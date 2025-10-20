La inesperada reacción del hijo de Flavio Briatore tras el polémico sobrepaso de Colapinto a Gasly

“Era lo mejor para la situación que estábamos pasando. Hice lo mejor, estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas”, agregó, intentando bajar el tono de la polémica. De momento, ni Gasly ni ningún otro integrante del equipo se expresó públicamente al respecto. Tampoco Briatore, cuya palabra se espera en los próximos días.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el intenso cierre en Austin, la Fórmula 1 tendrá una breve pausa antes de volver a acelerar. El próximo compromiso será el Gran Premio de México, programado para el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí, Colapinto volverá a subirse al Alpine con un contexto especial: por primera vez, lo hará luego de haber protagonizado una desobediencia pública dentro del equipo.

Con el clima interno en observación y el gesto de Falco Briatore corriendo como guiño de respaldo, la próxima carrera podría ser clave para medir cómo evoluciona la relación entre el joven piloto argentino y la escudería francesa.