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El furioso mensaje de Lali Espósito contra algunos medios tras su casamiento: "Indignados con el tamaño de..."

Lali Espósito se volcó a sus redes para compartir un contundente descargo luego de su boda con Pedro Rosemblat.

3 nov 2026, 12:38
El furioso mensaje de Lali Espósito contra algunos medios tras su casamiento: Indignados con el tamaño de...

El furioso mensaje de Lali Espósito contra algunos medios tras su casamiento: "Indignados con el tamaño de..."

El furioso mensaje de Lali Espósito contra algunos medios tras su casamiento: Indignados con el tamaño de...

El furioso mensaje de Lali Espósito contra algunos medios tras su casamiento: "Indignados con el tamaño de..."

Lali Espósito compartió un mensaje contundente en sus historias de Instagram, en el que cuestionó el tratamiento que algunos medios le dieron a la repercusión de su casamiento con Pedro Rosemblat.

La cantante contrapuso la indignación por el tamaño de la torta de bodas con el silencio frente a la violencia contra personas trans que trabajan en la calle.

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"Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis. Personas trans que están trabajando en la calle..... Total normalidad y silencio", expresó.

Qué pasó con las mujeres trans agredidas en Palermo a las que se refiere Lali Espósito

El hecho al que alude Lali Espósito quedó al descubierto a través de un video difundido en redes sociales, en el que se ve a un grupo de jóvenes agrediendo y hostigando a mujeres trans en la zona del parque de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según tracensdió, el material fue grabado desde la perspectiva de uno de los propios agresores o de un integrante del grupo. En las imágenes, un joven persigue a una de las víctimas en plena avenida, y con un cono de señalización vial naranja la empuja y la agrede. Varios jóvenes, a pie y en bicicleta, rodean la escena mientras gritan provocaciones e incitan a la persecución. El video fue subido a redes con una leyenda despectiva hacia las víctimas, acompañada de emojis de risa, como si se tratara de una burla.

La difusión del clip generó un fuerte repudio entre usuarios y organizaciones de la comunidad LGBTQ+, que advirtieron sobre el crecimiento de agresiones dirigidas en la vía pública durante la noche. Según se informó, las autoridades y los organismos de protección de derechos evalúan usar los registros filmados y las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano para identificar las patentes de los vehículos que circulaban por la zona y ubicar a los responsables.

     

 

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