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Platense hizo historia en la Libertadores: eliminó a Coquimbo por penales y está en cuartos

El Calamar igualó 0-0 en Chile y se impuso 7-6 en una definición interminable. Ahora enfrentará a Fluminense por un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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Platense hizo historia en la Libertadores: eliminó a Coquimbo por penales y está en cuartos

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El conjunto de Saavedra y Vicente López no pudo romper el cero durante los 90 minutos y tuvo que definir su clasificación desde los doce pasos. La primera tanda terminó 5-5, por lo que la serie continuó con un remate por equipo hasta encontrar un ganador.

Ahí apareció la figura de Juan Pablo Cozzani. El arquero de Platense convirtió su propio penal y, en el siguiente turno, le atajó el remate a Cornejo, para sellar una clasificación inolvidable.

Platense no pudo sacar ventaja durante el partido

El equipo de Palermo intentó imponer un juego rápido y vertical, principalmente por las bandas. Sin embargo, le costó generar situaciones claras y tuvo dificultades para encontrar espacios ante un Coquimbo que tampoco logró dominar el encuentro.

El entrenador decidió comenzar sin Bautista Merlini ni Franco Zapiola, buscando mayor profundidad y velocidad en ataque. Pero la apuesta no terminó de funcionar y al Calamar le faltó precisión en los metros finales.

A los 41 minutos, Luciano Giménez recuperó una pelota ante el arquero Sánchez y consiguió sacar un centro desde la derecha, aunque Retamar no pudo conectar correctamente. Poco después, a los 45, Sánchez respondió ante un remate de Ferreyra desde afuera del área.

Coquimbo también tuvo una ocasión importante. A los 33 minutos, Johansen, que había ingresado por Lucas Pratto, habilitó al argentino Guido Vadalá, cuyo disparo fue detenido por Cozzani con las piernas.

El segundo tiempo mantuvo el cero

Palermo buscó cambiar el desarrollo con el ingreso de Franco Zapiola por Retamar. Sin embargo, Platense siguió sin encontrar claridad en la generación de juego.

El partido se volvió cada vez más trabado, con muchas interrupciones, imprecisiones y poco espacio para las ocasiones de peligro.

Platense, de todos modos, tuvo la chance más clara sobre el final. El uruguayo Nicolás “Diente” López, que había entrado para acompañar a Giménez en ataque, recibió una pelota y definió por encima de la salida de Sánchez. El remate superó al arquero, pero terminó impactando en el travesaño.

El 0-0 no se modificó y la clasificación tuvo que resolverse por penales.

Cozzani, el héroe de la noche

La tanda fue tan pareja como el partido. Los primeros cinco ejecutantes de cada equipo convirtieron sus remates y la definición llegó al 5-5.

A partir de allí comenzó el uno contra uno. Platense volvió a acertar y Cozzani tuvo la posibilidad de convertirse en el protagonista definitivo. El arquero se hizo cargo de su penal, lo convirtió y luego se quedó con el disparo de Cornejo. Esa atajada desató el festejo del plantel argentino y confirmó el histórico 7-6.

Así, Platense consiguió por primera vez avanzar hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El desafío que viene será todavía mayor: el Calamar enfrentará a Fluminense en los cuartos de final. La serie tendrá su primer capítulo en Saavedra y se definirá en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

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