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Florencia Peña reveló cómo está su relación con Nico Occhiato y contó por qué Marley no salió a defenderla

En Sálvese quien pueda, Florencia Peña habló del conflicto con Luzu TV, confirmó que volvió a dialogar con Nico Occhiato y explicó la actitud de Marley.

14 jul 2026, 20:40
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flor peña
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Después de varias semanas de mantener un bajo perfil, Florencia Peña volvió a hablar públicamente y se refirió al difícil momento que atravesó tras la polémica generada por la noticia falsa que dio sobre el padre de Lionel Messi. La actriz, en Sálvese quien pueda (América TV), contó cómo vivió este último mes y confirmó que logró retomar el diálogo con Nico Occhiato.

"Estoy mucho mejor. Fue un mes donde necesité meterme para adentro, entender que bajara un poco la espuma. Necesitaba respirar un poco, curtir a mis afectos que también estaban un poco afectados por todo lo que había pasado. Y yo necesité un poco el silencio, cosa que es extraña en mí, pero lo necesité con todas las ganas. Necesité salir poco de mi casa, estar mucho con mis hijos, con mi mamá, mi hermana y mi marido", expresó.

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Consultada por Yanina Latorre sobre su vínculo con Occhiato, Peña confirmó que ambos pudieron conversar después del conflicto. "Sí, estamos hablando con Nico. Estoy contenta por eso porque los dos estábamos un poco dolidos de no haber podido hablar. Y me parece que siempre el mejor camino es ese, es poder conversar, es poder entender qué nos pasó a cada uno", afirmó.

La conductora también le preguntó por las versiones que hablaban del reclamo económico que Peña habría iniciado contra Occhiato y Luzu TV. Ante esa consulta, la actriz explicó: "La verdad que Fer (Burlando) también siempre intentó, con Juan Tiberio, que es el abogado que me está llevando esto, de que siempre hubiera un acercamiento. De hecho, los abogados tenían buena onda de que hubiera un acercamiento para que no llegáramos a lugares que ninguno quería llegar".

Cuando Yanina insistió con la cifra de 750 millones de pesos mencionada por Barby Franco, Peña respondió: "La verdad que no lo sé. Debería averiguarlo. Lo que sí te digo es que tanto Fer como Juan siempre estuvieron intentando que las cosas se arreglaran desde lugares buenos". Además, remarcó: "Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro. Y Nico también. Solo que no era el momento".

Por qué Florencia Peña aseguró que nunca le reprochó a Marley no haber salido a defenderla

Sobre la posibilidad de volver a compartir un proyecto de streaming con Marley, Florencia Peña evitó dar definiciones y se limitó a responder entre risas: "No sabemos".

Sin embargo, sí se detuvo a hablar del vínculo que mantiene con el conductor y explicó por qué nunca le molestó que no se pronunciara públicamente durante la polémica. "Con Marley siempre estuvo todo bien. Yo lo que les quiero decir es que Marley no es como yo. Yo me inmolo, ¿viste cómo soy yo? Marley no es así, pero nunca fue así. Y yo hace 25 años que soy su amiga. Y no le pido a mis amigos cosas que sé que no van a hacer. Marley estuvo mucho conmigo. De hecho, hoy hablamos dos veces. Él me llama y hablo con él y hablo con Fede Hoffman y estamos ahí los dos. Y no fue en ningún momento un tema para mí que él no salga públicamente", sostuvo.

Por último, definió con humor la personalidad de su amigo y dejó en claro que comprende su manera de actuar: "Él es miedoso. Y es un amigo... Chicos, él es alemán, a ver si lo entendemos. Es alemanote, Marley. Y se maneja así, como un alemanote. No digo que sea frío, porque es un amigo muy cariñoso. Pero él es así. Y yo lo entiendo. Distinto hubiera sido que no hubiéramos hablado".

     

 

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