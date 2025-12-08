El futuro de Luis Suárez toma otro rumbo: se va de Inter Miami y ¿jugará en Sudamérica?

Qué dice Nacional sobre un posible regreso

La expectativa en Montevideo es real. Flavio Perchman, vicepresidente del club, fue claro al hablar con Agencia EFE: “Esperamos a los próximos días, a ver qué decide él sobre seguir o no en Miami y después veremos. Estamos a la expectativa.”

El interés no es nuevo. Suárez es un producto de la casa: se formó en las Inferiores, debutó en mayo de 2005 y permaneció en el club hasta julio de 2006. En ese período disputó 48 partidos, marcó 12 goles y conquistó dos veces el Campeonato Uruguayo.

Además, el recuerdo de su regreso en 2022 está fresco. En aquel momento eligió volver a Nacional tras rechazar una oferta de River —que ya había quedado fuera de la Copa Libertadores— con el objetivo de prepararse para el Mundial de Qatar. Esa etapa fue breve, pero intensa: jugó 16 partidos y anotó ocho goles.

Con ese antecedente tan cercano y con la influencia emocional que Nacional tiene en su carrera, el escenario vuelve a ser favorable para un nuevo retorno.

Cómo llega Suárez a esta etapa de su carrera

Lejos de una retirada prematura, Suárez demostró competitividad incluso en ligas muy exigentes. Su paso por Gremio en 2023 fue prueba de ello: registró 26 goles en 53 partidos en una de las competencias más duras del continente.

Ya en Miami, mantuvo un nivel goleador relevante y fue una pieza clave del equipo hasta su reciente pérdida de titularidad. Sus números con las Garzas —42 goles en 87 encuentros— reflejan que su vigencia ofensiva no se apagó.

Sin embargo, a casi 39 años, el delantero atraviesa un ciclo donde el físico, las cargas y los objetivos deportivos empiezan a pesar de otra manera. Y en ese panorama, la idea de cerrar su carrera en su club de origen toma una dimensión emocional y deportiva importante.

¿Puede Nacional ser su última camiseta?

La pregunta está abierta y cada día gana más fuerza. Suárez evalúa su futuro con calma, sin descartar alternativas, pero con el factor emocional jugando fuerte. La posibilidad de reencontrarse con la gente que lo vio nacer futbolísticamente, en un ambiente que conoce y donde es ídolo absoluto, es una carta difícil de ignorar.

Nacional, por su parte, mantiene un mensaje prudente pero optimista. Ya lo recibió en 2022 y sabe que su sola presencia puede transformar al equipo, potenciar a los más jóvenes y elevar el nivel competitivo del torneo uruguayo.

Mientras tanto, Inter Miami se prepara para afrontar 2026 sin uno de los socios más emblemáticos de Messi, cerrando un ciclo que tuvo momentos de enorme impacto mediático y deportivo.

¿Qué podría pasar en los próximos días?

La decisión no debería demorarse demasiado. Su contrato termina a fin de año, Nacional ya expresó su disposición y Suárez quiere definir el cierre de su carrera en un contexto que lo motive.

Lo concreto es que Messi perderá a uno de sus socios históricos en Miami y que Uruguay podría recuperar a uno de sus grandes ídolos. La pregunta final es inevitable: ¿volverá Luis Suárez a Nacional para cerrar su historia donde todo comenzó?