto por sus logros deportivos como por su actitud solidaria y su vocación de enseñar. Entrenadores, colegas y fanáticos coincidieron en destacar su humildad y su constante disposición para ayudar a los demás.

El promotor deportivo Joel Rodrigues fue uno de los primeros en recordarlo públicamente. “Empezó con un sueño, y ese sueño se hizo realidad. Era un atleta y un hombre al que todos adoraban. Para nuestro deporte, es una gran pérdida”, expresó en diálogo con medios locales.

Desde PowerCT, el centro de acondicionamiento donde trabajaba, publicaron un mensaje en su memoria: “Kadu siempre fue un ejemplo de dedicación, disciplina y camaradería, dejando una huella inspiradora en colegas, profesores y amigos”.

El gesto que conmovió a Brasil: su propuesta de matrimonio durante una competencia

Uno de los momentos más recordados en la vida pública de Kadu Santos ocurrió en julio de este año, cuando sorprendió a su pareja, Sabrina Wollmann, al proponerle matrimonio durante una competencia de fisicoculturismo.

Ambos eran entrenadores personales y compartían la pasión por el deporte desde agosto de 2021, cuando iniciaron su relación. En ese entonces, el gesto se volvió viral en redes sociales y fue replicado por distintos medios brasileños.

Tras la muerte del atleta, Wollmann recordó aquel instante con un mensaje emotivo: “Te amo con todo mi corazón, te admiro y estoy muy orgullosa de lo que hemos llegado a ser juntos. Gracias por ayudarme a convertirme en la mejor versión de mí misma. Te elijo cada día para compartir esta vida contigo”.

fisicoculturista_propuestacasamiento

Cómo reaccionó el mundo del culturismo tras su fallecimiento

La noticia del fallecimiento de Santos generó gran conmoción en la comunidad deportiva. Su amigo y también fisicoculturista Diego Wiegand lo despidió con sentidas palabras: “El cielo está de fiesta hoy. Kadu era un atleta fuera de lo común, un entrenador increíble y una persona aún mejor. Dejaste un legado aquí en la tierra y siempre serás recordado”.

El velatorio se llevó a cabo en Novo Hamburgo, ciudad del área metropolitana de Porto Alegre, con la presencia de familiares, amigos y colegas. Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa del deceso, y la familia pidió respeto por su privacidad.

Desde la asociación deportiva Equipo Deusa Hera, de la cual formaba parte, también expresaron su pesar: “Kadu siempre fue un ejemplo de disciplina y compromiso, un verdadero embajador del deporte”.

El legado de un atleta ejemplar

Con apenas 31 años, Kadu Santos dejó una huella profunda en el culturismo brasileño. Su historia representa no solo la del atleta exitoso, sino también la del entrenador comprometido con inspirar a otros. Su disciplina, carisma y pasión por el deporte lo convirtieron en una figura admirada que será recordada por su impacto dentro y fuera de las competencias.

