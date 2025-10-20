En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Flavio Briatore
BOMBAZO

La inesperada reacción del hijo de Flavio Briatore tras el polémico sobrepaso de Colapinto a Gasly

Franco Colapinto superó a Pierre Gasly pese a la orden del equipo y generó polémica dentro de Alpine. En medio del debate, Falco Briatore, hijo del histórico dirigente italiano, dejó una señal pública de apoyo al argentino.

El Gran Premio de Estados Unidos dejó una escena inesperada dentro del equipo Alpine. En las vueltas finales del circuito de Austin, el argentino Franco Colapinto ignoró una orden directa del equipo que le pedía mantenerse detrás de su compañero Pierre Gasly y decidió adelantarlo igualmente. Lo hizo en plena curva uno, cuando ambos peleaban por el puesto 17 y con el brasileño Gabriel Bortoleto acercándose desde atrás.

La tajante reacción de Gasly y Alpine contra Franco Colapinto tras el adelantamiento en EE.UU.
La tajante reacción de Gasly y de Alpine contra Franco Colapinto tras el adelantamiento en EE.UU.
La maniobra dividió opiniones en el mundo de la Fórmula 1. Mientras muchos fanáticos celebraron la actitud del piloto argentino por priorizar la pista antes que la obediencia interna, desde el box de Alpine la reacción habría sido mucho más fría. Sin embargo, un gesto en redes sociales llamó la atención y agregó un condimento inesperado a la polémica: Falco, el hijo de Flavio Briatore, le dio “me gusta” al video oficial que publicó la cuenta de Fórmula 1 con el sobrepaso de Colapinto a Gasly.

El pequeño gesto digital se volvió rápidamente noticia. No solo porque Briatore es asesor deportivo de Alpine, sino porque su presencia —aunque en un rol no ejecutivo— sigue siendo influyente dentro de la estructura. Que su hijo, habitual asistente a los boxes y cercano al paddock, reaccionara públicamente en favor del argentino fue interpretado por muchos como un aval simbólico.

Qué dijo Colapinto tras la controversia con Alpine

Lejos de eludir la pregunta, Colapinto explicó con claridad por qué decidió desobedecer. “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces y la verdad es que yo venía mucho más rápido”, sostuvo. Según el argentino, Gasly tenía neumáticos más desgastados y estaba perdiendo más de un segundo por vuelta, lo que ponía en riesgo incluso el mantener la posición frente a Bortoleto.

“Era lo mejor para la situación que estábamos pasando. Hice lo mejor, estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas”, agregó, intentando bajar el tono de la polémica. De momento, ni Gasly ni ningún otro integrante del equipo se expresó públicamente al respecto. Tampoco Briatore, cuya palabra se espera en los próximos días.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el intenso cierre en Austin, la Fórmula 1 tendrá una breve pausa antes de volver a acelerar. El próximo compromiso será el Gran Premio de México, programado para el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí, Colapinto volverá a subirse al Alpine con un contexto especial: por primera vez, lo hará luego de haber protagonizado una desobediencia pública dentro del equipo.

Con el clima interno en observación y el gesto de Falco Briatore corriendo como guiño de respaldo, la próxima carrera podría ser clave para medir cómo evoluciona la relación entre el joven piloto argentino y la escudería francesa.

