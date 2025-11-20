A todo o nada en Las Vegas: Colapinto y Stroll apuestan fuerte y se cruzan en la Ciudad del Pecado

Franco se refirió al accidente del piloto de Aston Martin que sacó de la carrera a Gabriel Bortoleto, el brasileño, nada menos que en la carrera de San Pablo, en su país.

Embed

Franco Colapinto: "Stroll no usa los espejos"

El pilarense sabe de lo que habla. Lo sufrió desde su pobre Alpine. Una semana antes, en el Gran Premio de México, Franco Colapinto lo estaba por pasar, Lance Stroll lo encerró y el argentino hizo un trompo, sin mayores consecuencias.

Sobre ese incidente comentó: “No sé para dónde mira cuando ve los espejos. Siempre hace lo mismo. No le deben estar apuntando, la verdad”. Claro que estas dos declaraciones encadenadas de Colapinto, por las acciones consecutivas de Stroll Jr. y por eso, sumado a estar en Las Vegas, redobló la apuesta. El piloto canadiense fue a lo más fácil, la falta de puntos de Franco en este año de carreras.

Embed

Lance Stroll redobla la apuesta contra Franco Colapinto

El canadiense sabe que no corre riesgos y, entonces, no considera sus errores en la pista. Pero ya ha causado varios y duros inconvenientes a sus rivales, algunos que al ser chocados por el Aston Martin, tuvieron que abandonar. A Franco casi le pasa eso en México, pero pudo seguir. Por eso habló de un piloto que no usa los espejos retrovisores. Lo mismo hizo en Brasil y lo sacó de la carrera a Bortoleto. Y encima, o para peor, Franco y el brasileño son amigos. Se conocen porque crecieron juntos en las categorías menores hasta este presente común en la "máxima".

stroll encierra a Colapinto

Por eso, Stroll habló de una frustración y enojo con la vida del pilarense. Por lo que se ve en cada circuito - o sus apariciones fuera del mundo de la F1 - Franco no tiene esos problemas. Sí, está molesto con lo lento que es el Alpine.

Stroll lleva disputados 187 grandes premios y sumó 324 puntos. O sea, medio punto por carrera. Pero como dice el popular eslogan de la Ciudad del Pecado: "Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas".