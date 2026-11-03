El furioso mensaje de Lali Espósito contra algunos medios tras su casamiento: "Indignados con el tamaño de..."

Según tracensdió, el material fue grabado desde la perspectiva de uno de los propios agresores o de un integrante del grupo. En las imágenes, un joven persigue a una de las víctimas en plena avenida, y con un cono de señalización vial naranja la empuja y la agrede. Varios jóvenes, a pie y en bicicleta, rodean la escena mientras gritan provocaciones e incitan a la persecución. El video fue subido a redes con una leyenda despectiva hacia las víctimas, acompañada de emojis de risa, como si se tratara de una burla.

La difusión del clip generó un fuerte repudio entre usuarios y organizaciones de la comunidad LGBTQ+, que advirtieron sobre el crecimiento de agresiones dirigidas en la vía pública durante la noche. Según se informó, las autoridades y los organismos de protección de derechos evalúan usar los registros filmados y las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano para identificar las patentes de los vehículos que circulaban por la zona y ubicar a los responsables.