Las fotos de la fiesta de casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino

Para la ocasión, la novia eligió un vestido largo de satén en color blanco marfil, con encaje en los bordes y laterales. El diseño incluía tirantes finos, un escote en V y una falda con paneles transparentes de encaje. El look se completó con sandalias blancas y un ramo de flores rojas que aportó un contraste vibrante a su estilismo.

Por su parte, el empresario optó por un esmoquin clásico en color negro, con solapa de satén, camisa blanca y corbata negra. El conjunto lo completó con zapatos negros de vestir, en una elección tradicional y elegante para la ocasión.

¿Qué famosos estuvieron en el casamiento Juan Cruz Ávila y María Guastavino?

Entre los invitados de la boda entre Juan Cruz Ávila y María Guastavino se destacaron Daniel Vila, Pamela David, Antonio Laje, Gustavo López, Sergio Lapegüe, Eduardo Feinmann, Mauricio Macri, Luis Novaresio, Ángel de Brito, Marina Calabró, Rolando Barbano, Baby Etchecopar y su esposa, Silvina Cupeiro, Mariana Fabbiani, Claudio Belocopitt, María Laura Santillán, Nicolás Wiñazki, El Chato Prada y Lourdes Sánchez, Rodrigo Lussich, Ricky Sarkany, Daniel Hadad y su pareja, Viviana Zocco, entre otras figuras.

Además de la presencia de destacadas figuras del periodismo, la política y el espectáculo, la celebración reunió a colegas cercanos y amigos íntimos de la pareja, quienes compartieron la velada en un clima distendido. Muchos de los invitados aprovecharon la noche para reencontrarse, conversar y disfrutar de la música que acompañó el festejo, mientras felicitaban a los recién casados por la emotiva ceremonia civil y la elegante celebración en Tequila.

