El gesto de Antonela Roccuzzo antes de la final: el mensaje sobre Messi al que le dio "me gusta"

Tras la clasificación a la final, el propio Messi también se refirió a los cuestionamientos que suele recibir. En diálogo con TyC Sports, aseguró: “Nosotros los argentinos somos así, siempre queremos más, siempre pedimos más”.

Además, dejó una frase que rápidamente se viralizó en las redes: “Creo que si hubiésemos perdido contra Inglaterra hubiese habido gente que hubiese salido a decir alguna boludez y no le dimos la chance”.

El capitán también destacó la actuación del equipo y explicó las claves del triunfo sobre el conjunto inglés: “Tuvimos la suerte de ganarlo, de pasar esto también, con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos”.

Con la final frente a España a la vuelta de la esquina, el gesto de Antonela Roccuzzo terminó de cerrar una semana cargada de emociones y fue interpretado por los hinchas como una nueva muestra de respaldo incondicional al líder de la Selección argentina.