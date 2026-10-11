El momento en el que Colapinto abandonó el GP de Singapur: Alpine explicó cuál fue el problema.

Qué le pasó a Franco Colapinto en el GP de Singapur

“Un problema de transmisión. No iba para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana. Hay que volver con el equipo, trabajar y estar más fuerte”, declaró a ESPN.

El argentino había comenzado la competencia desde el 15° lugar de la grilla y logró avanzar una posición en la largada. Sin embargo, desde las primeras vueltas comenzó a advertir problemas relacionados con el funcionamiento de la batería.

En el cuarto giro, Colapinto informó por radio que tenía dificultades con el sistema de energía de su Alpine. Pese a ese inconveniente, consiguió mantener un ritmo competitivo y continuó intentando recuperar posiciones.

En la décima vuelta logró superar a Arvid Lindblad, mientras que cuatro giros después volvió a comunicarse con su equipo para advertir que el despliegue de energía de la batería no funcionaba correctamente. AÚn con esas dificultades, el argentino se mantuvo en carrera y consiguió sostener su rendimiento frente a sus rivales.

Sin embargo, cuando transitaba la mitad de la competencia, el panorama cambió por completo. El Alpine perdió impulso y quedó detenido en una de las curvas del circuito de Marina Bay, lo que obligó a Colapinto a intentar apartarlo de la trayectoria de los demás pilotos.

Después de varios segundos y algunos intentos por poner nuevamente en marcha el monoplaza, consiguió moverlo hacia una zona de escape. Finalmente, el argentino no pudo continuar y debió abandonar el Gran Premio de Singapur.

Alpine explicó cuál fue la falla que provocó el abandono de Colapinto

Minutos después del incidente, la escudería francesa publicó un comunicado en sus redes sociales para informar qué había ocurrido con el auto número 43.

"El auto 43 abandonó el Gran Premio de Singapur debido a lo que se sospecha es un problema en la transmisión", explicó Alpine.

Los ingenieros deberán revisar el vehículo para identificar el origen de la falla. "El equipo deberá esperar a que el monoplaza sea devuelto al box para investigar a fondo la causa exacta", agregó la escudería.

Colapinto también había abandonado la carrera Sprint del sábado

El retiro de este domingo completó un fin de semana especialmente complicado para Franco Colapinto y Alpine. Durante la carrera Sprint del sábado, el argentino también había quedado fuera de competencia por una falla técnica.

En aquella oportunidad, el equipo confirmó que el problema se había originado en el acumulador de energía del monoplaza, lo que le impidió continuar cuando apenas se habían disputado las primeras vueltas.

Colapinto había largado desde el 11° puesto y esperaba aprovechar esa posición para acercarse a los lugares que otorgan puntos en la carrera corta.

Sin embargo, el inconveniente mecánico frustró rápidamente sus expectativas. Alpine reemplazó el componente afectado antes de la clasificación principal, pero el argentino volvió a sufrir problemas durante el resto del fin de semana.