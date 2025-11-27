La AFA suspendió por dos fechas a los jugadores de Estudiantes que participaron del "espaldazo" a Rosario Central

estudiantes_Rc_pasillo

En esa disputa, la conducción del Pincha tuvo un rol central y Verón, en particular, quedó en el centro de la escena al admitir que fue él quien ordenó a los futbolistas dar la espalda durante el pasillo al equipo campeón. Ese reconocimiento derivó en la sanción que se conoció este jueves.

La sanción de la AFA

Los futbolistas sancionados por el Tribunal de Disciplina son Fernando Muslera, Román Agustín Gómez, Santiago Misael Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. Además, se impuso una medida particular para el capitán: Santiago Núñez quedó inhabilitado para desempeñar ese rol “de cualquier equipo oficial del citado club por el término de tres (3) meses como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal”.

resolución estudiantes

Respecto de Juan Sebastián Verón, el Tribunal resolvió una sanción equivalente a la aplicada tiempo atrás a Andrés Fassi, presidente de Talleres. En este caso, la “Brujita” recibió seis meses de suspensión "para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario”.

La reunión en la que se definió el fallo fue encabezada por Fernando Mitjans, acompañado en la secretaría por Jorge Ballesteros. El documento final lleva las firmas de Sergio Fernández, Ezequiel Iglesias Berrondo, Martín Peluso y Matías García, mientras que Esteban Mahiques y Néstor Barral optaron por no integrar la sesión.

