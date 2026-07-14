"Voy a tomarme un descanso de este mundo": la fuerte frase de Zoe Bogach que generó preocupación

Casualmente, este lunes fue eliminado su ex, Manuel Ibero, de Gran Hermano Generación Dorada. Era una gran oportunidad para participar de algunos de los programas tanto en televisión como en streaming. Además, podría hacer un buen uso de sus redes para mostrarse porque claramente sería buscada. Sn embargo, decidió desaparecer por un tiempo.

Qué dijo Manuel Ibero de Zoe Bogach

Manuel Ibero quedó eliminado de Gran Hermano tras perder el mano a mano con Luana Fernández. Ya fuera de la casa, el ex participante pasó por el streaming La Cumbre, donde Santiago del Moro y Santiago "Tato" Algorta le preguntaron por una de las frases más controvertidas que pronunció durante su estadía en el reality y que generó un fuerte debate entre los seguidores del programa.

La consulta apuntó a una declaración que muchos vincularon con su expareja, Zoe Bogach, con quien terminó su relación el año pasado en medio de una gran exposición mediática.

"Te quiero preguntar por una frase que fue la que más ruido generó en toda la edición. Dijiste que 'cuando alguien es manipulado es culpa de esa persona porque se deja manipular', es una frase muy polémica que hizo mucho ruido hablando en contexto de la situación con Zoe", le marcó el uruguayo.

A lo que Manuel Ibero respondió con sorpresa al no recordar eso que había expresado en la casa: "Ah, ¿estaba hablando de lo de Zoe y por eso tuve el DAR por esa frase termina siendo?".

Ahí el conductor Santiago del Moro le recordó: "Tuviste el DAR por varias cosas. También dijiste que vos ibas a Gran Hermano a sacarte el mote del 'exnovio de...'".

"Para mí si te manipula una persona, sí, es porque te estás dejando manipular. A ver: Pinco me manipulaba un montón de veces para que le diera helado o para que hiciera tal cosa, y se lo permitía porque era Pincoya", dejó en claro el ex GH acerca de esa declaración que levantó polémica en el exterior.

"¿Pero no creés que quien es manipulado es una víctima?", insistió Tato. Y Manu comentó: "Sí, obviamente. Depende de si la intención termina siendo manipular, ahí lo que se juzga es la intención: si yo quiero ir a manipularte a vos, ahí sí".

"Pasa que si es manipulación, es con intención", retrucó Algorta. Y el último eliminado de Gran Hermano remarcó: "No, a veces estás manipulando y no te das cuenta. Movés hilos de cosas que no te das cuenta".