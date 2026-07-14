Florencia Peña reveló cómo está su relación con Nico Occhiato y contó por qué Marley no salió a defenderla

Cuando Yanina insistió con la cifra de 750 millones de pesos mencionada por Barby Franco, Peña respondió: "La verdad que no lo sé. Debería averiguarlo. Lo que sí te digo es que tanto Fer como Juan siempre estuvieron intentando que las cosas se arreglaran desde lugares buenos". Además, remarcó: "Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro. Y Nico también. Solo que no era el momento".

Por qué Florencia Peña aseguró que nunca le reprochó a Marley no haber salido a defenderla

Sobre la posibilidad de volver a compartir un proyecto de streaming con Marley, Florencia Peña evitó dar definiciones y se limitó a responder entre risas: "No sabemos".

Sin embargo, sí se detuvo a hablar del vínculo que mantiene con el conductor y explicó por qué nunca le molestó que no se pronunciara públicamente durante la polémica. "Con Marley siempre estuvo todo bien. Yo lo que les quiero decir es que Marley no es como yo. Yo me inmolo, ¿viste cómo soy yo? Marley no es así, pero nunca fue así. Y yo hace 25 años que soy su amiga. Y no le pido a mis amigos cosas que sé que no van a hacer. Marley estuvo mucho conmigo. De hecho, hoy hablamos dos veces. Él me llama y hablo con él y hablo con Fede Hoffman y estamos ahí los dos. Y no fue en ningún momento un tema para mí que él no salga públicamente", sostuvo.

Por último, definió con humor la personalidad de su amigo y dejó en claro que comprende su manera de actuar: "Él es miedoso. Y es un amigo... Chicos, él es alemán, a ver si lo entendemos. Es alemanote, Marley. Y se maneja así, como un alemanote. No digo que sea frío, porque es un amigo muy cariñoso. Pero él es así. Y yo lo entiendo. Distinto hubiera sido que no hubiéramos hablado".