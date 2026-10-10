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Franco Colapinto largará 15° en Singapur y fue autocrítico: "Fue un desastre..."

El piloto argentino abandonó la Sprint por un problema mecánico y terminó 16° en la clasificación tras golpear el muro en su último intento de la Q2. Por una penalización a George Russell, largará 15° este domingo.

Franco Colapinto largará 15° en el GP de Singapur tras un sábado complicado

Franco Colapinto largará 15° en el GP de Singapur tras un sábado complicado, en el que abandonó la Sprint por un problema mecánico y golpeó el muro en su último intento de la Q2.

Franco Colapinto largará este domingo desde el 15° puesto en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, que se disputará en el circuito callejero de Marina Bay. Pese a que tuvo una floja actuación y finalizó 16° en la clasificación, el argentino se vio beneficiado por una penalización a George Russell, que le permitirá ganar una posición en la grilla.

Leé también Colapinto quedó eliminado en Q2, pero hizo un gran avance: en qué posición largará en la Sprint
Colapinto quedó eliminado en la Q2, pero consiguió un gran avance en Singapur. (Foto: Reuters)

El piloto de Alpine superó la Q1 con un registro de 1:33.261 y consiguió avanzar a la segunda tanda. Sin embargo, cuando buscaba mejorar su tiempo en la Q2, tocó el muro en su último intento y perdió la posibilidad de meterse entre los diez mejores.

Finalmente, cerró la sesión con una vuelta de 1:33.787, un registro que lo dejó fuera de la Q3 y en el 16° lugar.

La jornada ya había comenzado con complicaciones para el argentino, que debió abandonar la carrera Sprint tras sufrir una falla en su monoplaza. El auto perdió potencia y quedó detenido en la curva 14 cuando la competencia transitaba detrás del auto de seguridad. Luego, Alpine informó que había identificado un problema en el acumulador de energía y que reemplazaría esa pieza antes de la clasificación.

La bronca de Colapinto por la clasificación en Singapur

Tras el resultado, el piloto oriundo de Pilar se mostró autocrítico con su rendimiento durante la segunda tanda.

"En general fue muy mala la Q2, perdimos el balance del auto, fue un desastre el final de la Q2, no entiendo el porqué porque en la Q1 se sentía bien y con bastante por venir y la Q2 fue un desastre", resumió.

Max Verstappen consiguió la pole position

Max Verstappen se quedó con el primer puesto de la clasificación con un tiempo de 1:31.373. El piloto de Red Bull superó por apenas 54 milésimas a Charles Leclerc, de Ferrari, mientras que Lewis Hamilton completó los tres primeros lugares.

Kimi Antonelli clasificó cuarto, por delante de Lando Norris y George Russell. Oscar Piastri quedó séptimo y Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, terminó octavo. Liam Lawson y Arvid Lindblad completaron los diez primeros puestos.

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