Un estudio científico predijo a los campeones del fútbol europeo para la temporada 2025/26

El International Centre for Sports Studies (CIES) publicó su análisis de la temporada recién iniciada, combinando variables deportivas y económicas, y reveló qué clubes tienen más chances de coronarse en las principales ligas europeas.

El International Centre for Sports Studies (CIES) presentó un nuevo informe sobre las grandes ligas europeas, utilizando un modelo estadístico que combina datos demográficos, deportivos y económicos. Según la investigación, que cuantifica minutos de los jugadores, impacto en pases y niveles de inversión en el mercado de pases, ya se pueden anticipar los equipos con más chances de quedarse con los torneos de Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania.

¿Quién es el favorito en Inglaterra según el CIES?

Para la Premier League, Liverpool aparece como el principal candidato a repetir título bajo la dirección de Arne Slot, con un 28,9% de probabilidades. El Arsenal se ubica segundo, con 18,8%, mientras que Chelsea completa el podio estadístico con 16,2%. Manchester City aparece en cuarto lugar, con un 14,4% de probabilidades de consagrarse.

El informe destaca que estas cifras se basan no solo en el desempeño reciente de los equipos, sino también en el nivel de sus planteles y la capacidad económica de cada club para reforzarse en el mercado.

¿Quién lidera los pronósticos en España?

En LaLiga, el Real Madrid se perfila como favorito absoluto, con un 40,6% de posibilidades de ganar, según el CIES. Lo sigue el Barcelona, actual campeón, con 29,6%, mientras que Atlético de Madrid completa el podio con un 22,1%.

El análisis considera factores como la consistencia de los jugadores en competiciones pasadas y la efectividad de los pases en campo contrario, variables que reflejan la capacidad del equipo para generar ocasiones de gol.

¿Qué dicen los números sobre Italia?

En la Serie A, Inter aparece como el principal candidato al título, con un 25,6% de probabilidades. Juventus se ubica en segundo lugar, con 18,2%, y Nápoles, defensor del título, ocupa el tercer lugar con 17,4%. El estudio subraya que las inversiones recientes en fichajes y la experiencia de los jugadores son determinantes para estas proyecciones.

¿Quién domina Alemania y Francia según el CIES?

La Bundesliga parece menos disputada: Bayern Múnich encabeza los pronósticos con un 61,4% de posibilidades, mientras que Borussia Dortmund apenas alcanza el 8,8%. Por su parte, en Francia, Paris Saint Germain se muestra prácticamente imbatible, con un 73% de probabilidades de enlazar su quinta Ligue 1 consecutiva, según los datos estadísticos.

Estas cifras reflejan la combinación de un plantel sólido, la calidad individual de los jugadores y la capacidad económica del club para reforzar posiciones clave.

¿Cómo se realizó el estudio del CIES?

El informe se basa en un modelo matemático que combina tres tipos de variables:

  • Demográficas: minutos jugados en la temporada anterior, edad y experiencia de los jugadores.

  • Deportivas: impacto sobre pases en campo contrario, eficacia en la creación de situaciones de gol y rendimiento general en partidos oficiales.

  • Económicas: inversiones en fichajes, valor de mercado de la plantilla y recursos disponibles para reforzar el equipo.

Según el CIES, este enfoque permite anticipar resultados con mayor precisión que los simples análisis subjetivos de prensa o apuestas, aunque aclaran que las probabilidades no garantizan el título, sino que indican la tendencia más probable según los datos disponibles.

