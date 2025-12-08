En vivo Radio La Red
BOMBAZO

El futuro de Luis Suárez toma otro rumbo: se va de Inter Miami y ¿jugará en Sudamérica?

El atacante uruguayo de 38 años no continuará en Inter Miami. Con contrato hasta fin de año y en pleno análisis del cierre de su carrera, un equipo sudamericano vuelve a aparecer como una alternativa concreta para recibirlo.

El 2026 se acerca con un cambio grande en la carrera de Luis Suárez. A sus 38 años —y a semanas de cumplir 39—, el delantero uruguayo tomó una decisión que impacta en el panorama del Inter Miami: no seguirá en el club donde volvió a compartir equipo con Lionel Messi desde enero de 2024. La noticia se vuelve especialmente relevante porque llega después de un cierre de temporada donde perdió protagonismo bajo la conducción de Javier Mascherano.

Leé también Lionel Messi renovó con Inter Miami: hasta cuándo seguirá en la MLS y qué dijo sobre el futuro
image

El Pistolero, que acumuló 42 goles en 87 partidos con las Garzas, atraviesa un momento de reflexión sobre el próximo paso de su trayectoria. Y mientras su contrato llega a su fin, desde Uruguay empiezan a encenderse señales claras: Nacional está expectante y dispuesto a recibir nuevamente a uno de sus máximos ídolos.

Por qué Suárez dejó de ser titular en el Inter Miami

La pérdida de terreno en el equipo fue uno de los factores determinantes en su salida. Durante los playoffs de la Major League Soccer, Suárez dejó de tener el rol protagónico que había mantenido desde su llegada. En la final por el título no sumó minutos y, en toda la etapa decisiva, tuvo participación reducida: apenas 8 minutos en semifinales y 14 en cuartos de final.

Esa situación derivó en la posibilidad —cada vez más definida— de que no renovara su contrato, que vence a fin de año. El propio rendimiento del equipo, campeón de la MLS, no logró revertir una sensación que se repite cuando un jugador histórico deja de ser parte central del proyecto. Para Suárez, la pregunta ya no es si seguirá en Miami, sino dónde dará el paso final de su carrera.

Qué dice Nacional sobre un posible regreso

La expectativa en Montevideo es real. Flavio Perchman, vicepresidente del club, fue claro al hablar con Agencia EFE: “Esperamos a los próximos días, a ver qué decide él sobre seguir o no en Miami y después veremos. Estamos a la expectativa.”

El interés no es nuevo. Suárez es un producto de la casa: se formó en las Inferiores, debutó en mayo de 2005 y permaneció en el club hasta julio de 2006. En ese período disputó 48 partidos, marcó 12 goles y conquistó dos veces el Campeonato Uruguayo.

Además, el recuerdo de su regreso en 2022 está fresco. En aquel momento eligió volver a Nacional tras rechazar una oferta de River —que ya había quedado fuera de la Copa Libertadores— con el objetivo de prepararse para el Mundial de Qatar. Esa etapa fue breve, pero intensa: jugó 16 partidos y anotó ocho goles.

Con ese antecedente tan cercano y con la influencia emocional que Nacional tiene en su carrera, el escenario vuelve a ser favorable para un nuevo retorno.

Cómo llega Suárez a esta etapa de su carrera

Lejos de una retirada prematura, Suárez demostró competitividad incluso en ligas muy exigentes. Su paso por Gremio en 2023 fue prueba de ello: registró 26 goles en 53 partidos en una de las competencias más duras del continente.

Ya en Miami, mantuvo un nivel goleador relevante y fue una pieza clave del equipo hasta su reciente pérdida de titularidad. Sus números con las Garzas —42 goles en 87 encuentros— reflejan que su vigencia ofensiva no se apagó.

Sin embargo, a casi 39 años, el delantero atraviesa un ciclo donde el físico, las cargas y los objetivos deportivos empiezan a pesar de otra manera. Y en ese panorama, la idea de cerrar su carrera en su club de origen toma una dimensión emocional y deportiva importante.

¿Puede Nacional ser su última camiseta?

La pregunta está abierta y cada día gana más fuerza. Suárez evalúa su futuro con calma, sin descartar alternativas, pero con el factor emocional jugando fuerte. La posibilidad de reencontrarse con la gente que lo vio nacer futbolísticamente, en un ambiente que conoce y donde es ídolo absoluto, es una carta difícil de ignorar.

Nacional, por su parte, mantiene un mensaje prudente pero optimista. Ya lo recibió en 2022 y sabe que su sola presencia puede transformar al equipo, potenciar a los más jóvenes y elevar el nivel competitivo del torneo uruguayo.

Mientras tanto, Inter Miami se prepara para afrontar 2026 sin uno de los socios más emblemáticos de Messi, cerrando un ciclo que tuvo momentos de enorme impacto mediático y deportivo.

¿Qué podría pasar en los próximos días?

La decisión no debería demorarse demasiado. Su contrato termina a fin de año, Nacional ya expresó su disposición y Suárez quiere definir el cierre de su carrera en un contexto que lo motive.

Lo concreto es que Messi perderá a uno de sus socios históricos en Miami y que Uruguay podría recuperar a uno de sus grandes ídolos. La pregunta final es inevitable: ¿volverá Luis Suárez a Nacional para cerrar su historia donde todo comenzó?

