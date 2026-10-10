Franco Colapinto largará 15° en Singapur y fue autocrítico: "Fue un desastre..."

La bronca de Colapinto por la clasificación en Singapur

Tras el resultado, el piloto oriundo de Pilar se mostró autocrítico con su rendimiento durante la segunda tanda.

"En general fue muy mala la Q2, perdimos el balance del auto, fue un desastre el final de la Q2, no entiendo el porqué porque en la Q1 se sentía bien y con bastante por venir y la Q2 fue un desastre", resumió.

Max Verstappen consiguió la pole position

Max Verstappen se quedó con el primer puesto de la clasificación con un tiempo de 1:31.373. El piloto de Red Bull superó por apenas 54 milésimas a Charles Leclerc, de Ferrari, mientras que Lewis Hamilton completó los tres primeros lugares.

Kimi Antonelli clasificó cuarto, por delante de Lando Norris y George Russell. Oscar Piastri quedó séptimo y Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, terminó octavo. Liam Lawson y Arvid Lindblad completaron los diez primeros puestos.