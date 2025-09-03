En vivo Radio La Red
Profundo dolor en el culturismo: la trágica muerte de Erik Markov conmociona a todos

El culturista lituano Erik Markov, reciente ganador del Mr Olympia Amateur España y poseedor de su tarjeta profesional IFBB, falleció de manera inesperada, generando consternación en la comunidad del fitness y el culturismo.

Profundo dolor en el culturismo: la trágica muerte de Erik Markov conmociona a todos

La noticia del fallecimiento de Erik Markov causó conmoción en el mundo del culturismo y del fitness. El atleta, que había logrado recientemente su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB), fue recordado por compañeros, entrenadores y seguidores como un referente de disciplina y pasión por el deporte. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas oficiales de su muerte, según reportes de medios especializados como Generation Iron.

image

Markov había obtenido su tarjeta profesional tras ganar el Mr Olympia Amateur España en mayo de 2025, un logro que marca el tránsito de atleta aficionado a profesional en el circuito internacional de musculación. En sus redes sociales, el culturista celebró la obtención de la tarjeta junto a su pareja y entrenadora personal, Lucía Barahona.

En ese contexto, a través de un mensaje de Instagram, Markov destacó la importancia de Barahona en su vida. “Hice realidad mi sueño: obtuve mi tarjeta de gira. Aunque reclamé mi tarjeta del tour, mi mayor victoria eres tú”, escribió junto a una fotografía con ella.

Por su parte, Lucía Barahona también reflejó el vínculo que compartían: “Compartir deporte con la persona que te hace feliz y con la que despiertas cada mañana… eso no tiene precio. La persona que está hecha para ti definitivamente aparece, solo hay que tener paciencia… eres todo lo que no imaginaba posible y mucho mejor, supera mis expectativas. Es mi pilar y con el que quiero compartir cada momento”, expresó en su cuenta.

image

Cómo reaccionó la comunidad del fitness y culturismo tras el fallecimiento de Markov

La muerte de Markov generó una ola de mensajes de respeto y despedida en redes sociales. Compañeros y seguidores lamentaron la pérdida, destacando no solo su disciplina deportiva sino también su carácter amable y colaborativo. Fede Guevara, culturista y colega, expresó: “Descansa en paz amigo. Qué injusta es la vida, siempre se lleva a los mejores”.

Lucía Barahona decidió mantener un perfil bajo y respetuoso tras la noticia: “No me siento capaz de hacerlo en este momento, y todavía no he procesado esta situación que estamos pasando tanto su familia como yo. Por respeto a él y a su familia, no volveré a publicar nada”, comunicó en su perfil.

Qué logros profesionales había alcanzado Erik Markov

Markov comenzó su carrera en la división Classic Physique dentro del circuito IFBB y había mostrado un crecimiento muy rápido, con aspiraciones de competir en escenarios internacionales en la temporada 2025. Su trayectoria reciente reflejaba no solo la capacidad de superación física, sino también su disposición a guiar y acompañar a otros deportistas.

Su tarjeta profesional obtenida en España era un reconocimiento a su esfuerzo y talento, que le abría la puerta al circuito profesional global, consolidándolo como una de las nuevas figuras del culturismo europeo.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento de Erik Markov no han sido confirmadas oficialmente, generando especulación y atención mediática en el ámbito deportivo. La noticia ha abierto un debate sobre las exigencias físicas y mentales que enfrentan los atletas de alto rendimiento, así como la importancia de cuidar la salud integral de quienes se dedican a deportes de élite como el culturismo.

La comunidad del fitness, especialmente en España y Europa, continúa expresando su dolor y respeto por un joven que, a sus 23 años, había logrado reconocimiento profesional y había dejado una huella personal y deportiva significativa.

