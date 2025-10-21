En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
BOMBAZO

Revelaron quién dio la orden para que Colapinto desobedeciera a Alpine y el inesperado motivo detrás

Tras una enorme polémica, se conoció quien dio la orden de mantener las posiciones en Alpine durante el GP de Estados Unidos, y que la decisión de Franco Colapinto de no acatarla fue entendida como un gesto de autonomía y confianza por parte del asesor deportivo del equipo.

El Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas dejó una escena inesperada y apasionante para los fanáticos argentinos de la Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto de Alpine, desafió las órdenes directas de su equipo y adelantó a su compañero Pierre Gasly en las vueltas finales, un acto que hizo vibrar a sus seguidores y generó debate dentro del paddock.

Leé también Franco Colapinto terminó 17° en el Gran Premio de Austin y se impuso Max Verstappen
Franco Colapinto terminó 17° en el Gran Premio de Austin y se impuso Max Verstappen

Quién dio la orden de mantener posiciones y cuál fue el motivo

Según fuentes cercanas a Alpine en Inglaterra, la orden Hold Positions fue emitida directamente por Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo. La instrucción tenía un objetivo claro: probar a Franco Colapinto. La maniobra no solo buscaba gestionar los recursos y combustible de ambos autos en un momento crítico, sino medir la reacción y el carácter del joven piloto argentino.

image

Briatore, conocido por su mano firme y experiencia en la gestión deportiva, habría visto con buenos ojos la desobediencia de Colapinto, y habría “sonreído” por la actitud del argentino, que dio muestra de su espíritu competitivo y decisión al volante.

Embed

Por qué Colapinto desobedeció la orden del equipo

En la conversación radial durante la carrera, el argentino justificó su maniobra con un argumento deportivo contundente: “No podía quedarme atrás, tenía más ritmo”. Colapinto explicó que Gasly, con neumáticos más desgastados, rodaba aproximadamente un segundo por vuelta más lento, por lo cual mantener la posición no tenía sentido en ese momento de la competencia.

El piloto bonaerense agregó en zona mixta que hizo lo mejor para la situación, subrayando que no tenía sentido discutir por posiciones fuera del podio, pero que su prioridad era rendir al máximo y aprovechar su ritmo superior.

Cuál fue la reacción oficial de Alpine

La respuesta del equipo fue rápida y contundente. Steve Nielsen, nuevo director del equipo, expresó su decepción en un comunicado: “Dimos instrucciones para que los pilotos mantuvieran sus posiciones debido a la gestión del combustible y la cercanía de otros líderes. Cualquier instrucción desde boxes es definitiva”.

Nielsen confirmó que la situación será revisada internamente y dio a entender que la desobediencia de Colapinto no será ignorada. Dentro del equipo, especulan con la posibilidad de una reprimenda formal o advertencia, aunque buscan no afectar la confianza del piloto en competencias futuras.

Qué impacto puede tener esta situación en el futuro del equipo

El episodio dejó en evidencia las tensiones que puede generar la gestión estratégica en carreras tan exigentes como la Fórmula 1. La decisión de Briatore de darle “un test” a Colapinto y la respuesta del piloto muestran un juego interno de control y autonomía que puede influir en la dinámica del equipo.

Mientras Colapinto termina de consolidar su lugar y afrontar el calendario restante del campeonato, Alpine deberá encontrar un equilibrio entre mantener la disciplina de equipo y respaldar la ambición de sus jóvenes pilotos para lograr mejores resultados.

