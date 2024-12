El conmovedor mensaje de Juan Martín del Potro a Novak Djokovic: "Estoy..."

En sus redes sociales, Del Potro expresó su admiración y agradecimiento hacia el serbio, destacando el gesto de viajar hasta Argentina exclusivamente para acompañarlo en este momento tan especial. "No me alcanzan las palabras para agradecerte todo lo que hiciste por mí desde aquel día en la cena en Miami, cuando aceptaste esta gran locura de formar parte de mi despedida en Argentina, a pesar de tu temporada tan complicada", escribió el tandilense.

Las palabras reflejan la conexión especial que ambos jugadores construyeron a lo largo de sus carreras, marcadas tanto por épicos enfrentamientos como por momentos de mutuo apoyo fuera del circuito.

El homenaje sirvió como un cierre definitivo para la carrera de Del Potro, quien enfrentó innumerables obstáculos, incluidas múltiples cirugías, que finalmente lo alejaron de las canchas. Sin embargo, lejos de las lágrimas de frustración que marcaron algunos de sus últimos partidos, esta vez dejó el tenis con una sonrisa y con el corazón lleno, rodeado del afecto de su familia, amigos, y fanáticos.

El gesto de Djokovic, sumado a las palabras del argentino, deja una lección sobre los valores que trascienden la rivalidad deportiva y fortalecen la amistad en el más alto nivel del deporte.

delpotro_Djokovic3.jpg

El emotivo mensaje de Juan Martín Del Potro a Novak Djokovic

Querido Nole,

No me alcanzan las palabras para agradecerte todo lo que hiciste por mí desde aquel día en la cena en Miami, cuando aceptaste esta gran locura de formar parte de mi despedida en Argentina, a pesar de tu temporada tan complicada. Desde ese momento hasta el día que te fuiste de mi país, demostraste una generosidad que nunca voy a olvidar.

Estoy eternamente agradecido a vos, a Charly, a Mark y a todo tu equipo por haber estado a disposición en cada detalle, en cada necesidad. Entendiste y comprendiste la situación en la que me encontraba, y fuiste el mejor compañero, dentro y fuera de la cancha, para hacer realidad una despedida que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado.

Tu presencia no solo hizo que este evento fuera inolvidable para mí y para mi familia, sino que trascendió el tenis. Todo un país pudo disfrutar y emocionarse con vos, y quedó claro que no solo sos el más grande de la historia en el deporte, sino también en la vida. Argentina te ama, y estamos eternamente agradecidos por el show, la generosidad y la entrega que diste para que este día fuera perfecto.

Siento que de todo esto nació algo muy especial: una amistad sincera que durará para siempre.

Te quiero mucho, amigo.

Gracias por tanto, y hasta pronto.

La desgarradora confesión de Juan Martín Del Potro sobre su salud: "Me consume"

Juan Martín del Potro conmovió a sus seguidores con un impactante video donde habló del sufrimiento físico y emocional que atraviesa desde la lesión en su rodilla derecha, aquella que marcó el final de su carrera profesional.

delpotro.jpg

"Al día siguiente de jugar contra Delbonis (en febrero de 2022) me tomé un avión a Suiza y me volví a operar. Fue mi quinta cirugía. Estuve dos meses encerrado en un pueblo cerca de Basilea, me operaron, hice rehabilitación y no funcionó. Me infiltraron, me sacaron tendones, me quemaron nervios... Un sufrimiento diario", confesó el tandilense, recordando el calvario que comenzó con su lesión en 2019, durante un partido en Queens contra Denis Shapovalov.

Aunque alejado del circuito profesional, el problema en su rodilla sigue afectando su vida cotidiana. "Mi vida no es la que deseo. Era muy activo, me encantaba hacer deporte. Me quitaron la ilusión de hacer lo que siempre me gustó, que era jugar al tenis", expresó.

Además, Del Potro reveló la cantidad de medicamentos que consume diariamente para mitigar los efectos del dolor y la ansiedad: "Me levanto y tomo entre seis u ocho pastillas: un protector gástrico, un antiinflamatorio, un analgésico y una para la ansiedad".

El impacto psicológico es profundo. "Cuando me invitan a jugar al fútbol, soy el que lleva el mate y se queda afuera. En el pádel, soy el que graba los videos. Y no está mal, pero cuando te acostumbrás a ser el centro de la cancha, es un golpe muy duro", confesó.

Entre las recomendaciones médicas, una de las más recurrentes es colocarse una prótesis para mejorar su calidad de vida, una decisión que el campeón del US Open 2009 aún no tomó.

"Me dicen que me deje de joder y me ponga una prótesis. Desde los 31 no corro, no subo una escalera, no puedo patear una pelota... ¿Voy a pasar 15 años más así? Es una decisión difícil, porque me dicen que a los 50 voy a estar bien, pero hoy me siento atrapado en un cuerpo que no me corresponde", reflexionó.

Además, Delpo relató que era necesario para él poder contarle esto a sus seguidores porque “es muy difícil ya tener que caretear todo 24 horas”. “Es muy complicado. Y yo hay veces que no tengo más ganas. Y no soy indestructible, soy como cualquier persona que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero tengo ese plus de que muchas veces tengo que poner buena cara en determinadas situaciones. Y a veces que no tengo más la energía. A mí me consume mucho lo de la pierna. Me consume anímicamente todo. Porque no solo estoy en esa búsqueda de mejorar, sino que además padezco el día a día”, detalló.

A pesar de todo, Del Potro sigue siendo una figura inspiradora para el deporte argentino y mundial, llevando consigo la fortaleza que lo caracterizó en cada uno de sus triunfos y derrotas, dentro y fuera de la cancha.