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El gesto de Antonela Roccuzzo antes de la final: el mensaje sobre Messi al que le dio "me gusta"

A horas de la definición del Mundial 2026 frente a España, la esposa del capitán llamó la atención con un “like” a una publicación dedicada a Messi.

19 jul 2026, 11:17
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El gesto de Antonela Roccuzzo antes de la final: el mensaje sobre Messi al que le dio me gusta

El gesto de Antonela Roccuzzo antes de la final: el mensaje sobre Messi al que le dio "me gusta"

El gesto de Antonela Roccuzzo antes de la final: el mensaje sobre Messi al que le dio me gusta

El gesto de Antonela Roccuzzo antes de la final: el mensaje sobre Messi al que le dio "me gusta"

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de las redes sociales por un gesto que muchos interpretaron como un respaldo público a Lionel Messi.

La empresaria le dio “me gusta” a un reel dedicado al capitán de la Selección argentina, una acción que rápidamente se viralizó entre los fanáticos en la previa del partido más importante del torneo.

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El video reunía imágenes de los festejos tras la victoria ante Inglaterra en las semifinales y estaba acompañado por un mensaje en inglés que decía: “No tenés que amarlo, pero los celos son innecesarios. Espero que algún día sanen”.

El “like” de Antonela fue leído por miles de usuarios como una defensa hacia Messi frente a las críticas que recibió durante distintos momentos del Mundial. Sin necesidad de escribir una sola palabra, la rosarina volvió a expresar su apoyo al capitán con un gesto que no pasó desapercibido.

Tras la clasificación a la final, el propio Messi también se refirió a los cuestionamientos que suele recibir. En diálogo con TyC Sports, aseguró: “Nosotros los argentinos somos así, siempre queremos más, siempre pedimos más”.

Además, dejó una frase que rápidamente se viralizó en las redes: “Creo que si hubiésemos perdido contra Inglaterra hubiese habido gente que hubiese salido a decir alguna boludez y no le dimos la chance”.

El capitán también destacó la actuación del equipo y explicó las claves del triunfo sobre el conjunto inglés: “Tuvimos la suerte de ganarlo, de pasar esto también, con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos”.

Con la final frente a España a la vuelta de la esquina, el gesto de Antonela Roccuzzo terminó de cerrar una semana cargada de emociones y fue interpretado por los hinchas como una nueva muestra de respaldo incondicional al líder de la Selección argentina.

     

 

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