Revelaron quién dio la orden para que Colapinto desobedeciera a Alpine y el inesperado motivo detrás

El piloto bonaerense agregó en zona mixta que hizo lo mejor para la situación, subrayando que no tenía sentido discutir por posiciones fuera del podio, pero que su prioridad era rendir al máximo y aprovechar su ritmo superior.

Cuál fue la reacción oficial de Alpine

La respuesta del equipo fue rápida y contundente. Steve Nielsen, nuevo director del equipo, expresó su decepción en un comunicado: “Dimos instrucciones para que los pilotos mantuvieran sus posiciones debido a la gestión del combustible y la cercanía de otros líderes. Cualquier instrucción desde boxes es definitiva”.

Nielsen confirmó que la situación será revisada internamente y dio a entender que la desobediencia de Colapinto no será ignorada. Dentro del equipo, especulan con la posibilidad de una reprimenda formal o advertencia, aunque buscan no afectar la confianza del piloto en competencias futuras.

Qué impacto puede tener esta situación en el futuro del equipo

El episodio dejó en evidencia las tensiones que puede generar la gestión estratégica en carreras tan exigentes como la Fórmula 1. La decisión de Briatore de darle “un test” a Colapinto y la respuesta del piloto muestran un juego interno de control y autonomía que puede influir en la dinámica del equipo.

Mientras Colapinto termina de consolidar su lugar y afrontar el calendario restante del campeonato, Alpine deberá encontrar un equilibrio entre mantener la disciplina de equipo y respaldar la ambición de sus jóvenes pilotos para lograr mejores resultados.