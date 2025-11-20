A todo o nada en Las Vegas: Colapinto y Stroll apuestan fuerte y se cruzan en la Ciudad del Pecado
El piloto canadiense - hijo del presidente ejecutivo del equipo Aston Martin de Fórmula 1- calentó la previa del GP de Las Vegas. Salió a responder y atacar a Franco Colapinto. El argentino no se quedó atrás.
“Debería concentrarse en sumar un punto este año”, dijo sarcásticamente sobre el piloto argentino. Es el único del circuito que no logró sumar unidades en este campeonato ( con la excepción de Doohan, a quien reemplazó en Alpine).
Pero detrás de estas gratuitas agresiones, se esconde una historia que merece ser contada. Lance Stroll debutó a los 17 años en Williams y desde el año 2019 pasó al entonces Racing Point. Hoy, Aston Martin. Claro, tuvo una ayuda invalorable. Su padre, es el CEO del equipo británico de Fórmula 1. Así, no importa lo que haga, su butaca está asegurada.
Franco lo criticó a Stroll porque es muy conocido por accidentes inexplicables. El piloto argentino no tuvo contemplación y realizó un análisis profesional sobre el porqué de los choques de Stroll con otros pilotos: “Stroll no usa los espejos. Siempre está sacando gente de la pista, no deja espacio, y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro. Es lo que hace siempre”.
Franco se refirió al accidente del piloto de Aston Martin que sacó de la carrera a Gabriel Bortoleto, el brasileño, nada menos que en la carrera de San Pablo, en su país.
Embed
Franco Colapinto: "Stroll no usa los espejos"
El pilarense sabe de lo que habla. Lo sufrió desde su pobre Alpine. Una semana antes, en el Gran Premio de México, Franco Colapinto lo estaba por pasar, Lance Stroll lo encerró y el argentino hizo un trompo, sin mayores consecuencias.
Sobre ese incidente comentó: “No sé para dónde mira cuando ve los espejos. Siempre hace lo mismo. No le deben estar apuntando, la verdad”. Claro que estas dos declaraciones encadenadas de Colapinto, por las acciones consecutivas de Stroll Jr. y por eso, sumado a estar en Las Vegas, redobló la apuesta. El piloto canadiense fue a lo más fácil, la falta de puntos de Franco en este año de carreras.
Embed
Lance Stroll redobla la apuesta contra Franco Colapinto
El canadiense sabe que no corre riesgos y, entonces, no considera sus errores en la pista. Pero ya ha causado varios y duros inconvenientes a sus rivales, algunos que al ser chocados por el Aston Martin, tuvieron que abandonar. A Franco casi le pasa eso en México, pero pudo seguir. Por eso habló de un piloto que no usa los espejos retrovisores. Lo mismo hizo en Brasil y lo sacó de la carrera a Bortoleto. Y encima, o para peor, Franco y el brasileño son amigos. Se conocen porque crecieron juntos en las categorías menores hasta este presente común en la "máxima".
Por eso, Stroll habló de una frustración y enojo con la vida del pilarense. Por lo que se ve en cada circuito - o sus apariciones fuera del mundo de la F1 - Franco no tiene esos problemas. Sí, está molesto con lo lento que es el Alpine.
Stroll lleva disputados 187 grandes premios y sumó 324 puntos. O sea, medio punto por carrera. Pero como dice el popular eslogan de la Ciudad del Pecado: "Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas".