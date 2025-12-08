Las fotos de la fiesta de casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino
El empresario Juan Cruz Ávila y la psicóloga María Guastavino tuvieron una fiesta en la Costanera después de dar el “Sí” en una ceremonia civil. Los famosos que fueron parte del festejo
8 dic 2025, 16:55
El empresario Juan Cruz Ávila y la psicóloga María Guastavino celebraron su unión con una fiesta en Tequila, el reconocido boliche de Costanera Norte, luego de dar el “Sí” en una ceremonia civil íntima.
Al festejo asistieron varias figuras del ambiente, que acompañaron a la pareja en una noche marcada por la música, la alegría y el clima festivo del encuentro.
En el inicio de la velada, el empresario posó junto a sus hijos: Malena, nacida de su primer matrimonio, y los más pequeños de su unión con la psicóloga, Facundo Cruz y Lucas.
María Guastavino, a quien el productor llama cariñosamente “Mery”, expresó su felicidad por concretar un sueño que la pareja tenía pendiente desde antes de la pandemia.
Para la ocasión, la novia eligió un vestido largo de satén en color blanco marfil, con encaje en los bordes y laterales. El diseño incluía tirantes finos, un escote en V y una falda con paneles transparentes de encaje. El look se completó con sandalias blancas y un ramo de flores rojas que aportó un contraste vibrante a su estilismo.
Por su parte, el empresario optó por un esmoquin clásico en color negro, con solapa de satén, camisa blanca y corbata negra. El conjunto lo completó con zapatos negros de vestir, en una elección tradicional y elegante para la ocasión.
¿Qué famosos estuvieron en el casamiento Juan Cruz Ávila y María Guastavino?
Entre los invitados de la boda entre Juan Cruz Ávila y María Guastavino se destacaron Daniel Vila, Pamela David, Antonio Laje, Gustavo López, Sergio Lapegüe, Eduardo Feinmann, Mauricio Macri, Luis Novaresio, Ángel de Brito, Marina Calabró, Rolando Barbano, Baby Etchecopar y su esposa, Silvina Cupeiro, Mariana Fabbiani, Claudio Belocopitt, María Laura Santillán, Nicolás Wiñazki, El Chato Prada y Lourdes Sánchez, Rodrigo Lussich, Ricky Sarkany, Daniel Hadad y su pareja, Viviana Zocco, entre otras figuras.
Además de la presencia de destacadas figuras del periodismo, la política y el espectáculo, la celebración reunió a colegas cercanos y amigos íntimos de la pareja, quienes compartieron la velada en un clima distendido. Muchos de los invitados aprovecharon la noche para reencontrarse, conversar y disfrutar de la música que acompañó el festejo, mientras felicitaban a los recién casados por la emotiva ceremonia civil y la elegante celebración en Tequila.